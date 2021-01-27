Си Цзиньпин принял участие в диалоге "Давосская повестка дня" Всемирного экономического форума

Пекин. 26 января. Kazakhstan Today - 25 января председатель КНР Си Цзиньпин по видеосвязи из Пекина принял участие в диалоге "Давосская повестка дня" Всемирного экономического форума (ВЭФ) и выступил с речью под заголовком: "Пусть факел мультилатерализма осветит путь к будущему человечества", передает Kazakhstan Today.

В своей речи Си Цзиньпин отметил, что в прошедшем году народы мира вели борьбу с недугом и добились определенных результатов. Сейчас борьба с коронавирусом все еще продолжается, и обязательно наступит счастливый конец. Человечество может победить эпидемию, спастись от катастрофы и возродиться заново, сообщает " Международное радио Китая ".

Китайский лидер отметил необходимость успешного решения четырех важных задач. Первое: усилить координацию макроэкономической политики, сообща продвигать мощный, устойчивый, сбалансированный и инклюзивный рост мировой экономики. Второе: отказываться от идеологических предубеждений, идти по пути мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества. Третье: преодолевать разрыв между развитыми и развивающимися странами во имя всеобщего развития и процветания. Четвертое: сообща противодействовать глобальным вызовам во имя прекрасного будущего.

С учетом сложности стоящих перед нами проблем, ключом к их решению являются поддержание и реализация мультилатерализма в интересах построения сообщества единой судьбы человечества", - отметил Си Цзиньпин.





Он подчеркнул необходимость придерживаться открытости и инклюзивности, а не замкнутости и эксклюзивности.





Необходимо поставить во главу угла международные нормы и принципы, без подхода исключительности. Глобальное управление должно осуществляться путем принятия согласованных правил и общего консенсуса, а не под диктовку одной или отдельных групп стран", - отметил Си Цзиньпин.





Он призвал проводить консультации и сотрудничество вместо поддержания конфликтов и конфронтации. "В современном мире конфронтационный подход, будь то холодная, торговая или научно-техническая война, в конце концов нанесет урон интересам и благополучию всех стран и их народов", - отметил Си Цзиньпин.





Ориентируясь на будущее, сторонники мультилатерализма в XXI веке должны не только отстаивать его основные ценности и принципы, но и работать над реформированием и совершенствованием системы глобального управления на основе широких консультаций и сближения подходов с учётом происходящих в мироустройстве изменений и имеющихся глобальных вызовов", - сказал Си Цзиньпин.

Он также сказал, что Китай будет и впредь активно участвовать в международном противоэпидемическом сотрудничестве. Особое внимание необходимо уделять сотрудничеству в разработке, производстве и распределении вакцины, которая должна стать по-настоящему общедоступным благом для народов всего мира. Китай продолжит практику по обмену противоэпидемическим опытом и наработками, оказанию посильной помощи менее стрессоустойчивым перед эпидемией государствам и регионам, способствовать расширению доступности вакцины для развивающихся стран, тем самым вносить свою лепту в окончательную победу мира над пандемией.

Мы будем и впредь проводить стратегию открытости на принципах взаимной выгоды и всеобщего выигрыша. Попытки использовать пандемию как повод для "деглобализации" и применения политики изоляции, а также разъединения - никому не выгодны. Китай был и остается сторонником экономической глобализации, непоколебимо продвигает внешнюю открытость как основную государственную политику", - подчеркнул Си Цзиньпин.





По его словам, Китай будет и впредь способствовать устойчивому развитию, прилагая больше усилий к охране экологии, стремясь к достижению пиковых значений выбросов углекислого газа до 2030 года и углеродной нейтральности до 2060 года. Кроме того, Китай будет и впредь продвигать научно-технические инновации, продолжая процесс формирования международных отношений нового типа. В воззрение китайской философии не входит принцип "либо победитель, либо лузер" и логика "победитель получает всё", - подчеркнул китайский лидер.

В заключении он отметил, что у всех нас всего один мир, в котором нас объединяет общее будущее. Преодоление нынешних кризисов и создание прекрасного будущего требует от человечества консолидированных усилий и сотрудничества. "Любая политика разорения соседей, попытка справиться с современными вызовами в одиночку, чрезмерная самоуверенность и надменность, без исключения, обречены на провал", - отметил Си Цзиньпин.

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