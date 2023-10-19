США, Китай и Россия названы самыми могущественными странами мира
Фото: Depositphotos
Астана. 18 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Соединенные Штаты Америки, Китай и Россия названы самыми могущественными странами мира в 2023 году.
Среди шести атрибутов, связанных с мощью страны, наибольший из возможных баллов - 100 - США получили по критерию о международных альянсах. У Китая выделяются такие атрибуты, как экономическое влияние и обладание сильным экспортом. Россия в свою очередь получила оценки в 100 баллов по атрибутам лидерства, политического влияния и силы армии. При этом суммарные баллы ожидаемо были выше всего у США, отмечает ranking.kz.
В десятку самых могущественных стран также вошли Германия, Великобритания, Южная Корея, Франция, Япония, Саудовская Аравия и ОАЭ.
Всего в рейтинг попали 87 стран. Казахстан, к слову, занял 50-е место по уровню могущества в мире, оказавшись между Ливаном и Узбекистаном. Стоит отметить, что Украина расположилась на 14-м месте, а Израиль - на 11-м. Последние места в рейтинге получили страны Балтии - Эстония и Латвия, а также Словакия", - сообщили аналитики.
Отмечается, что рейтинг был составлен на основе опроса, проведенного среди 17,2 тысячи человек в 36 странах мира. Все страны оценивались по каждому из 73 критериев на основе совокупности индивидуальных ответов.
Чем больше страна воспринималась как пример определенной характеристики по отношению к среднему значению, тем выше был показатель атрибута этой страны, и наоборот. Эти оценки были преобразованы в шкалу, которую можно сравнивать по всем направлениям", - пояснили аналитики.
Чтобы попасть в рейтинг, страна должна была соответствовать четырем контрольным критериям:
- топ-100 стран по объему валового внутреннего продукта за любой год с 2017-го по 2021-й, по данным Всемирного банка;
- топ-100 стран по притоку прямых иностранных инвестиций за любой год с 2017-го по 2021-й, по данным Всемирного банка;
- топ-100 стран по доходам от международного туризма или туристическим прибытиям за любой год с 2017-го по 2021-й, по данным Всемирного банка;
- топ-150 стран в Индексе человеческого развития ООН за любой год с 2017-го по 2021-й.
Страны, которые не достигли всех четырех контрольных показателей, а также страны, не представившие эти статистические данные, не были включены в исследование.
Подчеркивается, что самые могущественные государства определялись через подрейтинг "Сила", основанный на равновзвешенном среднем балле шести характеристик страны, связанных с мощью: лидерства, экономического влияния, сильного экспорта, политического влияния, сильных международных альянсов и сильной армии.
Самые могущественные страны мира постоянно доминируют в заголовках новостей, беспокоят политиков и формируют глобальные экономические модели. Их внешняя политика и военные бюджеты тщательно отслеживаются. Когда они дают обещания, по крайней мере некоторые члены международного сообщества верят (или опасаются), что такие обещания будут сдержаны. Эти страны проецируют свое влияние на мировую арену", - пояснили аналитики.
Ранее Россия заняла пятое место в списке самых влиятельных стран Азиатского региона, информирует ТАСС.