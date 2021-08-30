Талибы убили афганского певца Фавада Андараби из-за музыки

НЬЮ-ДЕЛИ. 29 АВГУСТА - Афганский исполнитель песен и народной музыки Фавад Андараби был убит боевиками захватившего власть в стране радикального движения "Талибан" (запрещено в РК), передает KAZAKHSTAN TODAY.

Об этом со ссылкой на его родственников передает телеканал Times Now . По данным канала, музыканта вывели из дома в Баглане и расстреляли. Сын певца подтвердил эту информацию.

Андараби в песнях поддерживал противников движения "Талибан". Многие лидеры талибов считают музыку Андараби "противной исламу".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошло в Кабул.

Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и.о. главы страны и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын известного полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001) в провинции Панджшер. Западные государства эвакуируют из республики своих граждан и сотрудников посольств.

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