МОСКВА. 31 АВГУСТА - Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сообщили РИА Новости в Центральной клинической больнице.

Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году закончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1967 году - заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института. После окончания университета его по распределению направили в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры, затем будущий глава государства занимался партийной работой.

В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он также занимал и пост председателя президиума Верховного Совета СССР, таким образом совмещая высшие должности государства и партии.

Тогда же Горбачев объявил о программе реформ, которую позже назвали перестройкой. В Советском Союзе объявили политику гласности, в результате которой в 1990 году упразднили государственную цензуру. Узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление".

Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно: по мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР. К концу 1980-х - началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.

В Коммунистической партии Греции считают , что политика Михаила Горбачева была политикой свержения социализма, а с его именем связан последний акт контрреволюции в Советском Союзе.

С его именем связан последний акт контрреволюции в Советском Союзе. Он возглавил политику перестройки, которая, по сути, была политикой свержения социализма, проводимой "изнутри и сверху", - говорится в кратком комментарии на новостном портале 902.gr греческой компартии.

Его ценные заслуги ему оплатили тем, что он заслужил похвалу капиталистов внутри и за пределами России, а сам Горбачев неоднократно признавался, что его целью было максимально способствовать свержению социализма. Спустя более 30 лет после временного поражения социализма "вклад" Горбачева отождествляется с идущими одна за другой драмами, которые реставрация капитализма принесла народам и рабочему классу бывшего СССР и всего мира", - говорится в комментарии.