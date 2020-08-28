Российский институт, разработавший вакцину от COVID-19, внесен в санкционный список США

Вашингтон. 27 августа. Kazakhstan Today - Бюро по вопросам промышленности и безопасности Министерства торговли США внесло в свой черный список 33-й Центральный научно-исследовательский испытательный институт (33-й ЦНИИИ) и 48-й Центральный научно-исследовательский институт (48-й ЦНИИ) Министерства обороны России, а также Московский государственный научно-исследовательский институт органической химии и технологии (ГосНИИОХТ). Соответствующее уведомление размещено в среду в Федеральном реестре - сборнике официальных документов правительства США, передает Kazakhstan Today.

Ограничительные меры распространяются на все три объекта 48-го Центрального научно-исследовательского института, расположенные в Сергиевом Посаде, Екатеринбурге и Кировской области, сообщает ТАСС

В документе утверждается, что у американских властей есть основания подозревать 33-й ЦНИИ в связях с "российской химической программой и испытательным полигоном химического оружия", ГосНИИОХТ - "с российской программой химических вооружений", а 48-й ЦНИИИ - "с российской программой биологических вооружений".

В целом же в черный список вносятся на этот раз в общей сложности 60 организаций из целого ряда стран и территорий. Это не только Россия, но и Китай, в том числе Гонконг, Франция, Индонезия, Малайзия, Оман, Пакистан, Швейцария и ОАЭ.

Американским правительством было сочтено, что эти 60 институтов действуют вразрез с интересами национальной безопасности или внешней политики Соединенных Штатов", - говорится в извещении Минторга.

На практике нынешние решения администрации США означают ужесточение правил американского экспортного контроля в отношении включенных в черный список. Речь идет фактически о запрете на выдачу им лицензий, позволяющих приобретать в США продукцию двойного назначения.

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов отметил, что уведомление американского ведомства вызывает недоумение. Российская сторона считает решение властей США беспочвенным, в связи с чем намерена получить объяснения от Вашингтона.

Никаких доказательств не представлено. Используются знакомые уже размытые формулировки наподобие "наличия весомых оснований полагать", - сказал Антонов.

Посол также отметил, что игнорируется тот факт, что международное сообщество в лице Организации по запрещению химического оружия еще в 2017 году подтвердило полное выполнение Россией положений соответствующей конвенции в части ликвидации имеющихся запасов химоружия.

Дипломат напомнил, что на сегодняшний день именно США "остаются единственным обладателем существенных запасов боевых отравляющих веществ и под различными предлогами затягивают с их уничтожением".

Призываем американскую сторону прекратить искать проблемы там, где их нет, и приложить максимальные усилия для скорейшей химической демилитаризации", - заявил российский посол.

По мнению председателя Госдумы РФ Леонида Слуцкого, санкции против российских НИИ под предлогом разработки ими химического и биологического оружия могут быть вызваны досадой в связи с первенством России в разработке вакцины от коронавируса.

Низко и цинично Вашингтон пытается вставлять нам палки в колеса по всем направлениям. Но это, как мы видим, не может в реальности повлиять на развитие нашей страны", - добавил депутат.

Слуцкий считает, что действия США - это проявление недобросовестной конкуренции.

США не скрывают, что их главной целью является сдерживание России, в том числе путем достижения военного превосходства. Отсюда и односторонние выходы из краеугольных договоренностей в сфере стратегической стабильности, и бесконечные санкции в отношении российских научных предприятий оборонной промышленности", - констатировал парламентарий.

Он также подчеркнул, что "Россия никогда не вела и не ведет никаких скрытых разработок в области химического оружия, являясь ответственным участником Международной конвенции о запрете химоружия".

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства