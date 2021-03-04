В Совете по правам человека ООН ряд стран поддержали КНР по вопросам Синьцзяна и Гонконга

Алматы. 3 марта. Kazakhstan Today - На 46-м заседании Совета по правам человека ООН представители ряда стран выступили с поддержкой Китая по вопросам, связанным с Синьцзяном и Гонконгом, эти страны также высказались против вмешательства во внутренние дела Китая и высоко оценили его достижения в борьбе с эпидемией коронавируса, сообщили в Генконсульстве КНР в Алматы, передает Kazakhstan Today.

Представитель Венесуэлы одобрил принятие Китаем в Синьцзяне превентивных контртеррористических мер в соответствии с Глобальной контртеррористической стратегией ООН. Венесуэльские представители также отметили, что Гонконг является неотъемлемой частью Китая. Прочие страны должны соблюдать нормы и принципы Устава ООН и прекратить вмешиваться в дела Гонконга. Дипломат из КНДР заявил, что невмешательство во внутренние дела является важным принципом Устава ООН и основополагающей нормой международных отношений. КНДР поддерживает меры, принимаемые Китаем для защиты суверенитета, безопасности, интересов развития, содействия правам человека и их защиты, и решительно выступает против вмешательства во внутренние дела Китая под предлогом, связанным с вопросами Гонконга и Синьцзяна", - подчеркнули в Генконсульстве.

По информации Генконсульства КНР, "Шри-Ланка также выступает против двойных стандартов в вопросах прав человека и высоко оценивает активное содействие экономическому развитию, поддержанию социальной стабильности и защите прав человека представителей всех этнических групп в Синьцзяне, включая экономические, социальные, культурные права и права на развитие. Представитель страны также заявил о поддержке политики "одно государство, два строя" в отношении Гонконга".

Представитель Южного Судана дал высокую оценку тому, как в Синьцзяне власти отдают приоритет праву людей на жизнь и здоровье. Дипломат также отметил значительные успехи Китая в борьбе с пандемией. В свою очередь, представитель Лаоса отметил, что Синьцзян добился значительного прогресса в поддержании мира, стабильности и социального порядка, были обеспечены благоприятные условия для экономического развития и улучшения жизни населения. Дипломат Чада высоко оценил внедрение правительством Китая политики "одно государство, два строя" в Гонконге и подчеркнул, что невмешательство во внутренние дела является основной нормой международных отношений. А представитель Барбадоса заявил, что сегодня как никогда необходимо обеспечить соблюдение целей и принципов Устава ООН, особенно принципа невмешательства во внутренние дела суверенных государств. Барбадос поддерживает политику "одно государство, два строя", - рассказали в Генконсульстве.

Кроме того, Армения заявила о приверженности принципу одного Китая и высоко оценила решимость и усилия КНР по искоренению нищеты, созданию рабочих мест, защите права людей на здоровье и охране окружающей среды.

Дипломат из Бурунди отметил помощь Китая другим странам в борьбе с эпидемией и высокий уровень противоэпидемических мероприятий у себя в стране. Бурунди поддерживает китайское правительство в принятии мер по борьбе с терроризмом и яростным экстремизмом в Синьцзяне и в содействии социально-экономическому развитию и прогрессу в области прав человека в регионе. Бурунди также приветствует принятие и внедрение закона КНР о защите национальной безопасности в САР Гонконг и настоятельно призывает прочие страны строго соблюдать цели и принципы устава ООН и воздерживаться от вмешательства в дела Гонконга и Синьцзяна",- отметили в Генконсульстве.

Вануату также подтверждает свою приверженность принципу одного Китая и призывает все стороны уважать суверенитет других стран. По словам сотрудников Генконсульства КНР, страна высоко оценивает меры, принятые китайским правительством в Синьцзяне и Гонконге для защиты интересов народа, и позитивный прогресс в разработке и реализации закона КНР о защите национальной безопасности в САР Гонконг.

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