Система Orphus

Техас объявлен зоной стихийного бедствия

21.02.2021 8938
Техас объявлен зоной стихийного бедствия
Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Президент США Джо Байден объявил о стихийном бедствии в штате Техас из-за снегопадов, передает Kazakhstan Today.
 
Байден также выделил средства федерального бюджета на помощь штату, сообщается на сайте Белого дома.
 

Президент Джозеф Байден объявил о наличии масштабного бедствия в штате Техас и приказал оказать федеральную помощь, чтобы содействовать усилиям по восстановлению на местном уровне и уровне штата в районах, пострадавших от сильных снежных бурь", - говорится в сообщении Белого дома

 
Районы Техаса, пострадавшие от снежной бури, должны получить помощь для ликвидации последствий удара стихии. В частности, властям штата выделят средства на строительство временного жилья, предоставление дешевых займов тем, у кого нет страховки, а также на оказание помощи местным предпринимателям.
 
В течение недели власти устраняли последствия разгула ледяного шторма, который захватил юг США. Наиболее пострадавшими оказались Техас, Луизиана, Кентукки, Северная Каролина и Миссури. В Техасе без света и тепла остались почти 4,5 млн человек: на провода налипло слишком много снега и льда, они просто обрывались. В некоторых домах электричества не было трое суток.
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая