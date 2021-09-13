Талибы заявили о проведении всех торговых операций в национальной валюте

КАБУЛ. 12 СЕНТЯБРЯ - Все расчеты в Афганистане при осуществлении торговых операций будут производиться в национальной валюте, передает KAZAKHSTA TODAY.

Об этом сообщает аккаунт в Twitter alemara_ar ("Исламский эмират_арабский"), позиционирующий себя как "официальный аккаунт "Исламского эмирата Афганистан" (запрещенное в РК движение "Талибан") на арабском языке".

Все деловые операции будут производиться в афганской валюте, - говорится в сообщении. - Публикации об использовании в крупных коммерческих сделках пакистанской рупии не соответствуют действительности". Как подчеркивается в тексте, движение "Талибан" не станет принимать решения, которые могут "нанести ущерб материальным и моральным интересам нации".

Ранее на неделе правительство Пакистана приняло решение осуществлять расчет при торговле с Афганистаном в пакистанских рупиях, поскольку Кабул сталкивается с нехваткой долларов. Это было вызвано заморозкой средств, выделенных Международным валютным фондом и Всемирным банком предыдущему правительству страны.

Талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. 7 сентября представитель движения "Талибан" Забихулла Муджахид объявил состав временного афганского правительства, куда вошли только члены движения. На этом фоне в Афганистане происходит стремительное ухудшение экономической ситуации: фиксируется рост цен на продукты питания и топливо, сотни тысяч человек остались без работы, финансовая активность в стране резко снизилась.

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