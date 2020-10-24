Си Цзиньпин выступил с заявлением на собрании, посвященном 70-летию отправки отряда китайских добровольцев в КНДР

Пекин. 23 октября. Kazakhstan Today - Председатель КНР Си Цзиньпин выступил с заявлением на собрании, посвященном 70-летию отправки отряда китайских народных добровольцев в КНДР, передает Kazakhstan Today.

Си Цзиньпин призвал к усилиям по продвижению великого духа, проявленного в Войне за сопротивление американской агрессии и оказание помощи корейскому народу в 1950-1953 годах", - пишет "Жэньминь жибао" .

Как пишет издание, лидер КНР "оценил великий патриотизм, проявленный китайскими народными добровольцами (КНД) в войне".

По его словам, "с захватчиками необходимо разговаривать на понятном для них языке, то есть вести войну, чтобы остановить захватчиков, и силой отвечать на силу".

Победа нужна, чтобы завоевать мир и уважение. Китайская нация никогда не убоится угроз и не склонится под гнетом", - заявил глава КНР.

Си Цзиньпин отметил необходимость объединения "огромной национальной мощи, которая объединит всех, независимо от изменчивости времени".

Издание сообщает, что председатель КНР призвал "укреплять доблесть нации, которая не боится смерти", и подчеркнул необходимость "продвигать национальную мудрость, выражающуюся в приверженности правильному пути и осуществлении инновационной деятельности, а также смелом продвижении вперед".

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