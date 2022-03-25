Совбез ООН не принял резолюцию России о прекращении огня для эвакуации мирных граждан с Украины

МОСКВА. 24 МАРТА -Инвестиционный фонд Rosemont Seneca Хантера Байдена - сына президента США Джо Байдена - финансировал военно-биологическую программу Пентагона на Украине, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документы, доступ к которым получили российские военные, позволяют проследить схему взаимодействия государственных органов США с украинскими биообъектами, отметил генерал-лейтенант, сообщает РИА Новости

При этом прослеживается тесная связь фонда (Rosemont Seneca. - Прим. ред.) с основными подрядчиками американского военного ведомства, включая компанию Metabiota, которая наряду с Black and Veach является основным поставщиком оборудования для биолабораторий Пентагона по всему миру", - добавил Кириллов.

Он подчеркнул, что инвестиционный фонд Хантера Байдена располагает ресурсами в объеме не менее 2,4 миллиарда долларов.

Кроме того, в военно-биологической программе США на Украине участвовал Фонд Сороса и другие организации, добавил Кириллов.

Масштабы программы впечатляют. Непосредственное участие в ее реализации, кроме военного ведомства, принимают агентство США по международному развитию, фонд Джорджа Сороса, центр по контролю и профилактике заболеваний. Научное кураторство осуществляют ведущие исследовательские организации, включая Национальную лабораторию в Лос-Аламосе, которая разрабатывает ядерное оружие в рамках "Манхэтенского проекта", - подчеркнул генерал-лейтенант.

Минобороны пришло к выводу, что приоритетом для США в работе украинских биолабораторий было изучение особо опасного возбудителя сибирской язвы. За границу вывозили не только образцы тканей и сыворотки крови человека, но и опасные патогены. Так, в центр Лугара в Грузии отправили более десяти тысяч проб. Среди получателей также были референс-лаборатории в Великобритании и институт Лёффлера в Германии.

Кириллов отметил, что вывоз патогенов за рубеж создавал риски утечек "чувствительной генетической информации", а также угрозы биологической безопасности не только для Украины, но и для тех регионов, куда передавали образцы.

Он напомнил о примерах, когда работа американского военного ведомства с возбудителем сибирской язвы заканчивалась чрезвычайными ситуациями. Так, в период с 2005 по 2015 год с Дагуэйского испытательного полигона сухопутных войск США рассылали жизнеспособные сибиреязвенные споры, которые направили 194 адресатам в десяти странах мира.

Кроме того, Россия получила документы, подтверждающие, что США испытывали на украинских военнослужащих не апробированные лекарства.

Речь идет о системе скрининга фармпрепаратов "Deep Drug", не прошедших процедуру лицензирования в США и Канаде. <...> Особый цинизм американских спонсоров заключается в том, что разработчик - компания "Scymount" - предлагала приобрести указанную систему на коммерческой основе, несмотря на то, что сотрудники министерства обороны Украины привлекали в качестве добровольцев", - добавил Кириллов.

Он уточнил, что подобные работы запрещены на территории США, поэтому Пентагон проводит их за пределами страны. К исследованиям в рамках проекта UP-8 привлекли более четырех тысяч человек, а по данным, опубликованным в болгарских СМИ, в ходе экспериментов только в Харьковской лаборатории погибло около 20 украинских солдат и 200 были госпитализированы.

Всего, по данным МИД Китая, США контролируют 336 биолабораторий в 30 странах мира, добавил Кириллов, призвав добиться от Вашингтона разъяснений об истинных целях их работы.

Напомним, 19 марта постпред Китая при организации Чжан Цзюнь на заседании Совета Безопасности ООН заявил , что Вашингтон и Киев должны ответить на вопросы Москвы по поводу военной биологической деятельности на территории Украины.

В ходе заседания СБ ООН постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил , что Киев и Вашингтон нарушают Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), находятся все новые свидетельства опасной деятельности на Украине.

!8 марта министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил , что Россия не исключает, что Украина может быть крупнейшим проектом Пентагона по созданию биолабораторий.