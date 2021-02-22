Техас объявлен зоной стихийного бедствия

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Техас из-за снегопадов, передает Kazakhstan Today.

Байден также выделил средства федерального бюджета на помощь штату, сообщается на сайте Белого дома.

Президент Джозеф Байден объявил о наличии масштабного бедствия в штате Техас и приказал оказать федеральную помощь, чтобы содействовать усилиям по восстановлению на местном уровне и уровне штата в районах, пострадавших от сильных снежных бурь", - говорится в сообщении Белого дома

Районы Техаса, пострадавшие от снежной бури, должны получить помощь для ликвидации последствий удара стихии. В частности, властям штата выделят средства на строительство временного жилья, предоставление дешевых займов тем, у кого нет страховки, а также на оказание помощи местным предпринимателям.

В течение недели власти устраняли последствия разгула ледяного шторма, который захватил юг США. Наиболее пострадавшими оказались Техас, Луизиана, Кентукки, Северная Каролина и Миссури. В Техасе без света и тепла остались почти 4,5 млн человек: на провода налипло слишком много снега и льда, они просто обрывались. В некоторых домах электричества не было трое суток.

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