Трамп подписал законопроект о санкциях против Китая из-за ситуации в Гонконге

Вашингтон. 15 июля. Kazakhstan Today - Президент США Дональд Трамп сообщил о том, что подписал законопроект о санкциях против Китая в связи с ситуацией в Гонконге, а также исполнительный указ об отмене торгово-экономических преференций США для этого специального административного района КНР, передает Kazakhstan Today.

Сегодня я подписал законопроект и исполнительный указ, чтобы привлечь Китай к ответственности за его дискриминационные действия в отношении народа Гонконга", - цитирует Трампа ТАСС .

Президент США уточнил, что речь идет об одобренном ранее конгрессом законопроекте, который предусматривает введение санкций против китайских физических и юридических лиц в связи с ситуацией в Гонконге.

Этот закон дает моей администрации новые мощные инструменты для привлечения к ответственности лиц и организаций, которые причастны к ущемлению свобод Гонконга", - заявил глава Белого дома.

По мнению Трампа, в результате принятия властями Китая закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге этот специальный административный район "не сможет больше конкурировать со странами с рыночной экономикой".

Многие люди начнут покидать Гонконг, я подозреваю. И у нас будет намного больше деловой активности из-за этого, потому что мы только что потеряли одного из конкурентов, и это действительно так, мы потеряли очень серьезного конкурента", - заявил Трамп.

Указ "блокирует собственность и права собственности иностранных граждан", которые, по версии американских властей, были "прямо или косвенно причастны к удержанию силой, арестам, задержанию или заключением под стражу лиц" в рамках закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге, а также тех, кто был причастен к "разработке, принятию и выполнению" этого закона.

Также блокировка собственности предусмотрена в отношении тех, кто был причастен к "подрыву демократического процесса и институтов в Гонконге", "угрожал миру, безопасности, стабильности или автономии Гонконга", причастен к цензуре или ограничению свободы СМИ, произвольным задержаниям, пыткам и другим нарушениям прав человека.

Кроме того, под санкции подпадают руководители и представители организаций, которые, по версии американских властей, были причастны к аналогичной деятельности, а также те, кто оказывал материальное содействие подпавшим под санкции лицам и организациям или действовал от их лица.

Документ также предусматривает отмену торгово-экономических преференций США для Гонконга.

К Гонконгу будет теперь такое же отношение, как к материковому Китаю. Никаких особых привилегий, никакого особого экономического отношения, а также никакого экспорта чувствительных технологий", - подчеркнул американский лидер.

Отменяются привилегии для держателей паспортов Гонконга по сравнению с держателями паспортов КНР, отзываются исключения из экспортных лицензий в Гонконг. В указе также говорится о намерении США приостановить действие ряда межправительственных соглашений, в том числе о выдаче преступников. Предполагается также прекращение обучения полицейских из Гонконга в США, пересмотр максимально допустимого числа просителей убежища из Гонконга.

В частности, он предполагает введение ограничительных мер в отношении банков и компаний, которые обслуживают китайских официальных лиц, участвовавших в принятии закона об обеспечении национальной безопасности в Гонконге. Накануне аналогичный законопроект тоже единогласно одобрила палата представителей. После одобрения в сенате документ отправился на подпись президенту.

В МИД КНР, свою очередь, заявили, что односторонние действия Вашингтона противоречат основополагающим принципам международного права. Китайские власти намерены вести санкции в отношении ряда граждан и организаций США.

Мы вынуждены ввести санкции ради защиты собственных национальных интересов. Эти меры коснутся как отдельных лиц, так и организаций", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте МИД Китая.

В нем подчеркивается, что односторонние действия Вашингтона противоречат основополагающим принципам международного права.

Это грубое вмешательство в дела Гонконга и во внутренние вопросы Китая. Мы выражаем по этому поводу категорическое недовольство и решительный протест", - подчеркивается в заявлении.

Согласно документу, Пекин намерен твердо отстаивать свой суверенитет, а также национальную безопасность и стабильность.

Китай настаивает, чтобы США исправили допущенные ошибки и отказались от реализации законопроекта, касающегося Гонконга. В случае если этого не произойдет, последуют жесткие ответные меры", - отмечается в нем.

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