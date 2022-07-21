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Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России

20.07.2022, 10:28 4561
Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России
Фото: kremlin.ru
МОСКВА. 20 ИЮЛЯ - Следующий саммит "астанинской тройки" пройдет в России, заявил президент РФ Владимир Путин, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В Тегеране прошла трехсторонняя встреча президента России Владимира Путина, президента Ирана Эбрахима Раиси и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, сообщается на официальном сайте президента России. 
 

Хочу также отметить, что следующий саммит "астанинской тройки" по очередности предполагается провести в нашей стране. И мы, конечно, будем рады видеть всех вас, уважаемые коллеги, в России", - сказал в ходе встречи Владимир Путин.

 

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На Багамах произошел крупный разлив нефти

21.07.2022, 11:10 1461
НУР-СУЛТАН. 21 ИЮЛЯ - У берегов острова Большой Эксума на Багамах разлилось более 130 тысяч литров нефти, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как соощил премьер островного государства Честер Купер, утечка произошла, когда судно The Arabian, зафрахтованное компанией Sun Oil, выгружало топливо для багамской энергетической компании BPL в районе города Джорджтауна.
 

Этим утром (в среду) была подтверждена значительная утечка порядка 30 тысяч галлонов (136 тысяч литров)", - цитирует выступавшего в парламенте премьера местная газета Nassau Guardian.

 
В настоящий момент вылившаяся нефть сконцентрирована в бухте рядом с яхт-клубом острова. Купер заверил, что правительство работает над решением проблемы в кратчайшие сроки, информирует РИА Новости.
 
Большой Эксума славится своими пляжами с белым песком. В этом районе также находится остров Пиг-Бич, известный популяцией водоплавающих свиней.
 

В США на производителя конфет Skittles подали в суд за опасный краситель

17.07.2022, 13:34 14976
В США на производителя конфет Skittles подали в суд за опасный краситель
Фото: Depositphotos
ЛОС-АНДЖЕЛЕС. 17 ИЮЛЯ - На производителя конфет Skittles - компанию Mars подали в суд из-за высокого содержания диоксида титана в красителе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В федеральный суд Северной Калифорнии был подан коллективный иск к компании Mars, в котором утверждается, что конфеты Skittles непригодны для употребления в пищу, так как для их создания используется опасный для здоровья людей краситель", - сообщает "ИноТВ" со ссылкой на Daily Mail.

 
Жительница Калифорнии Дженил Темз обвинила Mars в том, что компания подвергает опасности ничего не подозревающих покупателей Skittles, используя "повышенный уровень" диоксида титана - TiO2 в качестве пищевой добавки.
 
В иске подчеркивается, что диоксид титана будет запрещен в Европейском союзе в следующем месяце, после того как регулятор безопасности пищевых продуктов признал его небезопасным из-за "генотоксичности", другими словами - способности изменять ДНК. Кроме того, эксперты опасаются, что диоксид титана при употреблении в опасных количествах может повредить жизненно важные органы, включая мозг. Обычно он используется для создания белого или мутного цвета на продуктах. Затем они могут быть окрашены в яркие цвета.
 
Авторы иска требуют от компании возместить ущерб за мошенничество и нарушение законов штата Калифорния о защите прав потребителей. В компании Mars не ответили на просьбу Daily Mail о комментарии. 
 
В феврале 2016 года компания публично пообещала в течение пяти лет отказаться от искусственных красителей. Однако в иске утверждается, что это была лишь уловка, для того чтобы удовлетворить потребителей, и Mars продолжает добавлять этот химикат в свои конфеты.
 

В двух освобожденных городах ЛНР найдены очередные американские биолаборатории

17.07.2022, 09:57 16286
В двух освобожденных городах ЛНР найдены очередные американские биолаборатории
Фото: unsplash.com
ЛУГАНСК. 17 ИЮЛЯ - В освобожденных городах Рубежное и Северодонецке в Луганской Народной Республике обнаружены новые скрытые биолаборатории США, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

О том, что в них конкретно находится, пока неизвестно - сейчас на месте работают взрывотехники, после которых внутрь зайдут следователи и криминалисты", - пишет EADaily.


Местные источники сообщают, что украинские националисты при поспешном отходе не успели вывезти и уничтожить содержимое, хранившееся на этих объектах.

В настоящее время на месте работают правоохранительные органы и эксперты. Работа осложнена тем, что объекты были заминированы.

Стоит отметить, что находка может быть напрямую связана с тем, что в сопредельных с Украиной странах вновь начался рост заболеваемости коронавирусом", - отмечает издание. 


Сообщается, что российские врачи, работающие с украинскими военнопленными, проводят полное обследование пациентов. Установлено, что американские военные медики годами проводили опасные биоэксперименты на украинских солдатах и офицерах.

Выяснилось, что треть обследованных военнослужащих переболели (или в настоящее время больны) гепатитом А, более четырех процентов - лихорадкой с почечным синдромом, еще двадцать процентов страдают заболеванием с экзотическим названием лихорадка Западного Нила.

Напомним, что 14 апреля в Минобороны России заявили, что американские ученые в период с 2019 по 2021 год проводили испытания потенциально опасных биологических препаратов на пациентах харьковской психиатрической больницы.

В середине марта министерство обнародовало документы от 2015 года, подтверждающие участие Пентагона в финансировании военно-биологических проектов на Украине.
 

ВОЗ сообщила о мировой вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей

15.07.2022, 11:17 24341
ВОЗ сообщила о мировой вспышке гепатита неизвестного происхождения у детей
Фото: pixabay.com
ЦЮРИХ. 15 ИЮЛЯ - Во Всемирной организации здравоохранения зафиксировали вспышку гепатита неизвестного происхождения у детей, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Возможно, речь идет о более чем тысяче случаях заболевания, сообщает lenta.ru
 
По данным на 8 июля, в результате болезни умерли 22 ребенка. В период с 5 апреля, когда впервые была выявлена вспышка, по 8 июля 35 стран в пяти регионах ВОЗ сообщили о 1010 возможных случаях заболевания гепатитом. 
 
Точное происхождение болезни неизвестно. В ряде случаев у пациентов также обнаружили заражение коронавирусом SARS-CoV-2, однако связь между заболеваниями пока не выявили. 
 
Ранее сообщалось, что в ВОЗ заявили о возможной вспышке детского гепатита в 20 странах. 
 

Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют вступить в БРИКС

14.07.2022, 11:47 30046
МОСКВА. 14 ИЮЛЯ - Саудовская Аравия, Турция и Египет планируют вступить в БРИКС, заявила президент международного форума БРИКС Пурнима Ананд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Обсуждение и возможное решение по некоторым из государств может быть принято уже на следующем саммите объединения, который пройдет в 2023 году в ЮАР, сообщает iz.ru
 
Вопрос принятия новых стран в БРИКС Китай, Россия и Индия обсуждали во время 14-го саммита лидеров объединения, который проходил в Пекине в виртуальном формате с 23 по 24 июня, рассказала Ананд. 
 

Все эти страны показали свою заинтересованность в присоединении и готовятся подать заявки на членство. Я думаю, что это хороший шаг, поскольку расширение всегда воспринимается позитивно, это явно усилит влияние БРИКС во всем мире", - заявила она. 

 
Су-шерпа России в БРИКС Павел Князев сообщил, что РФ приветствует проявленный странами интерес к объединению, однако ему еще предстоит разработать точные критерии для вступления новых членов.
 

Лидеры ШОС подтвердили участие в саммите в Самарканде

14.07.2022, 10:54 30631
МОСКВА. 14 ИЮЛЯ - Все лидеры государств - членов Шанхайской организации сотрудничества подтвердили участие в работе саммита в Самарканде, но некоторые пока не определились по формату, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Очередной саммит ШОС пройдет в сентябре в Самарканде. Узбекистан в 2022 году является действующим председателем организации, сообщает РИА Новости
 

На сегодняшний день все лидеры государств - членов ШОС подтвердили свое участие в работе саммита. Но некоторые из них пока не определились по формату участия. Это будет зависеть от эпидемиологической ситуации в период проведения саммита ШОС. Но мы исходим из того, что встреча лидеров состоится в очном формате. Мы над этим усердно работаем", - сказал исполняющий обязанности министра иностранных дел Узбекистана Владимир Норов. 

 
Он добавил, что в саммите ожидается также участие лидеров стран - наблюдателей при ШОС и руководителей партнерских организаций - ООН, СНГ, ОДКБ, ЕАЭС и других. 
 
Ранее сообщалось, что Беларусь подала заявку на вступление в ШОС, Иран присоединится к организации в этом году. 
 

В Китае состоялся IX Форум сотрудничества Китай - Центральная Азия

13.07.2022, 18:39 35011
Фото: кадр с трансляции
ДАЛЯНЬ. 13 ИЮЛЯ - В городе Далянь провинции Ляонин в формате видео-конференц-связи успешно состоялся IX Форум сотрудничества Китай - Центральная Азия, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По случаю 30-летия установления дипломатических отношений между КНР и государствами Центральной Азии и в целях дальнейшего укрепления взаимосвязей дружбы и практического сотрудничества сторон Китайский комитет ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству в формате видео-конференц-связи состоялся IX Форум сотрудничества Китай - Центральная Азия. 
 
В ходе мероприятия с речью выступили послы стран Центральной Азии, государственные деятели Китая и представители женских организаций РК, Кыргызстана, Таджикистана и Туркменистана.
 

Мы поддерживаем формат Центральная Азия - Китай, который уже зарекомендовал себя в качестве перспективной диалоговой площадки для разностороннего взаимодействия, способной укрепить атмосферу доверия, добрососедства, конструктивного поиска взаимоприемлемых подходов к решению актуальных региональных и международных проблем. Со своей стороны мы готовы задействовать свой геостратегический транзитный потенциал для совместных усилий по превращению региона Центральной Азии в пространство мира, дружбы, взаимопомощи", - сказал в ходе своего выступления Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Казахстан в Китайской Народной Республике Шахрат Нурышев.

 
Он отметил, что транспортные коридоры, проходящие через территорию Казахстана, обеспечивают кратчайший надежный доступ китайских товаропроизводителей на рынки Европы, Ближнего Востока, стран СНГ и Центральной Азии. 
 

Являясь ключевым звеном инициативы "Один пояс, один путь", Казахстан готов к практическому сотрудничеству в рамках таких инициатив, как "Цифровой Шелковый путь", "Зеленый Шелковый путь" и "Шелковый путь здравоохранения", а также реализации проектов в сфере цифровизации, зеленых технологий и инноваций" - заявил Шахрат Нурышев.

 
Главной темой форума стало "совместное противодействие вызовам на основе взаимовыгодного сотрудничества ради общего прекрасного будущего". 
 

Мы чувствуем огромные усилия всех сторон. Позвольте поблагодарить всех за проделанную работу и горячо поздравляем с успешным форумом! Настоящий год чрезвычайно важен для развития отношений между Китаем и государствами Центральной Азии. В начале года состоялся онлайн-саммит лидеров наших стран по случаю 30-летия установления дипломатических отношений. Стороны единогласно выразили готовность уловить шанс для нового старта в создании сообщества единой судьбы "Китай - Центральная Азия", для открытия новой эпохи в наших отношениях", - сказала заместитель председателя Китайского комитета ШОС по добрососедству, дружбе и сотрудничеству Цюй Ли. 

 
Она подчеркнула, что успешное проведение данного форума свидетельствует о солидарности и взаимодействии народов Китая и стран Центральной Азии ради общего будущего и реализации достигнутых главами стран договоренностей, а также показывает решимость и практическое действие во благо народов.
 
Также в рамках мероприятия проведен форум по развитию женщин "30-летие отношений КНР и ЦА". Состоялись три панельные сессии - по сельскому хозяйству, образованию и цифровой экономике.
 

В ходе форума по развитию женщин "30-летие отношений КНР и ЦА" участники отметили достижения прекрасного пола (…) важность в координации политики и практического сотрудничества для развития женщин", - заявила Цюй Ли. 

 
Организаторами мероприятия стали Народное правительство провинции Ляонин, Народное правительство года Далянь и Канцелярия иностранных дел Народного правительства провинции Ляонин. 
 

ВОЗ собирается признать третий пол на официальном уровне

13.07.2022, 11:15 36841
ВОЗ собирается признать третий пол на официальном уровне
Фото: Depositphotos
ЦЮРИХ. 13 ИЮЛЯ - Всемирная организация здравоохранения собирается обновить свое руководство по учету гендерной проблематики, чтобы объявить, что "пол не ограничивается только мужчинами или женщинами", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В официальном заявлении организации от 12 июля отметили, что первое издание руководства датируется 2011 годом, сейчас ВОЗ приняла решение его обновить для руководителей здравоохранения в связи с появлением новых научных данных и "концептуального прогресса в области гендера, здоровья и развития", сообщает iz.ru. 
 
В новом руководстве будут обновлены "ключевые концепции, связанные с гендером", а также расширена концепция интерсекциональности, которая исследует, как "динамика гендерной власти" взаимодействует с другими иерархиями привилегий или неблагоприятных условий, что приводит к различным результатам в отношении здоровья этих людей. 
 
Также в новом руководстве ВОЗ планирует "выйти за рамки бинарных подходов к гендеру и здоровью для признания гендерного и сексуального разнообразия или представлений о том, что гендерная идентичность существует в континууме и пол не ограничивается мужским или женским". 
 
В июле прошлого года стало известно, что правительство Аргентины разрешило ставить в разделе паспорта "пол" значок "Х" тем гражданам, которые не относят себя ни к женскому, ни к мужскому полу. 
 
По информации газеты La Nacion, цель этой инициативы заключается в том, чтобы гарантировать право на гендерную идентичность людям, не воспринимающим себя женщинами или мужчинами.
 

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