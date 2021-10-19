МОСКВА, 18 ОКТЯБРЯ - С 1 ноября Россия приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам главы МИДа, свою деятельность прекратит информационное бюро Североатлантического альянса в Москве. Россия уже довела до сведения НАТО информацию об ответных шагах в связи с высылкой российских дипломатов из Брюсселя, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в ответ на сокращение численности российского дипкорпуса в Брюсселе Москва сформирует список ответных мер.
6 октября в НАТО приняли решение сократить число сотрудников дипмиссии РФ при военном альянсе в Брюсселе с 20 до 10 человек. На следующий день генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что высылаемые работники постпредства России принадлежали к "необъявленным агентам разведки".
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Россия с 1 ноября приостановит работу представительства при НАТО
МОСКВА, 18 ОКТЯБРЯ - С 1 ноября Россия приостановит работу своего постоянного представительства при НАТО. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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