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Российская Госдума одобрила законопроект об уголовном наказании за фейки о действиях российской армии

03.03.2022, 15:49 5706
Российская Госдума одобрила законопроект об уголовном наказании за фейки о действиях российской армии
Фото: Pexels
МОСКВА. 3 МАРТА - Профильный комитет российской Госдумы сегодня одобрил законопроект об уголовном наказании за фейки о действиях российской армии на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает РИА Новости, за заведомо ложные фейки теперь полагается штраф от 700 тысяч до 1,5 млн рублей либо - до 3 лет колонии.
 
За заведомо ложные фейки, созданные должностными лицами, организованной группой, с искусственным созданием доказательств или по мотивам ненависти или вражды - штраф от 3 до 5 млн рублей либо от 5 до 10 лет колонии. 
 
За заведомо ложные фейки, повлекшие тяжкие последствия, - от 10 до 15 лет колонии.

За призывы к воспрепятствованию использования российских войск для защиты интересов России, поддержания мира и безопасности или за дискредитацию такого использования (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) - штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или до 3 лет колонии. 
 
Если такие призывы к воспрепятствованию или такая дискредитация повлекли тяжкие последствия - штраф до 1 млн рублей или до 5 лет колонии.
 
Еще одна поправка предполагает, что призывы к санкциям против России (если ранее в течение года нарушитель привлекался за это к административной ответственности) будут караться штрафом до 500 тысяч рублей или тремя годами колонии. 
 
Законопроект могут рассмотреть и принять на пленарном заседании Госдумы в пятницу, 4 марта.
 

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Россия и Украина договорились о гуманитарных коридорах для выхода гражданского населения

04.03.2022, 00:02 741
БЕЛАРУСЬ. 4 МАРТА - Минобороны России и Украины договорились о формате режима поддержания гуманитарных коридоров для выхода гражданского населения, а также о возможном прекращении боевых действий в этом секторе, заявил помощник российского президента Владимир Мединский.
 

Главный вопрос, который решили сегодня - это спасение людей, гражданских лиц, которые оказались в зоне военных столкновений", - цитирует Мединского РИА Новости.

 
По его словам, это существенный прогресс.
 
В среду, 3 марта, в Беловежской Пуще завершился второй раунд российско-украинских переговоров.
 

ВС РФ уничтожили основные группировки украинских националистов

03.03.2022, 20:06 3431
МОСКВА. 3 МАРТА - РИА Новости сообщает со ссылкой на Минобороны РФ об уничтожении основных группировок украинских националистов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия обладает данными, что Пентагон очень обеспокоен ситуацией с военными лабораториями США в Киеве и Одессе, потому что может потерять контроль над ними.
 
2 марта в Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о нанесении удара высокоточным оружием по главному центру психологической операции в Киеве.
 
1 марта Минобороны РФ сообщило о блокировке выхода украинских войск к Азовскому морю.
 

Пентагон обеспокоен ситуацией с военными лабораториями на Украине - Лавров

03.03.2022, 18:50 4056
МОСКВА. 3 МАРТА - Россия обладает данными, что Пентагон очень обеспокоен ситуацией с военными лабораториями США в Киеве и Одессе, потому что может потерять контроль над ними, заявил сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью российским и иностранным СМИ по актуальной международной повестке, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Думаю, что секреты не раскрою, но есть у нас данные, что Пентагон очень сильно озабочен судьбой объектов химических и биологических лабораторий на Украине. Потому что Пентагон на Украине активнейшим образом построил две биологические военные лаборатории и там занимался разработкой патогенов в Киеве и в Одессе. Сейчас они обеспокоены, что потеряют контроль над этими лабораториями", - сказал Лавров.

 
Напомним, ранее журналистка из Болгарии Диляна Гайтанджиева заявила, что удаление посольством США документов о биолабораториях на Украине является цензурой. 
 

Президентом Армении избран Ваагн Хачатурян

03.03.2022, 15:40 6131
Президентом Армении избран Ваагн Хачатурян
Фото: vestikavkaza.ru
ЕРЕВАН. 3 МАРТА - Парламент Армении в ходе второго тура в четверг во время тайного закрытого голосования избрал министра высокотехнологичной промышленности Ваагна Хачатуряна президентом республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

За кандидатуру Ваагна Хачатуряна проголосовал 71 депутат, он избран президентом Армении", - цитирует ТАСС исполняющего обязанности спикера парламента Акопа Аршакяна.

 
Согласно Конституции Армении, во втором туре для избрания президента необходимо было получить не менее трех пятых голосов от общего числа - 107 депутатов. 
 
Хачатурян был назначен министром высокотехнологичной промышленности в августе 2021 года. По образованию он экономист, в 1992-1996 годах занимал пост мэра Еревана. 
 
Бывший президент Армен Саркисян занимал пост президента Армении с 2018 года. 23 января 2022 года он объявил о своей отставке, объяснив этот шаг тем, что у президента нет необходимых инструментов для влияния на важнейшие вопросы для государства и нации как во внутренней, так и во внешней политике. До избрания нового президента обязанности главы государства исполняет спикер парламента Ален Симонян.
 

Минобороны РФ: нанесен удар по объектам центра психологических операций в Киеве

02.03.2022, 13:10 13961
МОСКВА. 2 МАРТА - В Министерстве обороны Российской Федерации сообщили о нанесении удара высокоточным оружием по главному центру психологической операции в Киеве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В военном ведомстве РФ сообщили, что для пресечения информатак против России нанесен удар высокоточным оружием по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра психологических операций в Киеве. Из строя выведена аппаратная вещания телевышки. Разрушений жилых домов не допущено.

Также в ведомстве проинформировали об установлении полного контроля Вооруженными силами РФ над украинским городом Херсоном. Отмечается, что недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости Херсон не испытывает, сообщает РИА "Новости".
 
По информации ведомства, продолжаются переговоры между российским командованием, администрацией города и области по поддержанию функционирования социальной инфраструктуры, обеспечению правопорядка и безопасности населения.

 
Всего, по данным Минобороны РФ, за время операции выведены из строя 1502 объекта военной инфраструктуры Украины, среди них 51 пункт управления и узел связи, 38 зенитных ракетных комплексов ПВО С-300, "Бук М-1" и "Оса", 51 радиолокационная станция. Уничтожены 47 самолетов на земле и 11 самолетов в воздухе, 472 танка и других боевых бронемашин, 62 реактивные системы залпового огня, 206 орудий полевой артиллерии и минометов, 46 беспилотников.

Как сообщалось ранее, с началом проведения специальной военной операции многократно выросло количество информационных атак на различные госучреждения РФ
 

Путин доводит до конца то, о чем он нас предупреждал 15 лет - полковник армии США

01.03.2022, 21:37 22856
ВАШИНГТОН. 1 МАРТА - Полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор рассказал Fox News о причинах начала президентом России Владимиром Путиным спецоперации на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Владимир Путин доводит до конца то, о чем он нас предупреждал как минимум в последние 15 лет: что он не будет терпеть американские войска и ракеты на своей границе. Так же, как и мы, не будем терпеть российские войска и ракеты на Кубе. А мы игнорировали, и он в конце концов начал действовать", - сказал Дуглас Макгрегор.

 
Он подчеркнул, что президент РФ ни при каких условиях не позволит Украине вступить в НАТО. Полковник армии США в отставке утверждает, что спецоперация на востоке Украины почти закончена. Все украинские войска в основном были окружены и отрезаны, концентрация на юго-востоке - 30-40 тысяч.
 

Если они не сдадутся в течение последующих 24 часов, я подозреваю, что русские в конце концов уничтожат их", - сказал Дуглас Макгрегор.


 
Он добавил, что Зеленскому придется договориться о наилучшей сделке, которую он только сможет получить. 
 

США уже сказали ему, что, если он выберет нейтралитет для Украины, мы его поддержим", - сказал полковник в отставке.

 
Полковник армии США в отставке считает, что Путину не нужна вся Украина, его устроит ее нейтральный статус. 
 

Я не вижу абсолютно никакой причины, почему мы должны сражаться с Россией за то, о чем они говорили годами, а мы просто игнорировали", - сказал Макгрегор. 

 
24 февраля президент России Владимир Путин в специальном обращении к россиянам объявил, что принял решение о специальной военной операции в Донбассе. 
 

Россия нанесет удары по центру информационно-психологических операций ВС Украины

01.03.2022, 19:24 24886
МОСКВА. 1 МАРТА - Россия нанесет удары по центру информационно-психологических операций ВС Украины и технологическим объектам СБУ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В целях пресечения информационных атак против России по технологическим объектам СБУ и 72-го главного центра ПСО в Киеве будут нанесены удары высокоточным оружием, сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
 

Призываем украинских граждан, привлекаемых украинскими националистами для осуществления провокаций против России, а также жителей Киева, проживающих рядом с ретрансляционными узлами, покинуть свои дома" ,- сообщили в военном ведомстве. 

 
С началом проведения специальной военной операции многократно выросло количество информационных атак на различные госучреждения РФ.
 

Непрерывно осуществляются звонки гражданам России с угрозами физического устранения, а также о минировании школ, детских садов, вокзалов, других объектов социальной инфраструктуры. Информационные атаки на Россию проводятся 72-м главным центром информационно-психологических операций Вооруженных сил Украины совместно с подразделениями киберопераций СБУ, используя аппаратно-программные комплексы и объекты связи в Киеве", - рассказал официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

 
Ранее Минобороны РФ сообщило о блокировке выхода украинских войск к Азовскому морю.
 

Минобороны РФ сообщило о блокировке выхода украинских войск к Азовскому морю

01.03.2022, 18:50 25596
МОСКВА. 1 МАРТА - Как сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России, выход украинских войск к Азовскому морю полностью заблокирован, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Ранее в Донецкой Народной Республике над Харцызском сбита ракета "Точка-У", в кассетной части ее заряда мог содержаться фосфор. При падении боеприпас разделился, осколки повредили дома в Харцызске.
 
28 февраля министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу доложил верховному главнокомандующему Вооруженными силами России Владимиру Путину, что в соответствии с его приказом дежурные смены пунктов управления Ракетных войск стратегического назначения, Северного и Тихоокеанского флотов, командования дальней авиации приступили к несению боевого дежурства усиленным составом.
 
Также 28 февраля российская боевая авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины.
 

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