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Россия ускорила военные поставки в Казахстан из-за кризиса в Афганистане

04.11.2021, 14:39 51787
МОСКВА. 4 НОЯБРЯ - Россия ускорила военные поставки в Казахстан и Узбекистан на фоне конфликта в Афганистане, тем самым исполнив контракты, запланированные на 2022 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 2021 году Россия выполнила поставки в Казахстан и Узбекистан самолетов Су-30СМ, вертолетов Ми-35М, зенитных ракетных комплексов "Бук-М2Э", бронетранспортеров БТР-80 и БТР-82А, пишет РБК со ссылкой на директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрия Шугаева. Также этим странам были поставлены многофункциональные комплексы с БПЛА "Орлан-10Е", легкобронированные автомобили "Тайфун-К" и стрелковое оружие.
 

Были предприняты определенные усилия для выполнения в этом году тех контрактов, которые были намечены на начало 2022 года", - сказал Шугаев.

 
Он также отметил, что решение о наращивании или сокращении поставок принимает покупатель по согласованию с ФСВТС, так как речь идет о контроле обязательств.
 

То есть сопредельные с Афганистаном страны, наши партнеры, исходя из потребностей и планов их вооруженных сил, сами определяют, какое количество оружия им необходимо. Наша главная цель - сохранение стабильности в этом регионе и выполнение соответствующих обязательств", - заключил он.

 
Экспорт России по секретному коду на уровне четырех знаков (SSSS), включающий поставки летательной техники, БТР, зенитно-ракетных комплексов, в январе-августе 2021 года составил: в Казахстан - $35,6 млн, в Узбекистан - около $12 млн, следует из открытых данных статистики Федеральной таможенной службы.
 
В августе глава российского Генштаба Валерий Герасимов заявлял, что Россия увеличила поставки вооружения странам Центральной Азии из-за террористических угроз. 
 

В целях реагирования на обострение обстановки в регионе и отработки действий по отражению террористических угроз спланирован ряд совместных учений как на территории Узбекистана, так и на территории Таджикистана. Организованы дополнительные поставки вооружения, техники и военного имущества в рамках военно-технической помощи", - сказал он 

 
Герасимов добавил, что Россия оказывает "методическое содействие в совершенствовании" Вооруженных сил Узбекистана, а также готовит для них квалифицированные кадры в российских военных вузах.

Дополнено. В Министерстве обороны Казахстана прокомментировали информацию касательно поставки в 2021 году российского вооружения и военной техники. 
 

Сообщаем, что в 2021 году российская сторона в интересах Вооруженных сил Казахстана поставит только многофункциональный комплекс с БПЛА "Орлан-10Е". Вместе с тем, самолеты Су-30СМ, вертолеты Ми-35М, зенитные ракетные комплекс "Бук-М2Э", бронетранспортеры БТР-80 и БТР-82А, а также стрелковое оружие были приобретены Казахстаном в прошлые годы. Дополнительно сообщаем, что на вооружении казахстанской армии легкобронированные автомобили "Тайфун-К" не состоят", - сообщили в Минобороны РК.

 

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В США биооружие нашли в освежителях воздуха - СМИ

05.11.2021, 16:47 3889
ВАШИНГТОН. 5 НОЯБРЯ - В США в освежителях воздуха были обнаружены смертельно опасные бактерии Burkholderia pseudomallei, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На прошлой неделе по американским СМИ тихо и незаметно прошла новость: в освежителях воздуха, продающихся в популярнейших супермаркетах Walmart, были обнаружены бактерии Burkholderia pseudomallei. Это разносчики смертельно опасного заболевания мелиоидоз. Как минимум четыре человека заразились. Двое умерли, в том числе ребенок", - сообщает РИА "Новости".

 

Самое удивительное здесь то, с каким равнодушием американские СМИ излагают эту новость. Ну умерли и умерли, с кем не бывает. Walmart принес соболезнования. Освежители воздуха убрали с полок. Проданные с февраля дезодоранты предложили вернуть. Для удобства покупателей был опубликован список супермаркетов Walmart, в которых продавались смертельно опасные аэрозоли. По официальной версии, губительная инфекция попала в спреи в Индии - по месту сборки флаконов. Вероятно, Индии стоит приготовиться к американским санкциям. Однако дело в том, что бактерия Burkholderia pseudomallei - не просто бич богом забытых южных стран. Это популярнейшее биооружие, широко применявшееся на протяжении всего XX века. Ближайшая родственница этой бактерии - Burkholderia mallei - вызывает сап у лошадей и легко передается людям, приводя к летальному исходу. Немецкие военные пытались заражать ею лошадей противника еще во время Первой мировой войны. На поток поставили заражение сапом японцы во время Второй мировой. Они экспериментировали не только на лошадях, но и на людях - жестокие опыты с летальным исходом проводились на военнопленных", - пишет агентство.

 
С тех пор исследование Burkholderia на территории США не прекращалось. Само заболевание мелиоидоз в своем естественном виде давно исчезло. Сегодня его можно подхватить разве что в самых отсталых районах Мьянмы или Таиланда. Но вот американские военные экспериментируют с его возбудителями очень интенсивно.
 

Коварство мелиоидоза в том, что его симптомы похожи чуть не на все опасные заболевания сразу. Высокая температура, боли в мышцах и суставах, абсцессы, стремительно развивающаяся пневмония, сепсис. Это можно принять и за туберкулез, и за грипп, и за сифилис, и даже за коронавирус. Врачу, работающему в Северном полушарии, и в голову не придет, что пациент, никогда не бывавший в Южной Азии, вдруг ни с того ни с сего подхватил редкое тропическое заболевание. Учитывая, что аэрозоли продавались с февраля, причем продано было около 3900 флаконов, количество жертв может быть значительно больше. Врачи, в жизни не сталкивавшиеся с мелиоидозом, вполне могли ставить неправильные диагнозы. Однако никто эти случаи не расследует".

 
По информации издания, сама версия с аэрозолями появилась далеко не сразу. Первый больной мелиоидозом умер в марте, второй - в июле. Надзорные органы отметили лишь, что американцы, не бывавшие за границей, скончались от редкого тропического заболевания. Однако ни про какие аэрозоли речи тогда не было. Эта версия возникла совсем недавно. Она позволяет свалить все на Индию.
 
Бактерии, распространяющие мелиоидоз, легко подхватываются при вдыхании зараженного воздуха или контакте с кожей. Если это была утечка из военной лаборатории, потом ее могли попытаться замаскировать под неправильные освежители воздуха - там тот же тип контакта с заболевшим.
 

Настораживают и совпадения адресов. Walmart опубликовал список своих супермаркетов, в которых якобы продавались опасные дезодоранты. Один из них находится в Калхуне - это всего сто километров от Атланты, где расположены сразу две биолаборатории четвертого уровня. Другой - в Альбукерке: по мнению защитников природы, в тамошних лабораториях секретно работают с биовеществами, причем не раз случались опасные утечки", - пишет РИА "Новости".

 
По мнению издания в любой цивилизованной стране этот жуткий инцидент был бы поводом подать в отставку и министру здравоохранения, и Энтони Фаучи, и, возможно, даже министру обороны. 
 

Однако американские партнеры совершенно не парятся из-за таких мелочей. Все руководство на местах, никаких проверок в биолабораториях не проводится", - отметили в агентстве. 

 

Одна из крупнейших магнитных бурь началась на Земле

04.11.2021, 19:14 32077
Одна из крупнейших магнитных бурь началась на Земле
Фото: kp.ru
НУР-СУЛТАН. 4 НОЯБРЯ - Мощная магнитная буря началась на Земле. По данным ученых нестабильность магнитного поля будет сохраняться ещё не менее 2-3 суток, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

На Земле около часа ночи по московскому времени неожиданно началась одна из крупнейших магнитных бурь последних лет. Индекс геомагнитной активности, который последние дни медленно снижался до спокойных значений (после вспышек конца октября), почти сразу после полуночи скачком увеличился до уровня 7 (при максимальном значении 9), что соответствует магнитной буре третьего уровня по 5-балльной шкале", - сообщает РИА Новости со ссылкой на лабораторию рентгеновской астрономии Солнца Физического института РАН (ФИАН) РФ. 


Ученые уточнили, что, согласно прогнозу, нестабильность магнитного поля Земли будет сохраняться ещё не менее 2-3 суток, хотя повторное достижение текущих максимумов очень маловероятно.

Ранее сообщалось, что после вспышки на Солнце на Земле началась магнитная буря.

 

США опровергают сведения о перехвате иранского танкера в Оманском заливе

04.11.2021, 12:32 46846
США опровергают сведения о перехвате иранского танкера в Оманском заливе
Фото: TASS/EPA/A. Carrasco Ragel
ВАШИНГТОН. 4 НОЯБРЯ - Пентагон опроверг заявление о попытке ВМС США перехватить нефтяной груз на борту иранского танкера в Оманском заливе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Эти утверждения абсолютно ложные и лживые. ВМС США не предпринимали каких-либо попыток что-либо перехватить", - сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби.

 
По его словам, 24 октября ВМС Соединенных Штатов засекли незаконное проникновение на борт иранских сил и захват ими торгового судна в международных водах Оманского залива, пишет портал "Известия".
 
Как пишет издание, 3 ноября СМИ Ирана сообщили, что военные корабли Пятого флота США остановили танкер исламской республики, чтобы перелить экспортную нефть на другое судно. При нападении американские военные использовали несколько боевых вертолетов и кораблей.
 
В тот же день была опубликована видеозапись, как силы Корпуса стражей исламской революции не дали перехватить груз нефтеналивного танкера республики американскими военными.
 
Источники в Вашингтоне опровергли иранскую версию событий. Как они рассказали AP, Тегеран не предоставил ни названия корабля, ни каких-либо объяснений того, почему военно-морской флот США пытался якобы захватить судно с иранской нефтью.
 
По мнению специалиста по Ирану и Латинской Америке Расула Гударзи, инцидент в Оманском заливе может обернуться катастрофой, если одна из сторон совершит ошибку. Для США и Ирана, которые пока безуспешно пытаются договориться по ядерному соглашению, произошедшее не лучшим образом отразится на переговорах.
 
Его коллега, военный эксперт Игорь Никулин, в ходе беседы с "Известиями" добавил, что Соединенные Штаты неоднократно были пойманы за морскими разбоями, однако справиться американским военным удается только с безоружными.
 

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