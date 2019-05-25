Тереза Мэй уйдет в отставку с поста премьера-министра Великобритании

Лондон. 24 мая. Kazakhstan Today - Тереза Мэй объявила, что уйдет в отставку с поста лидера Консервативной партии 7 июня, но останется премьером Британии до избрания нового лидера партии. После выборов главы тори Мэй покинет пост премьер-министра, передает Kazakhstan Today.

Мэй подтвердила в своем выступлении, что продолжит исполнять обязанности премьер-министра, пока не будет избран новый лидер партии, который и станет премьером. Выборы в партии начнутся уже на следующей неделе, пишет "Русская служба Би-би-си" .

В эмоциональном выступлении на Даунинг-стрит Мэй сказала, что делала всё, что могла, чтобы добиться выполнения референдума 2016 года, на котором победили сторонники "брексита". По её словам, она всегда будет сожалеть о том, что ей не удалось осуществить "брексит". Однако теперь страну должен возглавить новый человек, и это будет в интересах всех.

В своем заявлении Мэй отметила, что ее преемник на посту премьера должен будет добиться консенсуса в парламенте, который необходим для выхода Британии из ЕС.

"Такого консенсуса можно добиться только в том случае, если все участники дебатов согласятся на компромисс", - заявила Тереза Мэй.

В конце выступления премьер-министр расплакалась.

Также сообщается, что заявлению Мэй предшествовала встреча главы правительства с министром иностранных дел Джереми Хантом и министром внутренних дел Саджидом Джавидом, которые высказали опасения по поводу ее нового плана по выходу Британии из Европейского союза.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин заявил, что премьер-министр приняла правильное решение. "Она больше не может править, как и ее разделенная и распадающаяся партия. Кто бы ни стал новым лидером тори, ему или ей придется обратиться к народу для решения будущего страны путем немедленных всеобщих выборов".

Как отмечается в сообщении, Тереза Мэй пообещала 7 июня уйти с поста лидера Консервативной партии, но это не значит, что она тут же перестанет быть премьер-министром. Процесс выборов нового лидера партии, который возглавит правительство, может занять несколько недель.

На главу британского правительства оказывалось все более сильное давление с требованиями ее отставки после того, как новые предложения Мэй по "брекситу", объявленные ею во вторник, вновь не получили поддержки в парламенте.

В среду подала в отставку лидер большинства в палате общин Андреа Ледсом, заявив, что больше не верит, что нынешнее правительство сможет довести до конца выход страны из Европейского союза.

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