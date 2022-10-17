Си Цзиньпин допустил применение военной силы для воссоединения с Тайванем

Пекин. 16 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На двадцатом съезде Коммунистической партии Китая председатель КНР Си Цзиньпин заявил о стремлении к воссоединению с Тайванем и допустил применение всех необходимых мер.

Мы искренне и всеми силами настаиваем на перспективе мирного воссоединения, но никогда не станем обещать отказаться от применения силы и оставляем за собой возможность принятия всех необходимых мер, направленных против вмешательства внешних сил и крайне малого числа сепаратистов, выступающих за независимость Тайваня, а также их раскольнической деятельности", - цитирует китайского лидера РИА Новости .

По словам политика, такие действия "ни в коем случае не будут направлены против большинства жителей Тайваня".

Китайский лидер также заявил о намерении продолжить реформы армии, чтобы к столетию Народно-освободительной армии Китая в 2027 году добиться намеченной цели - получить вооруженные силы мирового уровня.

Официальные отношения между центральным китайским правительством и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши, потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая, перебрались на Тайвань.

Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.