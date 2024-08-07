06.08.2024, 13:19 8511
Суд признал поисковую систему Google монополистом
Компания заключала контракты, чтобы быть поисковой системой по умолчанию на смартфонах, постановил судья, заявив, что Google действовал так, "чтобы сохранить свою монополию"
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Вашингтон. 6 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Федеральный суд округа Колумбия постановил, что Google злоупотребляла своим положением на рынке, чтобы "подавить" конкуренцию среди поисковых систем.
Google - монополист, и он действует соответствующим образом, чтобы сохранить свою монополию", - следует из решения судьи Амита Мехта.
Суд согласился с выводами Минюста США о том, что компания нарушила антимонопольное законодательство, заключив контракты с Apple и другими производителями смартфонов, обязывающие устанавливать Google в качестве поисковой системы по умолчанию. Также судья постановил, что компания поставила своих конкурентов в невыгодное положение на рынке рекламы, сообщает РБК со ссылкой на The Washington Post и The Wall Street Journal.
Эта победа над Google - историческая победа для американского народа. Ни одна компания, независимо от того, насколько она крупная или влиятельная, не стоит выше закона", - говорится в заявлении генерального прокурора США Меррика Гарланда.
Президент Alphabet (владеет Google) по глобальным вопросам Кент Уокер сообщил, что компания планирует обжаловать это решение. Компания неоднократно заявляла, что пользователи сами выбирают, каким поисковиком пользоваться на своих смартфонах.
В сентябре суд начнет рассматривать еще одно дело против Google из-за ее лидирующего положения на рынке рекламы. Аналогичные иски были поданы против Apple, Amazon и Meta, сообщает издание.
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03.08.2024, 13:17 31796
Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии
Выборы состоятся 5 ноября
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Вашингтон. 3 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Вице-президента США Камалу Харрис поддержало необходимое количество делегатов в ходе виртуального голосования для выдвижения в качестве кандидата от Демократической партии на выборы президента Соединенных Штатов, сообщает РИА Новости.
Я рад подтвердить, что вице-президент Харрис получила большинство голосов делегатов съезда и будет номинантом по итогам закрытия голосования в понедельник", - заявил глава нацкомитета партии Джейми Харрисон.
Процедура проходила на специальной платформе партии, фактически в закрытом режиме, поскольку доступа широкой публики к ней не было, о результатах сообщают некоторые американские СМИ, а также глава нацкомитета в соцсети Х.
По тем же данным, Харрис заявила, что на следующей неделе официально примет номинацию.
Выборы президента США состоятся 5 ноября.
02.08.2024, 14:39 39581
Соцсеть Instagram заблокировали в Турции
Паблик недоступен с утра пятницы ни с мобильных устройств, ни с компьютеров
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Анкара. 2 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Второго августа доступ к сайту Instagram.com заблокирован по решению совета по информационным технологиям и связи, сообщает РИА Новости.
По данным издания, соцсеть недоступна с утра пятницы ни с мобильных устройств, ни с компьютеров.
Глава управления по связям при администрации турецкого президента Фахреттин Алтун 31 июля осудил соцсеть за то, что она "активно препятствует" пользователям, публикующим сообщения с соболезнованиями после гибели главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании. Алтун назвал действия соцсети проявлением цензуры и пообещал защищать свободу выражения, предприняв действия против платформ, многократно доказавших, что они служат "глобальной эксплуататорской системе несправедливости".
31.07.2024, 15:30 65951
Гибель главы политбюро ХАМАС в Тегеране: стали известны подробности
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ведет расследование атаки
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Тегеран. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Стали известны подробности гибели главы палестинского движения ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране.
Исмаил Хания и его телохранитель Васим Абу Шабаан погибли в результате прямого попадания ракеты по месту, где они остановились в Тегеране", - информирует rbc.ru со ссылкой на Al Hadath и Al Arabiya.
Уточняется, что трагедия произошла около двух часов ночи по местному времени.
Сообщается, что Хания прибыл в Тегеран для участия в церемонии инаугурации нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая прошла накануне, 30 июля.
Иранский Корпус стражей исламской революции заявил, что ведет расследование атаки на Ханию.
Ранее в СМИ появилась информация о гибели главы политбюро ХАМАС в Тегеране.
31.07.2024, 15:10 69916
В Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей
Фото: unsplash.com
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Лондон. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В британском городе Саутпорте начались массовые беспорядки после убийства троих детей в танцевальной студии - их зарезал 17-летний подросток.
Протестующие - праворадикальные активисты из, предположительно, "Английской лиги обороны". Они забросали полицейских стеклянными бутылками и кирпичами при нападении на мечеть. Одному из сотрудников правоохранительных органов сломали нос. Митингующие подожгли и повредили полицейские автомобили. В ответ офицеры применили слезоточивый газ", - сообщает rbc.ru со ссылкой на The Guardian.
Полицейские отметили, что в Сети распространяется много домыслов относительно происхождения и вероисповедания напавшего.
По подозрению в нападении арестовали 17-летнего юношу, который живет в соседнем с Саутпортом городе Бэнксе. Он с ножом напал на троих детей, о его мотивах по-прежнему ничего неизвестно. Предполагается, что он действовал в одиночку. Погибли девочки девяти, шести и семи лет, еще восемь детей получили ножевые ранения, пятеро из них находятся в критическом состоянии. Еще двое взрослых получили тяжелые ранения.
Как сообщила главный констебль полиции графства Мерсисайд Серена Кеннеди, дети были на мероприятии, посвященном певице Тейлор Свифт, в танцевальной школе, когда подросток с ножом вошел в помещение и напал на собравшихся.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал нападение "по-настоящему ужасным" и поблагодарил сотрудников экстренных служб, оказавших первую помощь.
31.07.2024, 15:04 71366
Президент Кыргызстана запретил вебкам
За деятельность в вебкам-индустрии может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет
Фото: english.news.cn
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Бишкек. 31 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон с поправками, которые предусматривают ответственность за "организацию и содействие проституции и разврату через интернет сети".
Согласно закону, за деятельность в вебкам-индустрии может грозить наказание вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет, сообщает rbc.ru.
В частности, за "организацию и содействие проституции и разврата через интернет в прямом эфире с помощью специальной платформы" устанавливается штраф в размере от 1 до 2 тысяч расчетных показателей или лишение свободы на срок до трех лет.
При этом те же действия, совершенные группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, будут наказываться штрафом в размере 2-3 тысяч расчетных показателей или заключением на срок до пяти лет.
Кроме того, за деятельность в вебкам-индустрии в составе организованной преступной группы грозит до семи лет лишения свободы с конфискацией имущества. В случае если к этому привлекают детей, наказание предусматривает до 15 лет заключения. Также сообщается, что моделей вебкам-студий будут штрафовать на 10 тысяч сомов.
Ранее в РК организация притонов и вовлечение несовершеннолетних в проституцию признаны уголовными преступлениями.
30.07.2024, 14:21 79976
Россия и Китай оспорили претензии США на 1 млн квадратных километров морского дна
США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в декабре 2023 года
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Москва. 30 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Претензии США примерно на 1 млн квадратных километров морского дна Берингова моря, Тихого океана, Атлантического океана и Мексиканского залива не имеют под собой оснований по международному праву и должны быть отклонены. С такой позицией выступили представители России и Китая в ходе дебатов на сессии Международного органа по морскому дну в Кингстоне.
Представитель России заявил, что претензии США ставят под угрозу хрупкий международный баланс и целостность конвенции ООН по морскому праву 1982 года, которую Вашингтон не ратифицировал. С его слов, Москва отвергает избирательный подход США к международному праву, сообщает РБК со ссылкой на Bloomberg.
Китайский чиновник сказал, что США не вправе выдвигать односторонние требования и не могут рассчитывать на получение выгод от конвенции, не ратифицировав ее. Он назвал ресурсы морского дна наследием всего человечества.
США объявили о расширении собственной части континентального шельфа в декабре 2023 года. Эта территория находится в зоне растущего стратегического значения, на которую также претендуют Россия и Канада.
Континентальный шельф - это продолжение сухопутной территории страны под водой. Как и другие страны, Соединенные Штаты вправе в соответствии с международным правом оберегать и управлять ресурсами и жизненно важными местами обитания", - пояснил госдепартамент.
Издание поясняет, что США стремятся расширить доступ к важнейшим минералам, необходимым для производства аккумуляторов электромобилей и проектов возобновляемой энергетики. Эти отрасли Белый дом считает ключевыми для нацбезопасности. По оценке Геологической службы США от 2008 года, за полярным кругом находятся залежи редких металлов, а также примерно 90 млрд баррелей нефти и 1670 трлн кубических футов газа.
27.07.2024, 12:40 98716
Подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран СНГ задержали в Кыргызстане
Фото: Depositphotos
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Бишкек. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Подозреваемого в подготовке теракта в одной из стран Содружества Независимых Государств задержали спецслужбы Кыргызстана, сообщили в пресс-службе Госкомитета национальной безопасности КР.
Сотрудниками ГКНБ в ходе проводимых контртеррористических мероприятий задержан и водворен в СИЗО член международной террористической организации - гражданин Кыргызской Республики Н.Р., подозреваемый в подготовке к организации теракта в одной из стран СНГ в составе подпольной террористической группировки", - информирует РИА Новости со ссылкой на ГКНБ.
Спецслужбы установили, что все действия задержанного координировались через скрытые аккаунты в мессенджере эмиссарами одной из террористических организаций.
Перед попыткой реализации данного преступления Н.Р. присягнул на верность лидеру МТО", - уточнили в ГКНБ.
В пресс-службе отметили, что в рамках возбужденного уголовного дела по данному факту проводится расследование в отношении других участников террористической группировки.
Ранее в Кыргызстане задержали более 30 подозреваемых в подготовке госпереворота.
27.07.2024, 10:00 95606
В Париже более 300 бездомных устроили акцию протеста
Большинство участников протеста ночевали на улице на подстилках под одеялами прямо на тротуаре
Фото: кадр из видео
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Париж. 27 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Париже более 300 бездомных, которых французские власти пытались выселить из города перед Олимпийскими играми, организовали стихийный протест возле мэрии XVIII округа.
Более 300 человек, отцы, матери и дети. Самому младшему - три недели", - сообщает ТАСС со ссылкой на гуманитарную ассоциацию Utopia 56.
Отмечается, что первые участники протеста прибыли к окружной мэрии еще во вторник. Большинство участников протеста ночевали на улице на подстилках под одеялами прямо на тротуаре.
Пока Франция готовится принимать гостей, эти семьи выживают на улицах", - добавили в ассоциации.
Напомним, в Париже открылись Олимпийские игры - 2024.
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