США, Китай и Россия названы самыми могущественными странами мира   

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Вашингтон. 13 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Конгресс США заявил, что Штаты должны быть готовы к одновременной войне с Россией и Китаем, в том числе ядерной.





Соединенные Штаты должны укреплять свою обороноспособность и быть готовы к возможной войне на два фронта - с Россией и Китаем, говорится в докладе комиссии при конгрессе США, занимающейся вопросами американской стратегической концепции", - сообщает РБК .





Доклад комиссии опубликован на фоне "вызывающего беспокойства" поведения России и Китая в последнее десятилетие, говорится в пояснении. В комиссию вошли бывшие должностные лица госдепартамента, Пентагона и Национального управления ядерной безопасности при Минэнерго США высокого ранга.





Сегодня Соединенные Штаты находятся на пороге появления не одного, а двух равных по ядерному потенциалу противников, у каждого из них есть амбиции изменить международный статус-кво силой, если это необходимо. Эта ситуация, которую Соединенные Штаты не предвидели и к которой они не готовы", - подчеркивают авторы доклада.





На фоне этого члены комиссии призывают предпринять оперативные действия, направленные на "жизнеспособные варианты надежного сдерживания конфликта". В частности, в докладе говорится о проблемах с нехваткой рабочей силы, ограниченных цепочек поставок и "неадекватной" физической, научной, технической и экспериментальной инфраструктуры в министерствах обороны и энергетики США, а также в Национальном управлении ядерной безопасности (DOE).





Главными угрозами безопасности США авторы доклада считают Китай и Россию.





Цели американской стратегии должны включать эффективное сдерживание и разгром одновременно российской и китайской агрессии в Европе и Азии с применением обычных вооружений. Если Соединенные Штаты, их союзники и партнеры не располагают достаточными арсеналами обычных вооружений для достижения этой цели, то американская стратегия должна быть изменена в сторону усиления роли ядерного оружия для сдерживания или противодействия оппортунистическим или совместным агрессивным действиям на противоположных театрах военных действий", - говорится в докладе.





Кроме того, ряд членов комиссии считает неизбежным увеличение масштабов ядерного арсенала США и количества средств доставки.





Размер и состав ядерных сил должен учитывать возможность объединенных агрессивных действий со стороны России и Китая. Стратегия США больше не должна рассматривать ядерные силы Китая как угрозу меньшего масштаба", - считают члены комиссии.





Они призвали разработать ядерную стратегию, способную одновременно сдерживать обе страны, а также решить вопрос о необходимости развертывания или базирования ядерных сил США в Азиатско-Тихоокеанском регионе.





В комиссии также полагают, что Соединенные Штаты "должны разработать и ввести в эксплуатацию интегрированные системы противовоздушной и противоракетной обороны, способные сдерживать и отражать атаки со стороны России и Китая, а также наметить возможности, необходимые для противостояния северокорейской угрозе".





Источник Reuters, участвовавший в разработке доклада, уточнил, что члены комиссии обеспокоены возможной координацией действий России и Китая в области ядерного оружия, которая может привести США к "войне на два фронта". Как отмечает агентство, в целом доклад противоречит позиции президента США Джо Байдена о том, что нынешнего ядерного арсенала США достаточно для сдерживания объединенных сил России и Китая.





Байден назвал Россию главной угрозой для США еще в 2020 году, тогда как Китай, по его мнению, является "крупнейшим конкурентом". В новой стратегической концепции НАТО, которая была принята спустя несколько месяцев после начала российской военной операции на Украине, Россия впервые была названа "главной угрозой безопасности".





Российская Федерация является наиболее серьезной и прямой угрозой безопасности членов НАТО и мира и стабильности в Евро-Атлантическом регионе", - подчеркнуто в заявлении.





Страны НАТО согласились, что и дальше будут противодействовать "российским угрозам", ее "безответственной риторике" и реагировать на "ее враждебные действия".





Президент России Владимир Путин, напротив, заявлял об угрозе для России со стороны западных стран, в особенности блока НАТО.





При угрозе территориальной целостности нашей страны для защиты России и нашего народа мы, безусловно, используем все имеющиеся в нашем распоряжении средства", - говорил президент в сентябре 2022 года.





В то же время власти России неоднократно исключали применение ядерного оружия в рамках конфликта на Украине.





Последняя версия ядерной доктрины России была утверждена летом 2020 года. В ней перечислены четыре условия, при которых страна может применить ядерное оружие; одно из них - агрессия против государства с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование России.





После начала военной операции на Украине Путин перевел силы ядерного сдерживания в особый режим дежурства.