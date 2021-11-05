Россия ускорила военные поставки в Казахстан из-за кризиса в Афганистане

МОСКВА. 4 НОЯБРЯ - Россия ускорила военные поставки в Казахстан и Узбекистан на фоне конфликта в Афганистане, тем самым исполнив контракты, запланированные на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В 2021 году Россия выполнила поставки в Казахстан и Узбекистан самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35М, зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А, пишет РБК со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева. Также этим странам были поставлены многофункциональные комплексы с БПЛА "Орлан-10Е", легкобронированные автомобили "Тайфун-К" и стрелковое оружие.
Были предприняты определенные усилия для выполнения в этом году тех контрактов, которые были намечены на начало 2022 года", - сказал Шугаев.
Он также отметил, что решение о наращивании или сокращении поставок принимает покупатель по согласованию с ФСВТС, так как речь идет о контроле обязательств.
То есть сопредельные с Афганистаном страны, наши партнеры, исходя из потребностей и планов их вооруженных сил, сами определяют, какое количество оружия им необходимо. Наша главная цель - сохранение стабильности в этом регионе и выполнение соответствующих обязательств", - заключил он.
Экспорт России по секретному коду на уровне четырех знаков (SSSS), включающий поставки летательной техники, БТР, зенитно-ракетных комплексов, в январе-августе 2021 года составил: в Казахстан - $35,6 млн, в Узбекистан - около $12 млн, следует из открытых данных статистики Федеральной таможенной службы.
В августе глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявлял, что Россия увеличила поставки вооружения странам Центральной Азии из-за террористических угроз.
В целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз спланирован ряд совместных учений как на территории Узбекистана, так и на территории Таджикистана. Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества в рамках военно-технической помощи", - сказал он
Герасимов добавил, что Россия оказывает "методическое содействие в совершенствовании" Вооруженных сил Узбекистана, а также готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.
Дополнено. В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали информацию касательно поставки в 2021 году российского вооружения и военной техники.
Сообщаем, что в 2021 году российская сторона в интересах Вооруженных сил Казахстана поставит только многофункциональный комплекс с БПЛА "Орлан-10Е". Вместе с тем, самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, зенитные ракетные комплекс "Бук-М2Э", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, а также стрелковое оружие были приобретены Казахстаном в прошлые годы. Дополнительно сообщаем, что на вооружении казахстанской армии легкобронированные автомобили "Тайфун-К" не состоят", - сообщили в Минобороны РК.