Си Цзиньпин направил письменное обращение участникам третьей министерской встречи стран - соседей Афганистана

ПЕКИН. 1 АПРЕЛЯ - Председатель КНР Си Цзиньпин в письменном виде обратился к участникам третьей министерской встречи стран - соседей Афганистана, сообщают китайские СМИ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Си Цзиньпин отметил, что многострадальный Афганистан, переживающий переломный момент, остро нуждается в международной помощи для восстановления. Афганистан - сосед и партнер, с которым страны региона связаны не только горами и реками, но и узами общей судьбы. Воплощение в жизнь мечты всех афганцев о мире, стабильности, развитии и процветании отвечает общим интересам стран региона и международного сообщества.

Председатель КНР подчеркнул, что пребывание с соседями в отношениях доброжелательного партнерства - настоящее достояние для страны. Китай постоянно уважает суверенитет, независимость и территориальную целостность Афганистана, прилагает неустанные усилия для поддержания мирного и стабильного развития страны. Созданный в сентябре прошлого года механизм по координации и сотрудничеству с участием стран - соседей Афганистана с учетом преимущества сопредельных государств играет конструктивную роль в деле обеспечения плавного перехода ситуации в Афганистане.

Си Цзиньпин подчеркнул, что страны - соседи Афганистана должны отдать все силы для достижения общего понимания и координации усилий в оказании афганскому народу поддержки в налаживании новой жизни.