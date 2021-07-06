США не намерены создавать постоянные военные базы в Центральной Азии

БИШКЕК. 5 ИЮЛЯ - США заверяют, что у них нет намерений создавать постоянные военные базы на территории Центральной Азии. Об этом говорится в документе, подготовленном офисом госдепартамента США по делам государств Центральной Азии и распространенном в понедельник американским посольством в Киргизии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

США "намерены идти по пути установления долгосрочных отношений в сфере безопасности и в вопросах доступа к военным базам", говорится в документе.

Американское руководство считает, что пока продолжаются операции в Афганистане, уровень военного присутствия США в регионе, "по всей видимости, останется неизменным".

По мнению госдепартамента, присутствие США в регионе для борьбы с терроризмом отвечает, в том числе и интересам России, пишет РИА "Новости"

При этом в документе отмечается, что правительства всех стран Центрально-Азиатского региона предложили широкую поддержку США в контексте войны с терроризмом и намерены и дальше сотрудничать с ними в борьбе с этим злом, вплоть до обеспечения стабильной обстановки в Афганистане.

В настоящий момент главная угроза терроризма в Центральной Азии исходит, по мнению американского внешнеполитического ведомства, от экстремистских групп, которые увязывают свои политические цели с исламом.

Наблюдатели отмечают, пишет издание, что самой активной из этих групп является Исламское движение Узбекистана (ИДУ), которое осуществило ряд терактов на территории Киргизии и других государств региона с целью свержения существующих там светских режимов.

Госдепартамент США включил ИДУ в список иностранных террористических организаций. ИДУ имеет тесные политические и военные связи с "Аль-Каидой" и воевало на стороне талибов в Афганистане.

В мае нынешнего года Киргизия депортировала в Китай двух членов Исламского движения Восточного Туркестана (ИДВТ), планировавших, по данным киргизских властей, на территории республики ряд терактов, в том числе против иностранных посольств. Цель этой террористической организации, основанной на базе уйгурского движения Восточного Туркестана, - создание на территории государств центральноазиатского региона фундаменталистского мусульманского государства под названием "Восточный Туркестан", - говорится в материале.

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