Токаева внесли в базу украинского сайта "Миротворец"

Анкара. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Турции будет создан международный газовый хаб для поставок российского газа в Европу, сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

Европа сейчас занята вопросом, как обеспечить себя теплом предстоящей зимой. У нас такой проблемы нет. Мы дoговорились с Владимиром Путиным о сoздании у нас газового центра, через котoрый природный газ, как он сам говорит, можно будет поставлять в Европу. Таким образом, Европа будет заказывать газ в Турции", - цитирует ТАСС президента Турции.

С идеей создания в Турции крупнейшего в Европе газового хаба, куда можно перенаправить утраченный объем транзита через "Северный поток", президент РФ выступил на минувшей неделе на форуме "Российская энергетическая неделя".

По его словам, речь идет о возможности строительства еще одной газопроводной системы и создании в Турции хаба, через который газ будет поступать в третьи страны, прежде всего европейские, если они будут в этом заинтересованы.