Система Orphus

США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью - Минобороны РФ

26.11.2022, 19:28 2801
США создали вариант коронавируса с 80-процентной смертностью - Минобороны РФ
Фото: Depositphotos
Москва. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Вариант коронавируса, вызывающий гибель 80% лабораторных животных, был создан в Соединенных Штатах Америки, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации Игорь Кириллов.
 

В октябре в Бостонском университете был создан искусственный возбудитель коронавирусной инфекции на основе штамма омикрон и исходного уханьского варианта. Полученный американцами модифицированный вирус вызывал гибель 80% заболевших модельных животных с развитием атипичных неврологических симптомов и тяжелыми поражениями легких", - цитирует РИА Новости Игоря Кириллова.

 
Он добавил, что защитные свойства антител снижаются в 11 раз при взаимодействии с новым патогеном, а существующие вакцины против него неэффективны.
 
По его словам, сама постановка такого эксперимента говорит о том, что в США отсутствует система государственного надзора за НИОКР в сфере генетической инженерии и синтетической биологии.
 

Несмотря на высокие биологические риски, исследование было проведено на средства американского госбюджета без соответствующего одобрения национального регулятора по биобезопасности", - уточнил он.

 
Начальник войск РХБЗ напомнил, что Пентагон обладает системой, которая позволяет ему в реальном времени контролировать местонахождение и использование особо опасных патогенов в лабораториях по всему миру, а также получать доступ к результатам экспериментов, "неоднозначных с этической и правовой точки зрения". Создание нового штамма коронавируса он отнес к числу таких экспериментов.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты Америки препятствовали раскрытию деталей исследований вирусов, подобных COVID.
 

новости по теме

Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей

26.11.2022, 21:02 1991
Минск. 26 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Умер министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, сообщает пресс-секретарь Министерства иностранных дел Анатолий Глаз.
 
Владимир Владимирович Макей родился в 1958 году в Гродненской области, информирует БЕЛТА.
 
С 22 августа 2012 года Владимир Макей занимал пост министра иностранных дел Беларуси. Имел дипломатический ранг Чрезвычайного и Полномочного Посла.
 
Ранее сообщалось, что первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни.
 

В Иерусалиме совершены два теракта

23.11.2022, 13:23 14901
Иерусалим. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В Иерусалиме ранним утром прогремел взрыв у центральной автобусной станции, позднее поблизости взорвался автобус.
 

Причины взрывов не были сразу установлены, но израильская полиция заявила, что взрыв возле центральной автобусной станции, по-видимому, был вызван бомбой, заложенной в сумке возле автобуса", - сообщает РИА Новости.

 
Местные СМИ пишут, что как минимум один человек погиб, пострадали почти 20.
 

В результате двух терактов в Иерусалиме, вызванных взрывами этим утром, 18 человек пострадали, двое серьезно", - написала заммэра Иерусалима Флер Хассан-Нахум в Twitter.

 
Силовики изучают несколько версий случившегося. Как сообщил изданию представитель израильской полиции Михаил Зингерман, речь идет о подозрении на связанные между собой теракты.

 

На западе Турции произошло землетрясение

23.11.2022, 10:06 16501
Анкара. 23 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Землетрясение магнитудой 6,0 произошло на западе Турции, сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр (EMSC).
 
Землетрясение было зафиксировано в 01.08 по времени UTC (04.08 мск). Эпицентр подземных толчков располагался в 14 километрах к юго-востоку от города Дюздже. Очаг залегал на глубине шести километров, информирует РИА Новости.
 
Отмечается, что в результате пострадали двадцать два человека, состояние одного из них тяжелое.

 

Текущая ситуация по землетрясению магнитудой 5,9, произошедшему в Дюздже в 04.08: у нас 22 пострадавших в Дюздже, один из них находится в тяжелом состоянии из-за прыжка с высоты. В город направлены необходимые бригады скорой помощи. Мы будем делиться новой информацией. Выздоравливайте скорее", - написал министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа в Twitter.

 
Глава МВД страны Сулейман Сойлу сообщил, что, по предварительным данным, жертв после землетрясения нет. Занятия в учебных заведениях региона приостановлены на один день.
 

На данный момент информации о жертвах нет. В Дюздже есть один тяжело пострадавший, который в панике прыгнул с балкона. Ситуация спокойная", - сообщил Сойлу в интервью телеканалу TRT Haber.

 

Землетрясение в Индонезии: число жертв достигло 268

22.11.2022, 18:45 21206
Джакарта. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Число погибших в результате произошедшего 21 ноября в Индонезии землетрясения магнитудой 5,1 достигло 268.
 
По данным местных властей, еще 151 человек числится пропавшим без вести. Более тысячи человек получили ранения в результате удара стихии, сообщает ТАСС.
 
Также сообщается, что более 7 тысяч человек все еще не могут вернуться в свои жилища из-за последствий стихийного бедствия.
 

При пожаре на заводе в Китае погибли 38 человек

22.11.2022, 10:28 23786
При пожаре на заводе в Китае погибли 38 человек
Фото: Кадр с видео
Пекин. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 21 ноября, в китайской провинции Хэнань на заводе в Аньяне произошел крупный пожар, жертвами которого стали 38 человек.
 
Пожар был локализован в 20.00. В пожарно-спасательных мероприятиях принимали участие 240 человек, также были использованы 63 единицы техники.
 
Во вторник число погибших в результате пожара возросло до 38, сообщает "Известия".

 
Обстоятельства случившегося устанавливаются. В частности, предстоит определить, было ли нарушение техники безопасности, а также кто ответственен за возгорание.
 
Отмечается, что департамент общественной безопасности задержал соответствующих подозреваемых.
 

Жертвами землетрясения в Индонезии стали 162 человека

22.11.2022, 10:16 24171
Астана. 22 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В понедельник, 21 ноября, в Индонезии произошло землетрясение магнитудой 5,6 балла, в результате которого погибли 162 человека. Эпицентр пришелся на город Чианджур в одноименном округе.
 

В кол-центре индонезийского Агентства метеорологии сообщили о 162 погибших. Большинство погибших были детьми, поэтому мы очень обеспокоены", - заявил губернатор Западной Явы Ридван Камил.

 
По его словам, число жертв среди несовершеннолетних связано с большим количеством школ-интернатов в Чианджуре.
 
Также сообщается, что 326 жителей получили тяжелые ранения, всего из провинции эвакуировали 13,8 тысячи человек, информирует РИА Новости.
 
Кроме того, пострадали более двух тысяч домов, процент повреждения зданий варьируется от 60 до 100 процентов, подытожил губернатор.
 

Президент Турции допустил проведение наземной операции в Ираке и Сирии

21.11.2022, 18:49 26441
Анкара. 21 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Операция Турции в Сирии не ограничится только воздушными ударами.
 

Обезвреживание этих террористических организаций, их уничтожение в настоящее время являются неотъемлемым долгом наших сил безопасности. И это не ограничивается только воздушной кампанией", - цитирует CNN Turk турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

 
Он отметил, что по поводу того, сколько наземных сил потребуется, решат Минобороны и Генштаб.
 
Эрдоган ранее отдал приказ о проведении операции "Коготь-меч" против Рабочей партии Курдистана на севере Сирии и Ирака. Среди целей Анкары были заявлены предотвращение терактов против турецкого народа и обеспечение безопасности границ.
 
20 ноября Анкара нанесла удары по занятым курдами районам на севере Ирака и Сирии, поскольку эти территории "использовались террористами в качестве базы для нападений" на Турцию.
 
13 октября на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула произошел взрыв. Погибли шесть человек, пострадал 81. Подозреваемую в совершении теракта Ахлам Альбашир задержали. По данным МВД Турции, указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.
 

Гаагский суд вынес приговор по делу о крушении Boeing 777 в Донбассе

18.11.2022, 10:42 36306
Москва. 18 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Одного из четырех обвиняемых по делу MH17 суд оправдал. Трое остальных признаны виновными, по мнению суда, они хотели сбить военный самолет, но по ошибке попали в Boeing. Сумма компенсаций родным жертв катастрофы превысит 16 млн евро.
 
Суд признал россиян Игоря Гиркина (Стрелкова), Сергея Дубинского и украинца Леонида Харченко виновными в крушении MH17 и гибели 298 человек. Россиянин Олег Пулатов по делу оправдан. Признанные виновными в крушении MH17 по решению суда должны выплатить родным погибших по меньшей мере 16 млн евро в качестве компенсации. Гиркин, Дубинский и Харченко заочно приговорены к пожизненному заключению, сообщает rbc.ru.
 
По мнению суда, нет достаточных доказательств, подтверждающих причастность Пулатова к развертыванию ЗРК "Бук" под Первомайским. Доказательств того, что он мог предотвратить запуск ракеты, суд также не нашел.
 
Суд пришел к выводу, что рейс MH17 был сбит из ЗРК "Бук" с поля под Первомайским, которое на тот момент находилось под контролем ДНР. Суд считает, что освободить обвиняемых от ответственности мог бы "боевой иммунитет" - этот принцип гласит, что ответственность военного командования не наступает в условиях боевой обстановки или проведения военных мероприятий. Однако, отмечает суд, этот принцип не применим в этом случае, так как обвиняемые не состояли в российской регулярной армии и Россия не несла ответственности за их действия.
 
Установить, как именно действовал экипаж ЗРК "Бук", следствию не удалось, констатировал суд, равно как и выяснить, кто именно отдал приказ о запуске ракеты. Тем не менее судьи указывают, что запуск не мог быть случайным. Вместе с тем, как считает суд, причастные к запуску полагали, что ведут огонь по военному самолету, а не по гражданскому.
 
В ходе процесса суд также назвал неправомерными действия стороны обвинения, которая опубликовала материалы следствия в открытом доступе в интернете. Тем самым прокуратура нарушила прямое решение суда, указал он. Однако от каких-либо санкций в отношении стороны обвинения суд отказался.
 
Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился в Донбассе 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, в том числе 196 голландцев, все пассажиры и члены экипажа погибли. Расследование продолжалось несколько лет, оно было осложнено тем, что самолет упал в зоне боевых действий. В июле 2015 года Малайзия предложила Совету Безопасности ООН создать трибунал для расследования этого дела, но Россия воспользовалась правом вето и заблокировала это решение.
 
Международная группа следователей (JIT), в которую входили представители нескольких стран, в том числе Украины, но не включили представителей России, пришла к выводу, что самолет был сбит из пусковой установки "Бук".
 
МИД России указывал, что международные следователи отстранили Москву от полноценного участия в расследовании, в то время как представители Украины участие в расследовании принимали.
 
Страны - участницы JIT решили, что преследование и судебное разбирательство подозреваемых будет вестись в Нидерландах и в соответствии с голландским законодательством. Были заключены необходимые межправительственные соглашения между Нидерландами и Украиной, сенат Нидерландов разработал законодательство, которое дало возможность судить подозреваемых в этой стране.
 
9 марта 2020 года состоялось первое судебное заседание по делу о сбитом самолете рейса MH17.
 
В декабре 2021 года прокуратура Нидерландов запросила пожизненные сроки для трех россиян и одного гражданина Украины, обвиняемых в причастности к крушению. По выводам следователей, которые подтвердила голландская прокуратура, самолет был сбит самоходной огневой установкой комплекса "Бук", которая в ночь с 16 на 17 июля была переправлена из России на территорию Украины, произвела пуск с сельскохозяйственного поля в районе населенного пункта Первомайский, на тот момент подконтрольного ДНР, а затем в ночь с 17 на 18 июля была вывезена обратно в Россию.
 
По версии обвинения, все это происходило при непосредственном участии четырех обвиняемых:
 
Игоря Гиркина (Стрелкова) - гражданина России, бывшего полковника ФСБ. В 2014 году он был министром обороны ДНР, покинул этот пост спустя два месяца после крушения MH17;
 
Олега Пулатова - гражданина России. Пулатов был заместителем командира военной разведки ДНР (известен под позывным Гюрза). По данным JIT, ранее служил в ГРУ России;
 
Сергея Дубинского - тоже гражданина России. Он был главой разведки ДНР. JIT также считает, что он бывший сотрудник ГРУ;
 
Леонида Харченко - гражданина Украины, ополченца. Расследователи не нашли у него военного прошлого, во время событий 2014 года он подчинялся Дубинскому.
 
Обвинение также посчитало, что никто из обвиняемых лично не участвовал в пуске ракеты по самолету и что лайнер не был сбит умышленно.
 
Россия неоднократно отвергала обвинения в причастности к авиакатастрофе. Москва допускала, что самолет был сбит украинскими военными, и указывала на отказ JIT сотрудничать с российской стороной. В ноябре 2020 года суд в Гааге отказался рассматривать альтернативные версии авиакатастрофы: по одной из них самолет сбил украинский истребитель, по другой - "Бук" принадлежал частям ВСУ. Судья решил, что, если прокуроры не докажут вину, обвиняемые будут автоматически оправданы.
 
Российское Минобороны заявляло, что сбившая лайнер ракета была произведена на предприятии в Подмосковье в 1986 году, после чего была доставлена на Украину и на территорию России не вывозилась. После распада СССР 223-я зенитно-ракетная бригада, в которую доставили ракету, вошла в состав Вооруженных сил Украины.
 
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявлял, что процесс "кишит" двойными стандартами. По его словам, они заключаются в том, что даже в более безопасных условиях США запрещали своим авиакомпаниям летать над районами, где есть риски для безопасности, но полеты над Донбассом, где "в июле 2014 года шла война настоящая", запрещены не были. Глава МИД добавил, что именно это и есть двойные стандарты, которыми "кишит" не только эта, но и другие истории, "связанные с выработкой подходов Запада к тем или иным событиям международной жизни".
 
Лавров также обвинял США в сокрытии фактов "колоссальной важности" по этому делу, поскольку Вашингтон отказался предоставить спутниковые снимки происходившего в небе Донбасса в тот день.
 
В октябре 2021 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместными призывы к России взять ответственность за крушение в Донбассе малайзийского Boeing.
 

Подобные призывы - они абсолютно неуместны и недопустимы. Они недопустимы, потому что все-таки эта трагедия произошла в небе над территорией Украины", - сказал Песков.

 
Он добавил тогда, что суд еще не вынес окончательный вердикт по итогам расследования.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов