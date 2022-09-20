Таджикистан назвал число погибших в конфликте с Кыргызстаном

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ДУШАНБЕ. 19 СЕНТЯБРЯ - В ходе конфликта с Кыргызстаном погиб 41 гражданин Таджикистана, заявил в понедельник на брифинге замминистра иностранных дел Таджикистана Садык Имоми, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сорок один человек погиб в ходе вооруженной агрессии Киргизии с 14-17 сентября, жертв может быть и больше, потому что среди пострадавших очень многие находятся в критическом состоянии", - цитирует Садыка Имоми РИА Новости .

Дипломат заявил, что кыргызские военные нарушили все нормы гуманитарного права и человеческой морали. "Кыргызские военные бомбили с боевых "Байрактаров" и минометов школы, мечеть и машины скорой помощи", - сказал он.





Масштабные боестолкновения на границе Кыргызстана и Таджикистана начались в пятницу утром. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ожесточенные бои между военными двух стран длились весь день почти по всему периметру границы. Прекращения огня удалось достичь только к ночи. Утром субботы периодические столкновения возобновились. Стороны обвинили друг друга в нарушении соглашения о прекращении огня. Перестрелки остановились только к вечеру субботы.

Кыргызская сторона сообщила о 59 погибших и 163 пострадавших своих гражданах в результате боестолкновений.