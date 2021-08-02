Сгоревшие в Турции дома планируют восстановить в течение года

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СТАМБУЛ. 1 АВГУСТА - Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что на экстренные меры по устранению ущерба от лесных пожаров в регионах Турции на первоначальном этапе выделили 50 млн турецких лир ($6 млн), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Агентство Anadolu пишет, что в субботу, 31 июля, Эрдоган провел пресс-конференцию по ситуации в стране.

Каждый пострадавший получит помощь от государства. Ущерб будет возмещен в полном объеме, выплаты налогов отложены. В течение года в зоне бедствия будут отстроены заново все сгоревшие жилые постройки. Строительство будет вестись с учетом особенностей архитектуры регионов", - сказал Эрдоган.

Президент сообщил также, что погорельцам выделят средства для аренды домов. Кроме этого, государство возместит ущерб фермерам, животноводам и владельцам тепличных хозяйств.

По его словам, энергоснабжение 35 селений в зоне лесных пожаров восстановлено, но в качестве меры предосторожности временно отключили от электричества 12 населенных пунктов.

Эрдоган отметил, что по состоянию на вечер субботы большинство очагов лесных пожаров удалось локализовать и потушить.

В тушении лесных пожаров за последние три дня были задействованы 4000 человек. В зоне бедствия работают шесть самолетов, 45 вертолетов, беспилотный вертолет, девять беспилотных летательных аппаратов, 117 пожарных машин", - рассказал президент.

Он подчеркнул, что для помощи Турции самолеты выслали Азербайджан, Украина, Россия и Иран. Эрдоган дал высокую оценку использованию БПЛА в зонах пожаров.

Благодаря беспилотникам, мы смогли оперативно выявлять очаги возгорания и не допускать расширения зоны пожара. Вся лесополоса, пострадавшая от пожаров, будет восстановлена. С началом периода дождей начнется посадка новых деревьев", - сказал президент Турции.

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