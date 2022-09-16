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СМИ стран СНГ развернут в 2023 году кампанию в поддержку русского языка

15.09.2022, 21:14 3116
СМИ стран СНГ развернут в 2023 году кампанию в поддержку русского языка
Фото: Depositphotos
МИНСК. 15 СЕНТЯБРЯ - Телерадиоорганизации стран СНГ развернут в 2023 году широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве в рамках Года русского языка, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Телерадиоорганизации стран СНГ планируют развернуть широкую информационную поддержку мероприятий, запланированных в 2023 году в Содружестве Независимых Государств в рамках Года русского языка как языка межнационального общения и международного проекта "Комрат - культурная столица Содружества". Об этом говорилось на совместном заседании совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств - участников СНГ и административного совета межгосударственного информационного пула, которое прошло 15 сентября в режиме видео-конференц-связи", - сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу исполнительного комитета СНГ. 

 
Как сообщал исполком СНГ ранее, проект плана мероприятий по проведению в 2023 году Года русского языка как языка межнационального общения был рассмотрен на заседании экспертной группы, которое прошло 17 февраля в штаб-квартире СНГ в Минске. 

Документ содержит около 200 пунктов. Это мероприятия общегуманитарного, научно-образовательного, культурно-просветительского характера по подготовке и повышению квалификации педагогических кадров в области русского языка, выявлению и поддержке одаренных детей и молодежи в области русистики, привлечению граждан стран СНГ на обучение в российских вузах и для желающих обучаться русскому языку, в области библиотечного дела и книгоиздания. Отдельный раздел плана посвящен информационному сопровождению Года русского языка в СНГ. 
 

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По всему периметру кыргызско-таджикской границы идут столкновения

16.09.2022, 10:35 206
По всему периметру кыргызско-таджикской границы идут столкновения
Фото: 24.kg
БИШКЕК. 16 СЕНТЯБРЯ - Обстановка на кыргызско-таджикской границе характеризуется как напряженная, перестрелки продолжаются в нескольких местах, сообщила Пограничная служба ГКНБ КР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Вооруженные столкновения между кыргызскими и таджикскими военными проходят по всему периметру границы двух стран, сообщает РИА Новости.
 

По состоянию на 8.25 (5.25 мск. - Прим. ред.) обстановка на кыргызском-таджикском участке государственной границы продолжает оставаться напряженной. Таджикская сторона начала обстрел местностей Кулунду, Максат и Жаны-Жер Лейлекского района Баткенской области. Вооруженные столкновения идут по всему периметру кыргызско-таджикской госграницы", - заявил представитель пресс-службы.


 
По его словам, военнослужащие ПС ГКНБ Кыргызстана, дислоцированные на этом направлении, ведут ответный огонь.
 
Госкомитет нацбезопасности Таджикистана, в свою очередь, заявил, что кыргызские пограничники, нарушив договоренность, атаковали погранзаставу "Душанбе" пограничного отряда "Исфара".

 

Наряду с этим военнослужащие Кыргызстана с применением тяжелого орудия и минометов совершили вооруженное нападение на населенные пункты Ходжаи Ало, Куммазор, Сурх, Сомониён, Кульканд в поселке Чоркух города Исфара, а также Хистеварз и Овчикалача Бободжон Гафуровского района", - добавили в ведомстве.

 
Утром в среду погранслужба Кыргиызстана сообщала о перестрелке между пограничниками двух стран в местности Булак-Баши. По версии ведомства, она началась из-за того, что таджикистанский пограничный наряд занял боевые позиции на участке границы. Таджикская сторона обвинила другую сторону в необоснованном обстреле своей погранзаставы.
 
В середине дня между военными двух стран началась еще одна перестрелка - в местности Как-Сай, а после этого - в местности Паскы-Арык.
 
По официальным данным, пострадали два кыргызских пограничника, в Таджикистане - один погиб и двое получили ранения.
 
Этот участок границы периодически становится зоной конфликта между местным населением и пограничниками двух стран из-за отсутствия лимитации.
 

США препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов - Lancet

15.09.2022, 19:25 3681
ЛОНДОН. 15 СЕНТЯБРЯ - Соединенные Штаты Америки препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID, следует из опубликованного накануне доклада комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Независимые исследователи на данный момент не провели расследования в лабораториях США, занимающихся лабораторными манипуляциями с подобными SARS-CoV вирусами. Более того, Национальные институты здравоохранения США (National Institutes of Health) препятствовали раскрытию деталей поддерживаемых ими исследований подобных SARS-CoV вирусов", - сообщает РИА Новости со ссылкой на доклад комиссии по коронавирусу британского медицинского журнала Lancet. 

 
Комиссия по коронавирусу журнала Lancet была создана в июне 2020 года для изучения происхождения вируса SARS-CoV-2. Основной целью комиссии была "выработка рекомендаций по предотвращению и сдерживанию будущих вспышек новых инфекционных заболеваний" и их публикация в финальном докладе.
 

Армения и Азербайджан договорились о перемирии

15.09.2022, 11:02 6371
ЕРЕВАН. 15 СЕНТЯБРЯ - Армения и Азербайджан благодаря участию международного сообщества договорились о перемирии с 20.00 (19.00 мск) 14 сентября. Об этом в эфире телеканала "Общественное телевидение Армении" сообщил секретарь Совбеза страны Армен Григорян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Благодаря участию международного сообщества удалось договориться о перемирии с Азербайджаном 14 сентября с 20.00", - цитирует Григоряна ТАСС.

 
Минобороны Армении в ночь на вторник сообщало, что подразделения ВС Азербайджана открыли интенсивный огонь в направлении населенных пунктов Горис, Сотк и Джермук с использованием артиллерии, крупнокалиберного и легкого стрелкового оружия. Совбез Армении провел экстренное заседание, на котором было принято решение обратиться за помощью к России с целью задействовать положения Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в ОДКБ и Совет Безопасности ООН. Премьер Армении Никол Пашинян в среду заявил в парламенте, что в результате азербайджанских действий погибли 105 военных.
 
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь подчеркнул, что вооруженные силы страны принимают ответные меры, возложив ответственность за происходящее на военно-политическое руководство Армении. Азербайджанское Минобороны сообщило о гибели 50 военнослужащих. 
 

На кыргызско-таджикской границе произошла перестрелка

14.09.2022, 10:25 10296
БИШКЕК. 14 СЕНТЯБРЯ - На границе Кыргызстана и Таджикистана произошла перестрелка пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы, сообщает Погранслужба ГКНБ Кыргызстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации ГКНБ Кыргызстана, в ходе несения службы в местности Булак-Башы Баткенского района пограничный наряд Кыргызстана обнаружил пограничный наряд ПВ ГКНБ Таджикистана, который в нарушение ранее достигнутых договоренностей занял боевые позиции на участке госграницы.
 

Игнорируя законные требования кыргызской стороны покинуть территорию, таджикские пограничники открыли огонь. В ответ пограничники ПС ГКНБ Кыргызстана также применили оружие. Началась перестрелка между пограничными нарядами, в ходе которой таджикская сторона применила минометы", - приводит сообщение ведомства Telegram-канал Sputnik Кыргызстан.

 
По состоянию на 09.30 перестрелка периодически возобновлялась.
 
По информации издания, к настоящему времени перестрелка прекратилась.
 

Главы Баткенской области (Кыргызстан) Абдикарим Алимбаев и Согдийской области (Таджикистан) Раджаббой Ахмадзода созвонились для урегулирования ситуации. Погранпредставители двух стран проводят переговоры на месте инцидента. По информации Погранслужбы ГКНБ Кыргызстана, пострадавших нет. На других участках кыргызско-таджикской границы ситуация спокойная", - говорится в сообщении.

 

В 2023 году Иран примет участие в саммите ШОС как член организации

13.09.2022, 21:30 12561
МОСКВА. 13 СЕНТЯБРЯ - Иран на саммите ШОС в Индии в 2023 году будет участвовать в качестве полноправного члена организации, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Будут подписаны меморандумы об обязательствах Ирана в целях получения членства в объединении. Это означает, что, выполнив эти обязательства, Иран уже на следующем саммите, который пройдет в Индии в 2023 году, будет участвовать в качестве полноправного члена, то есть уже будет не "восьмерка", а "девятка" членов", - цитирует РИА Новости помощника президента России по международным делам Юрия Ушакова.

 
Напомним, на саммите ШОС в Душанбе в сентябре 2021 года была начата процедура приема Ирана в организацию и предоставления статуса партнера по диалогу Египту, Катару и Саудовской Аравии. В этом году Беларусь официально подала заявку на присоединение к ШОС в качестве полноправного члена.
 

Армения обратится к России и ОДКБ за помощью из-за ситуации на границе с Азербайджаном

13.09.2022, 09:17 14871
ЕРЕВАН. 13 СЕНТЯБРЯ - Армения обратится к России, ОДКБ и ООН за помощью из-за обострения ситуации на границе с Азербайджаном, сообщили в пресс-службе правительства республики по итогам заседания совбеза, которое провел премьер Никол Пашинян, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе заседания были обсуждены дальнейшие шаги по противодействию начавшимся в полночь агрессивным действиям Азербайджана против суверенной территории Армении. В связи с агрессией против суверенной территории Республики Армения принято решение официально обратиться к Российской Федерации в целях реализации положений Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи, а также в Организацию Договора о коллективной безопасности и в Совет Безопасности ООН", - говорится в сообщении, пишет РИА Новости.

 
Ранее в Ереване заявили, что азербайджанские военные обстреляли территорию Армении с применением артиллерии и беспилотников, а также предприняли на некоторых участках "действия по продвижению позиций. В результате с армянской стороны есть убитые и раненые, их число устанавливается".
 
В Баку заявили, что армянские военные обстреляли позиции азербайджанских войск на границе, произошло боестолкновение. Минобороны Азербайджана также сообщило о потерях в своих рядах.
 
Премьер Армении Никол Пашинян обсудил ситуацию на границе в телефонных разговорах с президентами России и Франции Владимиром Путиным и Эммануэлем Макроном.
 

В США продлили режим ЧП в связи с террористической угрозой

11.09.2022, 18:59 21516
В США продлили режим ЧП в связи с террористической угрозой
Фото: pixabay.com
ВАШИНГТОН. 11 СЕНТЯБРЯ - Президент США Джо Байден продлил еще на один год режим чрезвычайного положения, введенного после террористических атак 11 сентября 2001 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Я продлеваю еще на один год действие в стране чрезвычайного положения, которое было объявлено 14 сентября 2001 года, в связи с террористической угрозой", - цитирует американского лидера РИА Новости.


Режим ЧП продлен из-за сохранения террористической угрозы, говорится в его письме лидерам палат конгресса, опубликованном в пятницу.

11 сентября 2001 года два пассажирских самолета, захваченных террористами, врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, полностью разрушив их. Еще один самолет, также управляемый террористами, врезался в западное крыло здания Министерства обороны в Вашингтоне. Четвертый пассажирский лайнер, угнанный террористами, упал и разбился возле города Питтсбурга (штат Пенсильвания). 

Помимо 19 террористов группировки "Аль-Каида" в результате атак погибло 2977 человек, в Вашингтоне - 189 человек, в Пенсильвании - 44 человека, 24 пропали без вести. Теракт стал крупнейшим по числу жертв в истории. 

Ранее сообщалось, что США ликвидировали лидера "Аль-Каиды" в ходе спецоперации в Афганистане.
 

Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании

10.09.2022, 16:01 27486
ЛОНДОН. 10 СЕНТЯБРЯ - Карла III официально провозгласили новым монархом Великобритании на совете престолонаследия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Прокламацию подписали несколько высокопоставленных лиц, включая принца Уильяма, королеву-консорта, лорда-председателя совета престолонаследия Пенни Мордонт, архиепископа Кентерберийского и других, сообщает РИА Новости.
 
Процесс официальной передачи трона проходит на совете престолонаследия, который, как правило, собирается в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне в течение суток после смерти предыдущего правителя. В этот раз собрание отложили, поскольку о кончине королевы стало известно вечером.
 
Напомним, королева Великобритании Елизавета II умерла 8 сентября 2022 года на 97-м году жизни.
 

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