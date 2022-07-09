Неизвестный стрелял в экс-премьера Японии Абэ, политик не подает признаков жизни

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Неизвестный напал с огнестрельным оружием на бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ во время его выступления в городе Нара.
Отмечается, что нападение на Абэ произошло около 11.30 по местному времени (8.30 Нур-Султана). Были слышны два выстрела, после которых политик упал. По информации агентства, злоумышленник стрелял сзади, а пуля попала в район груди.
Добавляется, что экс-премьера госпитализировали, но политик не подает признаков жизни, ему потребовался массаж сердца, сообщает РИА Новости.
Предположительно, выстрелы производились из дробовика, уточняет агентство. Другие СМИ пишут, что у Абэ наблюдалось кровотечение в области шеи.
На месте полиция задержала 40-летнего Тэцуя Ямагами. Подозреваемый сопротивления не оказывал.
Breaking: Former Japanese prime minister #ShinzoAbe was shot in Nara City, Japan. #???? pic.twitter.com/axBdUsjqpu— libijian??? (@libijian2) July 8, 2022
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Полиция сообщила, что сразу после ранения Абэ был в сознании, но затем в процессе транспортировки его состояние стало критическим - "с остановкой сердца и легких", сообщает издание.