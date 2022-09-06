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Террорист-смертник устроил взрыв возле российского посольства в Кабуле

05.09.2022, 14:56 6866
КАБУЛ. 5 СЕНТЯБРЯ - Не менее 20 человек, в том числе два сотрудника дипмиссии, погибли в результате взрыва, устроенного террористом-смертником возле посольства России в Кабуле, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Взрыв произошел в тот момент, когда российский дипломат вышел из здания посольства за документами граждан Афганистана", - сообщают "Известия" со ссылкой на информацию афганского агентства Peshgo News в Twitter. 


По информации телеканала «Аль-Арабия», взрыв совершил террорист-смертник. Он был ликвидирован. 

Подробности уточняются. 



 

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Новым премьером Великобритании стала Лиз Трасс

05.09.2022, 18:09 5696
Новым премьером Великобритании стала Лиз Трасс
Фото: РИА Новости
ЛОНДОН. 5 СЕНТЯБРЯ - Глава МИД Великобритании Лиз Трасс победила в борьбе за пост лидера правящей Консервативной партии. Об этом было объявлено в понедельник по итогам внутрипартийного голосования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За кандидатуру 47-летней Трасс отдали голоса 81 326 рядовых членов Консервативной партии. Ее оппонент, 42-летний бывший министр финансов Риши Сунак, получил 60 399 голосов. Таким образом, на правах лидера правящей партии Трасс уже 6 сентября сменит Бориса Джонсона на посту премьер-министра и назначит новый состав правительства, сообщает ТАСС.
 
Это в целом соответствует раскладу голосов во время предыдущих голосований за пост лидера тори. Джонсон в 2019 году победил с поддержкой 66,4% членов партии, Дэвид Кэмерон в 2005 году - с 67,6%, а Иэн Дункан Смит в 2001 году - с 60,7%.
 
Трасс станет 56-м премьером Великобритании (или 78-м с учетом тех, кто занимал эту должность более одного раза) и 15-м за время правления королевы Елизаветы II. Она же станет третьей женщиной во главе кабинета министров после Маргарет Тэтчер (возглавляла кабмин с 1979 по 1990 год) и Терезы Мэй (с 2016 по 2019 год).
 
Ее формальное утверждение на посту правительства Ее Величества состоится на аудиенции с монархом во вторник. 
 
Напомним, в июле Борис Джонсон объявил о своей отставке.
 

США планируют перенести с Украины в страны бывшего СССР и Восточной Европы свои лаборатории

04.09.2022, 16:42 10761
США планируют перенести с Украины в страны бывшего СССР и Восточной Европы свои лаборатории
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 4 СЕНТЯБРЯ - США планируют перенести с Украины в страны бывшего Советского Союза и Восточной Европы свои лаборатории, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Пентагон переносит незавершенные на Украине программы по биооружию в другие страны постсоветского пространства и Восточной Европы", - цитирует начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова РИА Новости


Пентагон намерен в кратчайшие сроки перенести незавершенные на Украине программы в другие страны постсоветского пространства, а также в государства Восточной Европы (такие как Болгария, Чехия) и страны Балтии, заявил Кириллов. 

Расширение сети биолабораторий, на базе которых возможно создание и хранение компонентов биологического оружия, создает угрозу военной безопасности Российской Федерации, сказал он на брифинге. 

Кириллов подчеркнул, что в отличие от ядерного оружия, которое США размещает на территории стран - партнеров по НАТО, подобная политика альянса в биологической сфере позволяет ему бесконтрольно приближаться к границам России.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции особо опасных штаммов - в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области. 

Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на IV квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. 


В 2017 года Центральная референтная лаборатория в Алматы, построенная при поддержке США, прошла госприемку. Как заверяют власти РК, она работает в интересах республики.

Как известно, у нас в Алматы находится референс-лаборатория. Она была построена на грант, средства и оборудование были предоставлены США. Но эта лаборатория передана полностью правительству Казахстана, сейчас Казахстан осуществляет в этой лаборатории свои исследовательские, научные разработки", - сказал глава МИД РК Мухтар Тлеуберди.



Напоминаем, что обнародованы новые сенсационные данные о биолабораториях США

 

В афганской провинции Герат взорвали мечеть

02.09.2022, 18:00 18091
КАБУЛ. 2 СЕНТЯБРЯ - Взрыв произошел в мечети в афганской провинции Герат, в результате чего погиб имам мечети, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Причиной взрыва на данный момент называют атаку террориста-смертника, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал Tolo News. 
 
Представитель талибов* Забиулла Муджахид выразил соболезнования в связи с гибелью имама, а также пообещал наказать виновных. 
 
Позже агентство Khaama Press со ссылкой на местные источники сообщило, что число погибших в результате взрыва в мечети в провинции Герат возросло до 20 человек. 
 
*Действующая в Афганистане группировка "Талибан" - запрещена в РФ, РК. 

 

Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубов в час

31.08.2022, 09:36 26761
МОСКВА. 31 АВГУСТА - Поставки газа по "Северному потоку" упали до нуля кубометров в час, работа магистрали приостановлена на три дня из-за планового ремонта на компрессорной станции (КС) "Портовая", свидетельствуют данные операторов газотранспортных сетей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно информации оператора газопровода Opal, принимающего топливо из "Северного потока", поставки по балтийской магистрали прекратились с 4.00 по московскому времени, как и анонсировал "Газпром". В менее мощный принимающий газопровод Nel газ перестал поступать еще раньше - с 3.00 утра, сообщает РИА Новости.
 
Приостановка работы "Северного потока" связана с регламентными работами на единственном рабочем газоперекачивающем агрегате на компрессорной станции "Портовая" Trent 60. Их проведут специалисты "Газпрома" и Siemens. Немецкой компании в соответствии с технической документацией каждые 1000 часов надо проводить обслуживание агрегата: осматривать и очищать корпус, проверять предохранительные клапаны и настраивать систему регулирования расхода воздуха.
 
Трехдневная остановка магистрали лишит Европу почти 100 миллионов кубометров российского газа - это соответствует двум дням заполнения в регионе подземных хранилищ. После завершения работ при отсутствии технических неисправностей агрегата транспортировка газа восстановится до уровня 33 миллиона кубометров в сутки.
 
На прошлой неделе биржевые цены на газ перевалили за отметку 3500 долларов за тысячу кубометров - рекордного показателя с марта этого года. Такое подорожание на европейских рынках связано с неопределенностью по поводу поставок.
 

Северный поток" с середины июня работает с ограничениями, а с конца июля - всего на 20 процентов от почти 170 миллионов кубометров пропускной мощности в сутки. Российская сторона подчеркивала, что снижение поставок обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с обслуживанием и ремонтом газоперекачивающих агрегатов Siemens. Сейчас работу магистрали обеспечивает только одна турбина.

 

Скончался Михаил Горбачев

31.08.2022, 08:50 27306
МОСКВА. 31 АВГУСТА - Первый президент СССР Михаил Горбачев умер на 92-м году жизни, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сегодня вечером после тяжелой и продолжительной болезни скончался Михаил Сергеевич Горбачев", - сообщили РИА Новости в Центральной клинической больнице.

 
Горбачев родился 2 марта 1931 года в селе Привольное Ставропольского края. В 1955 году закончил юридический факультет Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, в 1967 году - заочное отделение Ставропольского сельскохозяйственного института. После окончания университета его по распределению направили в распоряжение Ставропольской краевой прокуратуры, затем будущий глава государства занимался партийной работой.
 
В 1985 году на внеочередном пленуме ЦК КПСС Горбачева избрали генеральным секретарем, с 1 октября 1988 года он также занимал и пост председателя президиума Верховного Совета СССР, таким образом совмещая высшие должности государства и партии.
 
Тогда же Горбачев объявил о программе реформ, которую позже назвали перестройкой. В Советском Союзе объявили политику гласности, в результате которой в 1990 году упразднили государственную цензуру. Узаконили частное предпринимательство, во внешней политике провозгласили "новое мышление".
 
Современники оценивают последствия проводимых им реформ неоднозначно: по мнению многих, именно эти изменения стали толчком к началу распада СССР. К концу 1980-х - началу 1990-х годов в результате противоречивости и непоследовательности в осуществлении перестройки произошло обострение кризиса во всех сферах жизни общества.
 
В Коммунистической партии Греции считают, что политика Михаила Горбачева была политикой свержения социализма, а с его именем связан последний акт контрреволюции в Советском Союзе.
 

С его именем связан последний акт контрреволюции в Советском Союзе. Он возглавил политику перестройки, которая, по сути, была политикой свержения социализма, проводимой "изнутри и сверху", - говорится в кратком комментарии на новостном портале 902.gr греческой компартии.

 

Его ценные заслуги ему оплатили тем, что он заслужил похвалу капиталистов внутри и за пределами России, а сам Горбачев неоднократно признавался, что его целью было максимально способствовать свержению социализма. Спустя более 30 лет после временного поражения социализма "вклад" Горбачева отождествляется с идущими одна за другой драмами, которые реставрация капитализма принесла народам и рабочему классу бывшего СССР и всего мира", - говорится в комментарии.

 

XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая предложено начать 16 октября

31.08.2022, 08:40 27716
XX Всекитайский съезд Коммунистической партии Китая предложено начать 16 октября
Фото: Генконсульство КНР
ПЕКИН. 31 АВГУСТА - 30 августа состоялось заседание Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая (КПК), на котором была рассмотрена работа по подготовке к 7-му пленуму ЦК КПК 19-го созыва и XX Всекитайскому съезду КПК. Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин председательствовал на заседании, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На заседании было принято решение о проведении в Пекине 7-го пленума ЦК КПК 19-го созыва 9 октября 2022 года. Политбюро ЦК КПК обратится к пленуму с предложением начать работу XX Всекитайского съезда КПК 16 октября 2022 года в Пекине, сообщает "Синьхуа".
 
На заседании было подчеркнуто, что XX Всекитайский съезд КПК будет чрезвычайно важным съездом, который состоится в ключевой момент, когда вся партия и многонациональный народ страны отправляются в новый поход к намеченной к столетию КНР цели всестороннего построения модернизированного социалистического государства. Предстоящий съезд, высоко неся великое знамя социализма с китайской спецификой, твердо придерживаясь марксизма-ленинизма, идей Мао Цзэдуна, теории Дэн Сяопина, важных идей тройного представительства и научной концепции развития, всесторонне претворяя в жизнь идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи, тщательно подведет итоги работы за истекшее пятилетие, полностью обобщит огромные достижения и ценный опыт, которые получил ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин, сплачивая и ведя за собой всех членов партии и многонациональный народ страны в отстаивании и развитии социализма с китайской спецификой с начала новой эпохи, и глубоко проанализирует международную и внутреннюю обстановку. 
 
На съезде будет подчеркнута необходимость всесторонне усвоить новые требования развития дела партии и государства и новые чаяния народа в новую эпоху и в новом походе, разработать планы действий и основные политические установки, мобилизовать всю партию и многонациональный народ страны на укрепление уверенности в собственных исторических ценностях и активизацию исторической инициативы, на основе сохранения традиционных устоев и развития инновационной деятельности смело и твердо продвигаться вперед, продолжать в едином порядке способствовать реализации общей схемы пятиединого строительства, согласованно осуществлять четырехаспектную всестороннюю стратегическую концепцию, основательно содействовать всеобщей зажиточности населения, продолжать энергично продвигать партийное строительство как новую великую программу, активно способствовать формированию сообщества единой судьбы человечества, сплоченно бороться за всестороннее построение модернизированного социалистического государства и полное содействие процессу великого возрождения китайской нации.
 
На съезде будет избран новый состав Центрального Комитета КПК и Центральной комиссии по проверке дисциплины.
 
На заседании отметили, что в данный момент успешно идут все подготовительные работы к проведению съезда и следует тщательно выполнить остальные работы в рамках организации съезда ради его успешного проведения.
 
На заседании были также изучены другие вопросы.
 

В Ираке выросло число погибших в столкновениях

30.08.2022, 11:36 32811
В Ираке выросло число погибших в столкновениях
Фото: кадр с видео МО РК
БАГДАД. 30 АВГУСТА - Число погибших в столкновениях в Ираке выросло до двадцати человек, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Двадцать человек погибли в столкновениях между сторонниками популярного шиитского лидера Муктады ас-Садра и вооруженными формированиями его политических конкурентов в столице Ирака Багдаде", - сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал "Аль-Джазира". 

 
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщал о 14 погибших в столкновениях и свыше 300 раненых. 
 
По данным СМИ, в настоящий момент в "зеленой зоне" Багдада идут ожесточенные бои между подчиняющейся ас-Садру бригадой "Сарая ас-Салям" ("Отряды мира") и формированиями шиитского народного ополчения "аль-Хашд аш-Шааби". Стороны применяют минометы и тяжелые пулеметы. Подразделения иракской армии введены в Багдад в качестве подкрепления для сил безопасности. Кроме того, два солдата иракской армии погибли в столкновениях в "зеленой зоне" Багдада. 
 

Двадцать человек стали жертвами столкновений в "зеленой зоне" Багдада", - информирует телеканал. 

 
Ранее Муктада ас-Садр объявил о прекращении своей политической деятельности и всех офисов его партии в знак протеста против нежелания правительства страны проводить досрочные парламентские выборы в отсутствие возможности создать широкую коалицию шиитских сил в парламенте. 
 
Сотни сторонников ас-Садра после его заявления об уходе из политики ворвались в "зеленую зону" Багдада. Протестующие также ворвались в Республиканский дворец - штаб-квартиру правительства Ирака, расположенную в "зеленой зоне", где произошли стычки между ними и силами правопорядка. 
 
Иракские силовики позднее взяли под полный контроль Республиканский дворец в Багдаде, захваченный в понедельник сторонниками ас-Садра. Сообщалось, что силовиками было применено огнестрельное оружие и слезоточивый газ. 
 
Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми обратился к Муктаде ас-Садру с просьбой призвать своих сторонников покинуть захваченные ими правительственные здания. 
 
Муктада ас-Садр в понедельник вечером объявил о начале голодовки, отметив, что намерен продолжать ее до прекращения насилия в Ираке. 
 

В ФСБ сообщили о еще одном члене диверсионной группы, участвовавшем в подготовке убийства Дугиной

29.08.2022, 15:00 37096
В ФСБ сообщили о еще одном члене диверсионной группы, участвовавшем в подготовке убийства Дугиной
Фото: yugopolis.ru
МОСКВА. 29 АВГУСТА - Убийство журналиста и политолога Дарьи Дугиной готовил вместе с Натальей Вовк в Москве еще один член украинской диверсионной группы, уехавший из России за день до подрыва, заявили в центре общественных связей ФСБ, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В ходе дальнейших мероприятий установлено, что убийство Дарьи Дугиной вместе с Натальей Вовк готовил в Москве еще один член украинской диверсионно-террористической группы, гражданин Украины Цыганенко Богдан Петрович, 1978 года рождения, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию 30 июля 2022 года и покинул территорию России за день до совершения подрыва Дарьи Дугиной", - говорится в сообщении ЦОС.

 
Как утверждается, Цыганенко дал Вовк поддельные автомобильные номера и документы на имя реально существующей гражданки Казахстана Юлии Зайко, а также помог ей собрать самодельное взрывное устройство в арендованном гараже на юго-западе Москвы, информирует РИА Новости.
 

В результате изучения камер видеонаблюдения документально подтверждено, что исполнительница преступления, гражданка Украины Вовк Наталья Павловна, 1979 года рождения, лично осуществляла наблюдение за Дарьей Дугиной на автостоянке для гостей фестиваля "Традиция", - отметили в ведомстве.

 
ФСБ РФ раскрыла убийство Дарьи Дугиной.
 
Журналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа. Она находилась за рулем автомобиля, который сгорел на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. По предварительной версии, в машине сработало взрывное устройство. СК возбудил уголовное дело по статье "Убийство, совершенное общеопасным способом". 
 
Дарья Дугина - дочь Александра Дугина, российского философа, политолога, публициста, профессора, основателя неоевразийства - философско-политического течения. С марта 2015 года он находится в санкционном списке США из-за событий на Украине. Кроме того, санкции против Дугина ввели Канада и Австралия. 
 
Дарье было 30 лет, она окончила философский факультет Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова и работала политическим обозревателем Международного евразийского движения. 
 

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