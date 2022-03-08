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TikTok приостанавливает работу в России из-за закона о фейках

07.03.2022, 02:34 30291
МОСКВА. 7 МАРТА - Социальная сеть TikTok временно приостанавливает прямые эфиры и публикацию контента в России из-за закона о фейках, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В свете нового российского закона о фейковых новостях у нас нет другого выбора, кроме как приостановить прямые трансляции и [публикации] нового контента на нашем видеосервисе, пока мы не оценим последствия этого закона в области безопасности", - говорится в заявлении, опубликованном в воскресенье на сайте соцсети.

 
При этом в нем отмечается, что решение не повлияет на работу функции обмена сообщениями в приложении, сообщает ТАСС.
 
Ранее Роскомнадзор направил письмо администрации TikTok с требованием пояснить причины удаления новостных сюжетов, опубликованных на официальном аккаунте информационного агентства РИА Новости. Кроме того, ведомство отметило, что подобные действия администрации соцсети нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней.
 

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Гуманитарные коридоры для выхода людей из пяти городов открыты на Украине

08.03.2022, 14:39 416
МОСКВА. 8 МАРТА - Российские военные объявили режим тишины для выхода мирных жителей из некоторых украинских городов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В целях безопасной эвакуации мирных граждан из населенных пунктов сегодня с 10 часов московского времени вводится режим тишины и открываются гуманитарные коридоры из Киева, Чернигова, Сум, Харькова и Мариуполя", - цитирует Конашенкова РИА "Новости".

 
Три раунда переговоров российской и украинской делегаций состоялись 28 февраля, 3 и 7 марта в Белоруси. На второй встрече стороны достигли понимания по совместному обеспечению гуманитарных коридоров для эвакуации граждан, доставки продуктов и лекарств.
 

Китай призвал США прояснить деятельность военных биолабораторий на Украине

08.03.2022, 14:13 1521
Китай призвал США прояснить деятельность военных биолабораторий на Украине
Фото: unsplash.com
ПЕКИН. 8 МАРТА - Китай призвал США прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом, заявил в ходе брифинга во вторник официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Мы еще раз призываем американскую сторону полностью прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом", - цитирует дипломата РИА "Новости".

 
США потратили более 200 миллионов долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского минобороны участвовали в американской военно-биологической программе, следует из презентации Министерствоа обороны РФ.
 
Как сообщалось ранее, Украина сворачивает биолаборатории, идет уничтожение биоагентов. По словам начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова, на Украине велись работы по усилению патогенных свойств микробов, это было нарушением Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. 
 
В целом на Украине были обнаружены 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия.
 

Деятельность тайной тюрьмы нацбатальона "Айдар" расследуют в ЛНР

08.03.2022, 12:21 2656
ЛУГАНСК. 8 МАРТА - Власти Луганской Народной Республики после освобождения территории начнут расследование о деятельности тайной тюрьмы нацистского украинского батальона "Айдар" в селе Половинкино. Об этом сообщила первый заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам Анны Сороки, в Половинкино базировался батальон "Айдар", который организовал в бывшем колбасном цеху тюрьму для пленных ополченцев и мирных жителей.
 

Расстреливали и где-то закапывали. Некоторые возвращались и рассказывали, что там происходило… Так что теперь наша цель - как только освободят, первое - едем в Половинкино. С теми людьми, которые там сидели, которых там пытали, убивали, над головами стреляли. Они это все видели, знают, мы поедем и посмотрим", - рассказала Сорока РИА "Новости".

 
Ранее Анна Сорока курировала в ЛНР работу по эксгумации тел погибших при обстрелах мирных жителей и подачу в ЕСПЧ и Международный уголовный суд исков от пострадавших и от родственников погибших.
 

Знаете, как теперь страшно думать, что нам предстоит (изучать) эту территорию, освобожденную от оккупации? Одно село Половинкино чего стоит. У нас есть просто показания людей, которые знают: пытали, истязали, полные стены в крови. Куда тела девались? Понятно, что прятали где-то рядом", - сказала она.

 
Ранее экс-подполковник СБУ Василий Прозоров обнародовал факты о существовании в аэропорту Мариуполя тайной "тюрьмы-библиотеки", где содержались пленные ополченцы ДНР и сочувствующие. Все они подвергались пыткам со стороны СБУ и нацбатов.
 

У нас нет связи с казахстанскими гражданами в Мариуполе, но они не заложники - посол РК на Украине

08.03.2022, 01:07 9211
У нас нет связи с казахстанскими гражданами в Мариуполе, но они не заложники - посол РК на Украине
НУР-СУЛТАН. 8 МАРТА - Посол Республики Казахстан на Украине Дархан Калетаев заявил, что у посольства три дня нет связи с казахстанскими гражданами в Мариуполе, но он отрицает информацию о том, что киевские радикалы удерживают их в заложниках в качестве "живого щита", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

У нас нет связи с 18 гражданами Казахстана в Мариуполе, однако говорить о том, что они находятся в заложниках, неправильно", - сообщил корреспонденту Sputnik Казахстан посол Дархан Калетаев, который находится в Киеве.

 
По его словам, казахстанцы, которые находятся в Мариуполе, не отвечают уже три дня, в городе плохо со связью и электричеством. С казахстанцами пытаются связаться каждый час, заявил казахстанский дипломат. 
 
Между тем в ДНР сообщают, что с беженцев по гуманитарным коридорам из Мариуполя с 4 марта не удалось принять ни разу, некоторые из них выходят самостоятельно, сообщил РИА Новости замкомандира батальона ДНР "Восток" Александр Семенов. В селе Безыменном Новоазовского района, одном из ближайших к Мариуполю населенном пункте ДНР, МЧС республики развернуло пункт приема беженцев.
 

К сожалению, с четвертого числа так ни разу не получилось принять беженцев. Были приняты порядка 500 человек, которые вышли своим ходом", - сказал он.

 
Ранее в этот день официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что с 10 утра 7 марта в Мариуполе действует режим тишины. 
 

Это не помешало украинским националистам открывать огонь по мирным гражданам", - отметил Конашенков.

 
По его словам, по гражданам, которые выходят из домов в поисках еды и воды, националисты открывают огонь. Людям приходится писать краской "Не стреляйте - здесь дети!", однако боевиков это не останавливает.
 
Кроме того, Конашенков в ходе брифинга заявил, что украинские националисты застрелили четырех мирных граждан в Мариуполе, людьми они прикрывались как живым щитом.
 
6 марта украинские националисты расстреляли колонну мирных жителей, покидавших Мариуполь через гуманитарный коридор в направлении Новоазовска. Огонь открыли боевики из нацбатальона "Азов".
 
7 марта житель Мариуполя, который вместе с матерью хотел выйти по гуманитарному коридору, попал под обстрел. Об этом мужчина рассказал корреспонденту канала "Известия". О возможности выйти по гуманитарному коридору мужчина услышал по радио.
 

Мы из Мариуполя, из микрорайона Восточный. Вышли сегодня с мамой. <…> По дороге в нас стреляли. Это прямо именно по нам. Лежали полтора часа не шевелясь. Когда уже замерзли, мы побежали. Стреляла украинская армия, сзади нас стояла", - рассказал местный житель.


 
Он отметил, что сейчас люди в городе сидят в подвалах и не выходят на улицу.
 
По информации российских военных, на мариупольском направлении ежедневно открывается гуманитарный коридор, однако нацбатальоны "Азов" и "Айдар" пресекают попытки выхода мирных жителей в сторону России. В субботу, 5 марта, с 10:00 и до 18:00 мск продлился режим тишины для выхода мирных жителей из Мариуполя. "Из заявленных 200 тысяч беженцев из Мариуполя к открытым гуманитарным коридорам так никто и не прибыл", - сообщили в Минобороны России. В Мариупольском горсовете в свою очередь сообщили о переносе времени эвакуации.
 
Российские военные утверждают, что формирование гуманитарных колонн не осуществлялось, а режим тишины использовался в целях интенсивной перегруппировки подразделений ВСУ и национальных батальонов, а также перемещения вооружения и военной техники.
 
Помимо этого по позициям российских вооруженных сил в 10:08 из Мариуполя был открыт огонь из артиллерийских орудий. В 10:39 в Мариуполе взорван жилой дом, под завалами которого могут находиться до 200 человек, утверждают в Минобороны, пишет РБК.

Как сообщалось ранее, украинские радикалы продолжают удерживать в заложниках более 1600 граждан иностранных государств, заявил начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По его словам, киевские радикалы продолжают удерживать в заложниках в качестве "живого щита" 1634 иностранца, в том числе:

в Харькове - 257 граждан: Иордании (200), Египта (40), Вьетнама (15) и Индонезии (2);

в городе Сумы - 1140 граждан: Индии (576), Танзании (159), Китая (121), Ганы (100), Иордании (70), Египта (60), Пакистана (16), Туниса (15), Замбии (14), Казахстана (8) и Сербии (1);

в Мариуполе - 88 граждан: Турции (70) и Казахстана (18), сообщает РИА Новости.

Кроме того, удерживаются в Херсоне - 15 граждан Египта; в Одессе - 7 граждан Индонезии; в Киеве - 20 граждан Республики Того (7), Великобритании (7) и Республики Бенин (6); в Чернигове - 21 гражданин Пакистана (12) и Индонезии (9).

Как отметил Мизинцев, украинская сторона не оповестила свое население о возможности безопасной эвакуации из Киева, Харькова, Мариуполя и Сум.

Он напомнил, что для выхода мирных жителей и иностранных граждан, насильно удерживаемых украинскими властями в этих городах, ВС РФ с 10 часов мск в очередной раз объявили "режим тишины" и открыли гуманитарные коридоры.

 

Си Цзиньпин встретился с членами ВК НПКСК и принял участие в панельной дискуссии

07.03.2022, 22:20 11831
Си Цзиньпин встретился с членами ВК НПКСК и принял участие в панельной дискуссии
Фото: russian.news.cn
ПЕКИН. 7 МАРТА - Генеральный секретарь ЦК КПК, председатель КНР, председатель Центрального военного совета Си Цзиньпин во второй половине дня 6 марта нанес визит членам Всекитайского комитета Народного политического консультативного совета Китая (ВК НПКСК) 13-го созыва из кругов сельского хозяйства, социального благосостояния и социального обеспечения, принимающим участие в 5-й сессии ВК НПКСК 13-го созыва, присоединился к их совместной панельной дискусси, заслушал их мнения и предложения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Си Цзиньпин подчеркнул, что для реализации стратегии подъема сельских районов необходимо рассматривать обеспечение снабжения ключевой сельскохозяйственной продукцией, особенно зерновыми, как приоритетную задачу, ставть наращивание комплескного потенциала сельскохозяйственного производства на более заметное место, а также по-настоящему претворять в жизнь стратегию повышения потенциала зернового производства за счет сохранения пахотных земель и внедрения новых технологий. Необходимо прилагать неустанные усилия для продвижения высококачественного развития социального обеспечения, создать надежную безопасную сеть социального обеспечения, тем самым предоставляя базовые гарантии для благополучной жизни народа. 
 
По случаю приближающегося Международного женского дня, Си Цзиньпин от имени ЦК КПК поздравил представительниц прекрасного пола с праздником, выразив наилучшие пожелания женщинам-депутатам Всекитайского Собрания народных представителей (ВСНП), женщинам-членам ВК НПКСК, сотрудницам ежегодных сессий ВСНП и ВК НПКСК, представительницам всех национальностей и различных кругов общественности страны, а также соотечественницам из Сянганского и Аомэньского особых административных районов, тайваньским и зарубежным соотечественницам.
 
В мероприятии также принял участие член Постоянного Комитета Политбюро ЦК КПК и председатель ВК НПКСК Ван Ян. 
 
В совместной панельной дискуссии Ян Фэнцзи, Ван Цзин, Тан Цзюньцзе, Мо Жун, Есчэ Дава, Вань Цзяньминь и Ван Хайцзин - семь членов НПКСК отдельно выступили по вопросам: "интенсивное развитие сельских производств, заложение краеугольного камня безопасности и качества сельскохозяйственной продукции, содействие самостоятельным инновациям в сфере семеноводства, восполнение слабых мест в системе социального обеспечения, способствование устойчивому развитию социального благосостояния, всестороннее стимулирование модернизации сельского хозяйства и сельских районов, мобилизация общественных сил для содействия достижению всеобщего достатка и др". 
 
Заслушав выступления членов НПКСК, Си Цзиньпин выступил с речью, в которой подчеркнул, что "перед лицом сложной и суровой международной обстановки и тяжелой задачи по реформам, развитию и стабильности в стране, особенно сталкиваясь с серьезными вызовами со стороны эпидемии COVID-19, за истекший год ЦК КПК, сплачивая и ведя за собой всех партийных товарищей и многонациональный народ страны, вел упорную борьбу и двигался вперед навстречу всем трудностям. Мы торжественно отпраздновали 100-летний юбилей КПК, в намеченные сроки одержали победу в интенсивной борьбе с бедностью и достиги приуроченной к столетию КПК цели полного построения общества среднего достатка, а также начали новый поход в направлении осуществления приуроченной к столетнему юбилею КНР цели полного построения модернизированной социалистической страны. Были достигнуты новые значимые успехи в различных сферах дела партии и страны и было положено хорошее начало реализации 14-й пятилетней программы, отметил Си Цзиньпин. Все эти успехи дались нам нелегко, заявил Си Цзиньпин, назвав эти успехи результатами так упорной борьбы всей партии, страны и многонационального народа, как и объединенных усилий всех членов НПКС". 
 
Председатель КНР отметил, что "в настоящее время международная обстановка по-прежнему переживает глубокие и сложные перемены, переплетаются невиданные за последние сто лет перемены и глобальная пандемия, экономическая глобализация сталкивается со встреченым течением, конкуренция между державами становится все более ожесточенной, мир вступает в новый период потрясений и преобразований, внутри страны стоит тяжелая задача в области реформ, развития и стабильности. Мы должны осознать, что в развитии нашей страны по-прежнему имеются многочисленные стратегические благоприятные условия. Во-первых, твердое руководство Коммунистическойпартии Китая, контролирующей общую ситуацию и координирующей работу всех сторон, предоставляет коренные политические гарантии для спокойного преодоления различных серьезных рисков и вызовов. Во-вторых, явные преимущества социалистического строя с китайской спецификой. Политический строй и система управления Китая в большей степени проявили явные преимущества на практике борьбы с эпидемией COVID-19 и одержания победы в интенсивной борьбе с бедностью. "Эффективное управление в Китае" и "беспорядок на Западе" составляют более разительный контраст. В-третьих, накопленная прочная основа за счет устойчивого интенсивного развития. Заметно усиливается экономическая, научно-техническая, оборонная и совокупная мощь Китая, объем нашей экономики крупный, возможность маневрирования большая, притом имеется еще сверхкрупный рынок, остается неизменной основная тенденция к улучшению нашей экономики в долгосрочной перспективе, характеризующейся сильной стрессоустойчивостью и жизнеспособностью. В-четвертых, стабильная общественная среда в течение длительного времени. Заметно укрепляются чувства обретения, ощущения счастья и безопасности у народа, постоянно повышается уровень социального управления, продолжается чудо долгосрочной социальной стабильности. В-пятых, духовная сила - уверенность в своих силах и неустанное устремление вперед. Еще более мобилизована активность, инициативность и созидательность китайского народа, беспрецедентно повышена его решимость, непоколебимая воля и уверенность, воодушевлен и поднят дух партии, армии и народа. Мы должны смотреть в лицо трудностям, в то же время укрепить уверенность в себе, развивать дух исторической инициативы, неустанно двигаться вперед навстречу всем трудностям и проявлять смелость в борьбе, упорно продвигаться, вдохновляясь энтузиазмом, практическими действиями встретить успешный созыв ХХ съезда КПК". 
 

Продовольственная безопасность - коренные интересы государства. Пища важнее всего. Народ считает пищу своим небом. Благодаря неустанным усилиям нашей стране удалось прокормить почти 1/5 мирового населения за счет лишь 9% мировых запасов пахотной земли и 6% мировых запасов пресной воды. В прошлом в Китае недоедали 400 млн жителей, а на сегодня хорошо питаются более 1,4 млрд человек, это дало решительный ответ на вопрос "Кто будет кормить Китай". Такой успех дался нелегко, следует в дальнейшем его закреплять и расширять. Нельзя проявлять ни малейшей небрежности к вопросу продовольственной безопасности. Нельзя допускать мысли о том, что после вступления на этап индустриализации проблема с питанием становится маловажной, нельзя также возлагать надежды на международный рынок в решении этого вопроса. Необходимо заблаговременно принимать меры предосторожности, все время придавать большое значение продовольственной безопасности, неизменно придерживаться принципов опора на собственное производство, учета конкретных условий в стране, обеспечения производственной мощности, умеренного импорта и научно-технической поддержки", - сказал Си Цзиньпин. 

 
Председатель КНР подчеркнул, что "необходимо всесторонне претворить в жизнь систему равной совместной ответственности партийных комитетов и правительственных органов за обеспечение продовольственной безопасности, ужесточать систему проверки осуществления ответственности за продовольственную безопасность, главные житницы, главные сбытовые районы и районы с балансом производства и сбыта должны совместно нести на себя ответственность за продовольственную безопасность. Следует оптимизировать размещение производства зерна, стабилизировать продовольственный паек и производство кукурузы, увеличивать посевы соевых бобов и масличных культур, обеспечить поддерживать годовой объем производства зерна выше 650 млн тонн, обеспечить удовлетворение потребностей китайцев в продовольствии за счет отечественного производства. Необходимо защитить активность крестьян в зерновом производстве, развивать умеренную масштабную хозяйственную деятельность, чтобы крестьяне смогли получить большую выгоду. Пресечение пищевого расточительства - долгосрочная задача, которая требует неустанных усилий, продвигать строительство общества экономного типа. Пахотные земли жизнено важны для производства зерна, они являются основой вечного развития китайской нации. Пахотные земли могут использованы только для развития растениеводства, в особенности производства зерна, необходимо претворить в жизнь самую строгую систему охраны пахотных земель, усилить контроль за их использованием, упорядочить баланс реквизированных и компенсационных пахотных земель, усилить контроль за использованием передаваемых земель, содействовать использованию залежных земель, категорически запретить использование пахотных земель для несельскохозяйственных нужд, а также использование основных пахотных земель для бесконтрольного выращивания непродовольственных культур. Пахотные земли должны быть плодородными полями, необходимо cоздавать национальные производственные пояса обеспечения продовольственной безопасности, усиливать гидромелиоративное строительство, осуществлять проект защиты черноземов, классифицированно преобразовать солончаки, всеми силами строить площадь высококлассных сельхозугодий более чем на 66,67 млн га. Необходимо принять жесткие меры, всесторонне конкретизировать ответственность местных партийных комитетов и правительств на всех уровнях за охрану пахотных земель, ЦК должен потребовать от местных правительств дать обязательства выполнить порученные задачи охраны пахотных земель, ужесточать проверку и расследовать пожизненную ответственность, по-настоящему обеспечить сохранение площади пахотных земель на уровне не ниже 120 млн га". 
 
По мнению Си Цзиньпина, "коренной выход для решения актуальной проблемы питания заключается в развитии науки и техники. Безопасность ресурсов зародышевой плазмы напрямую связана с обеспечением национальной безопасности. Необходимо решительно развивать наше семеноводство, чтобы укрепить собственный потенциал в области семеноводческой науки и техники и обеспечить самостоятельность и контролируемость в области семеноводства. Следует раскрывать институционные преимущества нашей страны и реализовать научное распределение превосходящих ресурсов, стимулировать создание ключевых инновационных платформ в области семеноводства на государственном уровне, активизировать фундаментальные и перспективные исследования, усиливать работу по сбору, охране, освоению и использованию ресурсов зародышевой плазмы, ускорять шаги по повышению уровня индустриализации селекции растений и животных. Необходимо углублять структурные реформы сельского хозяйства и усиливать доминирующую роль предприятий в инновационной деятельности, совершенствовать системы видовой идентификации и защиты интеллектуальной собственности, стимулировать высококачественное развитие семеноводства нашей страны посредством строительства инновационных цепочек. Необходимо утвердить всестороннюю концепцию об обеспечении продутов питания. Исходя из более эффективного удовлетворения потребностей народа к прекрасной жизни, уяснять тенденцию изменений структуры питания народных масс, наряду с обеспечением продовольственного снабжения необходимо обеспечивать эффективное снабжение различными видами продуктов питания, такими как мясо, овощи, фрукты и аквапродукты. Без любого из них не обойтись. При предпосылке защиты экологии следует развивать сельское хозяйство за счет всех территориальных ресурсов, отказавшись прошлого метода - лишь за счет пахотных земель. В соответствии с конкретными условиями заниматься выращиванием зерна и ведением хозяйства, а также развитием животноводства, рыболовства и лесоводства, чтобы сформировать современные структуры сельскохозяйственного производства и его регионального размещения, которые адаптируются к рыночному спросу и соразмерны с допустимой нагрузкой на природные ресурсы. Следует обеспечивать снабжение продуктами питания за счет развития лесоводства, освоения ресурсов в бассейнах рек, озер и морей, а также за счет развития современного сельского хозяйства. Одновременно с этим, следует реализовывать переход от использования традционных сельскохозяйственных культур и животноводческих ресурсов к освоению более богатых биоресурсов, развивать биотехнику и биоиндустрию, увеличивать количество калорий и белков с помощью выращивания растений и животных, а также использования микроорганизмов. Необходимо активно содействовать структурному реформмированию предложения в сельском хозяйстве, всесторонне и многоканально осваивать пищевые ресурсы и развивать разнообразные виды пищевых продуктов в целях обеспечения баланса между спросом и предложением различных продуктов питания, тем самым лучше удовлетворять более разнообразные потребности народных масс в потреблении продуктов питания".
 

Подъем сельских районов зависит не только от экономического развития, но и от укрепления строительства низовых партийных организаций в деревнях. Необходимо уделять пристальное внимание нравственному воспитанию крестьян и правовому строительству, совершенствовать систему управления в сельской местности, углублять практику по крестьянскому самоуправлению, эффективно активизировать роль сельских регламентов и договоренностей, домашнего воспитания и семейных традиций, формировать цивилизованный местный облик и добрые народные нравы и обычаи. Необходимо совершенствовать постоянно действующий механизм развертывания мероприятий, направленных на ликвидацию криминальных структур в сельских районов, последовательно бороться с мафиозными силами и темными силами кровного рода в сельской местности, в соответствии с законом вести борьбу с противозаконными поступками, связанными с порнографией, азартными играми и наркоманией, а также с нарушением прав и интересов женщин и детей в сельской местности", - подчеркнул Председатель КНР.

 
Си Цзиньпин отметил: "в нашей стране уже сформирована самая масштабная в мире система социального обеспечения. Мы должны прилагать неустанные усилия для высококачественного развития социального обеспечения, гарантировать единство и нормативность систем, стимулировать развитие многоуровневой и многоопорной системы пенсионного страхования, расширять охват системой социального обеспечения. Следует совершенствовать систему социального обеспечения для лиц, занятых гибкими формами занятости, расширять охват страхованием от безработицы и производственного травматизма, а также репродуктивным страхованием, посредством создания более справедливых систем и обеспечения более широкого их охвата предоставлять базовые социальные гарантии для благополучной жизни народа. Необходимо совершенствовать систему контроля над фондом социального обеспечения, вести решительную борьбу со страховым мошеничеством, расходованием и использованием не по назначению различных средств социального обеспечения. Необходимо защищать каждые копейки, накопленные народом на старость и на случай непредвиденных обстоятельств. Нет мелочей в жизни народа и с его чувством тесно связаны все детали. Мы должны уделять наибольшее внимание, проявлять наибольшую любовь и оказывать наибольшую заботу тем, кому жить тяжело, помогая им в преодолении всех невзгод и трудностей. Нам необходимо углублять реформу системы по оказанию социальной помощи в целях формирования широкоохватной, классифицированной, многоуровневой и высокоэффективной системы по оказанию социальной помощи, основным содержанием которой являются помощь в обеспечении базовых жизненных потребностей, специальная социальная помощь и социальная помощь при бедствии, причем в которой участвуют социальные силы, играющие вспомогательную роль. Необходимо принимать целенаправленные меры для оказания помощи особо нуждающимся с учетом их характеристик и потребностей, своевременно и полным счетом выдавать различные средства помощи, усиливать меры по оказанию временной помощи, обеспечивать точность и справедливость при предоставлении минимальных социальных гарантий. Следует усиливать все слабые стороны по осуществлению социального обеспечения в сельской местности, оказывать еще большую заботу и проявлять еще большую любовь сельским пожилым людям и детям, и другим особым категориям лиц, оказавшихся в тяжелом положении на селе, в частности, людей в пожилом возрасте, детей и женщин, оставленных в деревнях. Необходимо усиливать меры по оказанию временной помощи людям, оказавшимся в тяжелом положении из-за эпидемий и других стихийных бедствий. Следует налаживать работу по оказанию помощи лицам с физическими недостатками в их реабилитации, получении образования и трудоустройстве. Обеспечивать личную безопасность и основные жизненные потребности лиц, занимающихся бродяжничеством и попрощайничеством, проявлять любовь и оказывать заботу лицам, страдающим от психического расстройства, вести решительную борьбу с такими правонарушениями, как оскорбление и жестокое обращение с женщинами и детьми, а также стариками и лицами с физическими недостатками".
 
В совместной панельной дискуссии также присутствовали Дин Сюесян, Чжан Цинли, Ли Бинь, Ван Юнцин и Гу Шэнцзу. 
 
Источник: посольство КНР в РК
 

Украина сворачивает биолаборатории, идет уничтожение биоагентов

07.03.2022, 20:03 13881
МОСКВА. 7 МАРТА - Минздрав Украины поставил задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях, в стране идет экстренное сворачивание биологических программ, заявил в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.
 

Проанализированные документы подтверждают, что Министерство здравоохранения Украины поставило задачу с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, находящиеся в лабораториях", - цитирует Кириллова РИА Новости.

 
Он добавил, что управление начальника войск РХБ защиты ВС РФ постоянно анализирует биологическую обстановку на территории Украины. По данным российских военных, происходит экстренное сворачивание биологических программ.
 

При этом анализ инструкции должностным лицам лабораторий свидетельствует о том, что порядок ликвидации коллекций направлен на их безвозвратное уничтожение", - отметил Кириллов.

 
По его словам, на Украине велись работы по усилению патогенных свойств микробов, это было нарушением Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

Кураторы из Пентагона понимают, что если данные коллекции (патогенных микробов - ред.) попадут к российским экспертам, то с большой долей вероятности будет подтверждено нарушение Украиной и США Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия. А именно: проведение работ по усилению патогенных свойств микроорганизмов с использованием методов синтетической биологии", - сказал Кириллов.

 
Только этим можно объяснить спешку, с которой на Украине проводилась ликвидация емкостей с опасными бактериями, добавил он.
 
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Ранее РИА Новости сообщали, что в день начала российской специальной военной операции на Украине спешно уничтожили особо опасные патогены возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Об этом заявил официальный представитель министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
 

Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней", - сказал Конашенков.

 
В целом, на Украине были обнаружены 30 биолабораторий по производству, возможно, биооружия.
 

Минобороны России неоднократно обращало внимание на военно-биологические программы, которые реализуются Пентагоном на постсоветском пространстве. В том числе на территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические", - сказал глава войск РХБЗ Кириллов.

 
По его словам, заказчиком работ является Управление министерства обороны США по снижению военной угрозы, а в реализации проектов участвует аффилированная с военным ведомством компания, в первую очередь Black and Veatch. Указывается, что работы ведутся по трем основным направлениям. В первую очередь это мониторинг биологической обстановки, как заявляет Пентагон, в предполагаемых районах размещения воинских контингентов государств блока НАТО. Второе - сбор и вывоз в США штаммов опасных микроорганизмов. Третье направление - научно-исследовательские работы по изучению потенциальных агентов биологического оружия, специфичных для данного региона, которые имеют природные очаги и способны передаваться человеку, отметил он.
 
США потратили более 200 млн долларов на работу биологических лабораторий на Украине, лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления украинского Минобороны участвовали в американской военно-биологической программе. Такие данные следуют из презентации, обнародованной Министерством обороны РФ.
 

Объемы финансирования более 200 миллионов долларов", - говорится в презентации "Анализ военно-биологической деятельности США на территории Украины".

 
В презентации приведены направления деятельности США в рамках военно-биологических исследований на Украине. Это мониторинг биологической обстановки, отбор и передача штаммов и биоматериалов, научно-исследовательские работы.
 
В частности, интегрированная система мониторинга инфекционных заболеваний (EIDSS) "охватывает 11 лабораторий Центрального санитарно-эпидемиологического управления Минобороны Украины", отмечается в презентации.
 
Как заявил Кириллов, работа биолабораторий на Украине привела к росту заболеваемости корью в 100 раз.
 
По словам начальника войск РХБЗ, деятельность биологических лабораторий, активность которых РХБЗ отмечает с 2014 года, и реализуемая США программа так называемого "реформирования" украинской системы здравоохранения привели к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными и экономически значимыми инфекциями.
 

Так, на территории Украины фиксируется рост числа случаев краснухи, дифтерии, туберкулеза. Заболеваемость корью увеличилась более чем в 100 раз. Всемирная организация здравоохранения объявила Украину страной с высоким риском вспышки полиомиелита", - рассказал Кириллов.

 

В ЛНР на оставленных украинскими войсками позициях обнаружили пыточную

07.03.2022, 17:52 16116
ЛУГАНСК. 7 МАРТА - Народная милиция Луганской Народной Республики (ЛНР) в освобожденном населенном пункте Кряковка вблизи Трехизбенки обнаружила пыточную в подвале жилого дома, в котором расквартировались украинские войска, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее Генпрокуратура ЛНР заявила, что проводит проверку по факту обнаружения тела неизвестного мужчины на месте дислокации силовиков в районе поселка Трехизбенка, на днях перешедшего под контроль ЛНР. По предварительной информации, мужчина был убит участниками украинских незаконных вооруженных формирований еще 25 февраля при отступлении, сообщает РИА Новости.
 

В этом подвале была, так скажем, импровизированная пыточная камера, откуда накануне мы забрали замученного местного жителя. На полу следы крови. Судя по состоянию тела, он убит накануне во время отступления (украинских войск. - Прим. ред.)... выстрелом в голову", - рассказал представитель пресс-службы Народной милиции республики.

 
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. При поддержке ВС РФ развивают наступление группировки ДНР и ЛНР. Но об оккупации Украины речи не идет, подчеркивал президент России.
 

Минобороны РФ подтвердило, что на Украине разрабатывалось биооружие

07.03.2022, 10:29 24721
МОСКВА. 7 МАРТА - Москва получила от сотрудников украинских биолабораторий документы, подтверждающие, что на Украине в непосредственной близости от территории России разрабатывались компоненты биологического оружия. Об этом журналистам заявил официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ходе проведения специальной военной операции вскрыты факты экстренной зачистки киевским режимом следов реализуемой на Украине военно-биологической программы, финансируемой Минобороны США", - цитирует Игоря Конашенкова РИА Новости.

 
По словам военного, после начала спецоперации "у Пентагона возникли серьезные опасения", что миру станет известно о проведении секретных биологических экспериментов на территории Украины. Чтобы скрыть нарушение Вашингтоном и Киевом первой статьи Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия, украинский Минздрав направил во все биолаборатории указание об экстренной ликвидации запасов опасных патогенов, добавили в ведомстве.
 

Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов - возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней", - указал Конашенков.

 
В ближайшее время Минобороны России намерено представить результаты анализа полученных документов.
 
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить факты создания биологического оружия на территории Украины.
 

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил подчиненным запросить информацию, изучить озвученные данные, и при подтверждении сведений глава ведомства потребовал от следователей принять решение о возбуждении уголовного дела и установить всех лиц, причастных к совершению преступления", - говорится в сообщении СК РФ.

 
Напомним, в Казахстане действует современная биолаборатория, которая построена при поддержке США. Ранее бывший глава Роспотребнадзора, депутат Государственной думы России, врач-эпидемиолог Геннадий Онищенко заявил, что расположенная в Алматы Центральная референс-лаборатория вызывает в России серьезное беспокойство.
 

Лаборатория очень мощная, с самым высоким уровнем защиты. Там разрабатывают военные биологические рецептуры. К гражданскому здравоохранению Казахстана это место никакого отношения не имеет. В США практически не скрывают, что ведут активную биологическую программу на территории Казахстана", - сказал Онищенко.

 
Кроме того, в Казахстане планируют построить лабораторию BSL-4 и подземное хранилище для коллекции особо опасных штаммов - в поселке Гвардейском Кордайского района Жамбылской области
 

Лаборатория заложит основу системы биологической безопасности страны, направленной на защиту населения и охрану окружающей среды от воздействия опасных эпидемиологических факторов и предотвращение смертоносных биологических угроз. Срок завершения строительства запланирован на 4-й квартал 2025 года", - сообщается в пояснительной записке, автором которой указан министр индустрии и инфраструктурного развития Бейбут Атамкулов. 

 

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