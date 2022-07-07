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Скончался генсек ОПЕК Мохаммед Баркиндо

06.07.2022, 12:24 6436
НУР-СУЛТАН. 6 ИЮЛЯ - Генеральный секретарь Организации стран - экспортеров нефти (ОПЕК) Мохаммед Баркиндо скончался в возрасте 63 лет, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы потеряли нашего почтенного доктора Мохаммеда Сануси Баркиндо. Он скончался примерно в 23.00 вчера, 5 июля 2022 года (4.00 6 июля времени Нур-Султана). Безусловно, это большая потеря для его ближайших родственников, NNPC, нашей страны Нигерии, ОПЕК и глобального энергетического сообщества. Информация о похоронах будет объявлена в ближайшее время", - информирует РИА "Новости" со ссылкой на главу Национальной нефтяной корпорации Нигерии (NNPC) Меле Кьяри.

 

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Мирзиёев: беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами

07.07.2022, 11:30 1256
ТАШКЕНТ. 7 ИЮЛЯ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил, что беспорядки в Нукусе годами готовились иностранными силами, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Шавката Мирзиёева, волнения в Каракалпакстане были организованы не за один день. Кроме того, он заявил, что эти действия годами готовились иностранными силами, сообщает ИА REGNUM
 

Их главная цель - посягательство на территориальную целостность Узбекистана и создание межэтнического конфликта", - подчеркнул президент. 

 
По его словам, следственная группа во главе с первым заместителем генпрокурора проводит тщательное и беспристрастное расследование произошедших событий. 
 

Необходимо обеспечить беспристрастное расследование произошедших событий, поэтому необходимо привлекать представителей общественности, депутатов и активистов", - отметил глава Узбекистана.

 
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана. Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. 
 
В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение. 

Парламент Узбекистана проголосовал за продление срока всенародного обсуждения проекта скандальных поправок в Конституцию до 15 июля.


 

В ВОЗ зафиксировали случаи заражения детей оспой обезьян

07.07.2022, 11:20 1451
В ВОЗ зафиксировали случаи заражения детей оспой обезьян
ЦЮРИХ. 7 ИЮЛЯ - Всемирной организации здравоохранения стало известно о случаях заражения детей оспой обезьян, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Есть сообщения о случаях заболевания у детей. На сегодняшний день около трети из них приходится на детей в возрасте до 10 лет, а половина - на детей в возрасте до пяти лет", - цитирует РИА Новости главу секретариата по борьбе с оспой программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям Розамунду Льюис. 

 
Она добавила, что вопрос передачи оспы обезьян среди пациентов 18-19 лет все еще остается открытым, однако дети младшего возраста, вероятно, заражаются в результате "воздействия в домашних условиях". 
 
За последнее время в 58 странах мира выявлено более 6 тысяч случаев оспы обезьян, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. В конце июня комитет ВОЗ заявил, что вспышка оспы обезьян не представляет собой чрезвычайную ситуацию в области здравоохранения международного значения. При этом комитет признал "чрезвычайный характер" вспышки этого заболевания и призвал контролировать распространение инфекции. 
 
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает. 
 
Напомним, в Турции выявили первый случай заражения оспой обезьян. 
 
Ранее сообщалось, что Всемирная сеть здравоохранения объявила оспу обезьян пандемией. 
 
Пандемию обезьяньей оспы предсказали американцы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек. 
 
Российские ученые считают, что новая смертельная болезнь могла появиться в лабораториях Пентагона.
 

Премьер-министр РФ назвал дальнейшее укрепление дружбы с Казахстаном безусловным приоритетом

04.07.2022, 18:38 16246
ЕКАТЕРИНБУРГ. 4 ИЮЛЯ - РФ рассматривает дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном как безусловный приоритет, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мы рассматриваем в качестве безусловного приоритета дальнейшее укрепление дружбы и партнерства с Казахстаном. Наше сотрудничество проверено временем и многократно доказало свою устойчивость к внешним вызовам", - цитирует главу правительства РФ РИА Новости.

 
Мишустин выразил уверенность в том, что углубление промышленной кооперации двух стран и запуск новых совместных проектов придадут мощнейший импульс развитию всего комплекса торгово-экономического сотрудничества РФ и Казахстана. Он также попросил передать привет и самые добрые пожелания президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву от президента РФ Владимира Путина и от него лично.
 

Россия снимает ковидные ограничения на пересечение границы

04.07.2022, 18:02 16851
МОСКВА. 4 ИЮЛЯ - Россия с 15 июля снимает ограничения на пересечение государственной границы, введенные ранее в связи с распространением коронавируса, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Оперативным штабом принято решение об отмене с 15 июля 2022 года эпидемически обусловленных временных ограничений на пересечение государственной границы Российской Федерации, установленных распоряжениями правительства", - сообщается на сайте правительства РФ. 

 
Кроме того, оперативным штабом принято решение об отмене требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования на COVID-19 для граждан Белоруссии по прибытии авиатранспортом в Россию. Для других граждан требования о предоставлении результатов ПЦР-тестирования сохраняются. 
 
Ранее оперативным штабом в связи с улучшением эпидемической ситуации было принято решение об отмене с 14 июня ограничений на въезд в Россию иностранных граждан через воздушные и морские пункты пропуска, но продолжал действовать ряд ограничений на въезд наземными видами транспорта.
 

Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по факту событий в Нукусе

04.07.2022, 17:44 17251
ТАШКЕНТ. 4 ИЮЛЯ - По факту демонстраций в Нукусе Генпрокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 УК (Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя) и по другим статьям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По факту массовых демонстраций в Нукусе, имевших место 1 и 2 июля, 2 июля Генеральная прокуратура Узбекистана возбудила уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса ("Заговор с целью захвата власти или свержения конституционного строя Республики Узбекистан" - наказывается лишением свободы от 10 до 20 лет) и по другим статьям, сообщает gazeta.uz.
 
Следствие и оперативно-розыскные мероприятия по уголовному делу проводятся следственно-оперативной группой в составе ответственных сотрудников СГБ, Генпрокуратуры, МВД и Национальной гвардии под руководством Генпрокуратуры.
 
По словам прокурора отдела Генпрокуратуры Аброра Маматова, деятельность группы, а также следственные и оперативно-розыскные мероприятия координируются специально созданным межведомственным штабом.
 

Следственные и оперативно-розыскные мероприятия будут вестись в строгом соответствии с законодательством, будут приняты все меры для обеспечения верховенства закона и неотвратимости наказания", - сказал Аброр Маматов.

 
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана. Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. 
 
В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение.
 
Сегодня парламент Узбекистана проголосовал за продление срока всенародного обсуждения проекта скандальных поправок в Конституцию до 15 июля. 
 
Сегодня телефонный разговор с главой Узбекистана провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил поддержку узбекскому коллеге и пожелал ему успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию.
 

Беспорядки в Нукусе: погибли 18 человек

04.07.2022, 14:58 18381
НУКУС. 4 ИЮЛЯ - Во время беспорядков в столице Каракалпакстана Нукусе погибли 18 человек, заявил сегодня прокурор отдела Генеральной прокуратуры Узбекистана Аброр Маматов, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на Sputnik
 
Ранее президент страны Шавкат Мирзиёев заявлял, что жертвы есть как среди мирных жителей, так и среди силовиков, однако точное их количество не сообщалось.
 
По информации агентства, с различными травмами в больницы обратились 243 человека, сейчас в лечебных учреждениях находятся 94 человека, некоторые из них - в критическом состоянии. Среди пострадавших - 38 сотрудников правоохранительных органов.
 
Задержаны в ходе протестов 516 человек.
 
Напомним, 1 июля в Нукусе начались массовые демонстрации из-за поправок в Конституцию Узбекистана. Власти заявили о попытке захвата органов госуправления. 
 
В связи с беспорядками в Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение. 
 
Сегодня парламент Узбекистана проголосовал за продление срока всенародного обсуждения проекта скандальных поправок в Конституцию до 15 июля, сообщает Sputnik Узбекистан
 
Сегодня телефонный разговор с главой Узбекистана провел президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он выразил поддержку узбекскому коллеге и пожелал ему успехов в проведении референдума по внесению изменений в Конституцию.
 

В Каракалпакстане ввели чрезвычайное положение

03.07.2022, 14:37 26081
ТАШКЕНТ. 3 ИЮЛЯ - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев издал указ о вводе чрезвычайного положения на территории Республики Каракалпакстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях обеспечения безопасности граждан, защиты их прав и свобод, восстановления законности и правопорядка ввести на территории Республики Каракалпакстан чрезвычайное положение на период с 00 часов 01 минуты 3 июля 2022 года до 00 часов 00 минут 2 августа 2022 года", - говорится в документе указа президента Республики Узбекистан. 

 
В период чрезвычайного положения будет действовать комендантский час с 21.00 до 7.00. Въезд и выезд из страны будут ограничены. Все массовые мероприятия запрещены.

Напомним, 1 июля 2022 года в Нукусе преступная группа лиц организовала противозаконные действия, выразившиеся в попытке захвата органов государственного управления Республики.
 

Турецкая партия "Родина" призвала правительство выйти из НАТО

03.07.2022, 12:16 27416
Турецкая партия "Родина" призвала правительство выйти из НАТО
Фото: Depositphotos
АНКАРА. 3 ИЮЛЯ - Турецкая партия Vatan ("Родина") намерена предложить правительству страны выйти из НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь партии Догу Перинчек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Партия "Родина" не представлена в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, активно выступает за тесную политику Турции с евразийским пространством, призывает Анкару признать Крым российским, сообщает ria.ru.
 

Мы будем постоянно вносить предложения нашему правительству принять политику в соответствии с независимостью и целостностью Турции в отношении НАТО. Исправление возможно в течение следующего года. Мы думаем о Турции. Выход Турции из энергетического кризиса возможен за счет выхода из НАТО. Если мы выйдем из НАТО, цены на помидоры и баклажаны снизятся. Потому что у НАТО нет дизельного топлива, электричества и природного газа", - сказал Перинчек, сообщает газета Aydinlik. 

 
Он подчеркнул, что политика против НАТО важна для экономического будущего Турции. 
 
Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств, закрепленных соответствующими меморандумом в Мадриде. 
 
Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
 

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