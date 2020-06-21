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Си Цзиньпин направил обращение в адрес конференции по международному сотрудничеству "Пояс и путь"

20.06.2020, 11:24 8533
Пекин. 20 июня. Kazakhstan Today - Китай будет работать со своими партнерами над тем, чтобы превратить инициативу "Пояс и путь" в образец сотрудничества по решению проблем на основе единства, передает Kazakhstan Today.
 
Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин в своем письменном обращении к участникам видеоконференции высокого уровня по международному сотрудничеству "Пояс и путь", сообщает Синьхуа.
 
Инициатива "Пояс и путь" также послужит образцом здравоохранения для обеспечения безопасности и благополучия людей, образцом восстановления социально-экономической деятельности и образцом роста для раскрытия потенциала развития, отметил Си Цзиньпин.
 
Он также указал, что видеоконференция является "очень важной встречей, которая дает партнерам по сотрудничеству в рамках "Пояса и пути" возможность обсудить коллективные меры в ответ на COVID-19, развить сотрудничество в рамках инициативы и укрепить международную солидарность и сотрудничество".
 
По его словам, внезапная атака со стороны COVID-19 создала серьезную угрозу жизни и здоровью людей во всем мире. Эпидемия нанесла тяжелый удар по мировой экономике и привела к серьезным социально-экономическим проблемам в некоторых странах, в частности, в развивающихся.
 

Для сдерживания вируса страны принимают решительные и эффективные меры с учетом своей ситуации. Кроме того, многие государства стремятся возобновить социально-экономическое развитие", - сказал Си Цзиньпин, отметив, что в случае Китая жизнь и благополучие людей всегда занимают первое и центральное место.

 
Китай сделает все возможное и внесет свой вклад в скорейшее достижение общемировой победы над COVID-19 и восстановление мировой экономики, подчеркнул председатель КНР.
 

В деле обуздания вируса или достижения экономического восстановления мы не сможем добиться успеха без солидарности, сотрудничества и мультилатерализма. Правильный подход к решению глобальных кризисов и реализации долгосрочного развития заключается в содействии большей взаимосвязанности, открытости и инклюзивности", - сказал Си Цзиньпин.

 

Вот где международное сотрудничество в рамках "Пояса и пути" может иметь большое значение", - отметил Си Цзиньпин, добавив, что Китай выступает за мирное развитие и взаимовыгодное сотрудничество.

 
Участие в видеоконференции приняли министры иностранных дел и должностные лица на министерском уровне из 25 стран. К мероприятию также присоединились генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус и администратор Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН) Ахим Штайнер.
 

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