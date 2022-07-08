СМИ: Борис Джонсон уходит в отставку

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ЛОНДОН. 7 ИЮЛЯ - Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон намерен уйти в отставку в ближайшие часы. Об этом, ссылаясь на окружение главы правительства, сообщили в четверг британские телеканалы ITV, Sky News и газета The Times, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Если Джонсон продолжит держаться за должность, на следующей неделе его может ждать повторный вотум о доверии, пишет ТАСС

Sky News отмечает, что Джонсон готовит заявление об отставке, но продолжит исполнять обязанности премьер-министра до избрания нового главы правящей Консервативной партии. Источники телеканала сообщают, что преемник Джонсона будет определен до партийного съезда тори, который должен состояться в конце сентября или начале октября этого года.

В премьерской канцелярии на Даунинг-стрит, 10, подтвердили Sky News, что премьер-министр в течение дня выступит с обращением к британцам. Ожидается, что в нем он официально объявит о намерении покинуть пост.

Как пишет РБК , многие сотрудники правительства, включая канцлера казначейства Надима Захаби, главу МВД Прити Пател, министров юстиции и транспорта Саймона Харта и Гранта Шаппса, призвали Джонсона подать в отставку после секс-скандала. На прошлой неделе стало известно, что заместитель главного организатора правящей партии в палате общин Крис Пинчер устроил пьяный дебош в элитном лондонском клубе для консерваторов "Карлтон" на Пикадилли и приставал к двум мужчинам. После этого Пинчер признался в содеянном и подал в отставку, но впоследствии выяснилось, что Джонсон, назначая его на высокие посты, знал о том, что ранее он уже был фигурантом парламентского расследования о домогательствах. Премьер извинился перед избирателями за назначение Пинчера.

После скандала из правительства Джонсона ушло не менее 50 человек. Поддержку премьер-министру выразила министр иностранных дел Лиз Трасс.