СМИ: командир пропавшего в 2014 году малазийского авиалайнера может быть причастен к гибели пассажиров самолета

Нур-Султан. 19 июня. Kazakhstan Today - Командир экипажа пропавшего в 2014 году малазийского авиалайнера MH370 Захария Ахмад Шах может быть причастен к гибели пассажиров самолета, пишет The Atlantic, передает Kazakhstan Today.

По данным издания, в ходе расследования эксперты выяснили, что Шах сам отклонил Boeing 777 "Малазийских авиалиний" от курса, предположительно убив второго пилота перед этим, а затем осуществил разгерметизацию самолета на высоте более 12 тыс. километров.

Эти действия летчика привели к тому, что у пассажиров самолета закончился кислород, и они задохнулись перед тем, как воздушное судно, предположительно, рухнуло в воды Индийского океана.

Авиакатастрофа произошла в ночь на 8 марта 2014 года, когда самолет Boeing 777, совершавший перелет из Куала-Лумпура в Пекин, пропал с экранов радаров. На борту самолета находились 238 человек, пишет Gazeta.ru

Напомним, в мае 2018 года сообщалось, что Малайзия, возможно, возобновит поиски самолета Boeing-777-200 , выполнявшего рейс MH370 и пропавшего в марте 2014 года в Индийском океане. По словам авторитетного малайзийского политика Анвара Ибрагима, правительство вернется к изучению данных за 7 и 8 марта 2014 года, собранных радарами и системами слежения диспетчеров аэропорта, ВВС страны и компании "Малайзийские авиалинии", которые не сумели быстро поднять тревогу по поводу того, что авиалайнер изменил курс и пропал.

Поиски пропавшего лайнера были приостановлены в начале 2017 года.

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