21.07.2024, 21:04 4671
Три человека погибли из-за массовой стрельбы на вечеринке в США
Фото: pexels.com
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Вашингтон. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере три человека погибли, еще семь пострадали в результате массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии, сообщает РИА Новости со ссылкой NBC News.
Инцидент произошел во время вечеринки, на которой присутствовали от 100 до 150 человек", - говорится в сообщении.
Один из погибших, 33-летний мужчина, умер на месте. Полиция считает, что именно он был целью нападения - в него стреляли с очень близкого расстояния. Еще один человек получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Информации о третьей жертве пока нет.
Предполагается, что стрелявших было несколько. Полицейские обнаружили на месте стрельбы от 25 до 30 гильз и одну единицу огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелили. После этого политика увезли в больницу. Его пресс-секретарь Стивен Чунг заверил, что с экс-президентом все в порядке.
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21.07.2024, 20:20 5196
Четыре авиаудара по Йемену нанесли США и Великобритания
О жертвах и пострадавших не сообщается
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Сана. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - США и Великобритания нанесли четыре удара по провинции Ходейда в Йемене, сообщает РБК со ссылкой на Al Masirah.
Американско-британская агрессия была направлена против района Рас-Иса в округе Ас-Салиф, нанесено четыре авиаудара", - говорится в сообщении.
США и Великобритания не давали официальных комментариев на этот счет.
Ранее, 20 июля, израильские силы нанесли удар по нефтехранилищу в йеменском порту Ходейда, который контролируют хуситы. По данным йеменского минздрава, в результате атаки пострадали 80 человек.
Как сообщает РИА Новости, по словам премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху, эта операция стала ответом на атаку беспилотника, запущенного хуситами 19 июля по Тель-Авиву. Представитель хуситов Яхья Сариа заявил, что движение не откажется от операций в поддержку сектора Газа и ответит на израильские авиаудары.
Утром 21 июля хуситы заявили, что запустили баллистические ракеты по целям в районе города Эйлата на юге Израиля, а также атаковали американское судно Pumba в Красном море с помощью баллистических ракет и беспилотников. Армия обороны Израиля сообщала, что перехватила летевшую из Йемена ракету "земля - земля".
Правящее на севере Йемена движение "Ансар Алла" после обострения ближневосточного конфликта начало атаковать связанные с Израилем суда в Красном море, из-за чего резко сократились морские перевозки через Суэцкий канал. Хуситы объясняют свои действия помощью палестинцам и утверждают, что не мешают свободе судоходства в этом регионе. США вместе с союзниками пытаются заставить хуситов прекратить обстрелы морских судов. Арабские и мусульманские страны со своей стороны не раз предупреждали США, что безусловная поддержка действий Израиля в секторе Газа приведет к распространению конфликта на весь регион.
14.07.2024, 12:10 35586
В ФБР назвали имя стрелявшего в Трампа
Фото: Jeff Swensen / Getty Images
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Вашингтон. 14 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В экс-президента США Дональда Трампа стрелял неизвестный 13 июля на предвыборном митинге в Пенсильвании, когда он выступал перед собравшимися. После этого политика увезли в больницу. Его пресс-секретарь Стивен Чунг заверил, что с экс-президентом все в порядке.
По информации РБК, экс-президент рассказал, что сразу понял, "что что-то не так", поскольку услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля пронзила кожу.
Было сильное кровотечение, поэтому я понял, что происходит", - добавил он.
Трамп поблагодарил секретную службу и правоохранительные органы за оперативную реакцию на стрельбу. Он сообщил, что попавшая в него пуля пробила верхнюю часть его правого уха.
Действующий глава государства Джо Байден осудил покушение на Трампа, но заявил, что не располагает достаточным количеством фактов, чтобы назвать случившееся покушением. Стрельбу также осудили вице-президент США Камала Харрис, лидеры республиканцев и демократов в сенате Митч Макконелл и Чак Шумер и другие политики.
Как сообщили Associated Press и ABC в правоохранительных органах, стрельбу в Трампа квалифицировали как покушение на убийство.
CNN писал со ссылкой на собственные источники, что стрелявший в Трампа человек находился на крыше здания за пределами места проведения митинга. Несколько собеседников телеканала и газета The New York Post назвали его "снайпером". Источники издания также сообщили, что огонь велся с расстояния в сотни метров от трибуны, за пределами охранного периметра.
Окружной прокурор округа Батлер сообщил, что стрелок находился в здании и что для ведения стрельбы с такого расстояния ему понадобилась бы винтовка, поскольку расстояние до трибуны составляло сотни метров.
Покушение на экс-президента США Дональда Трампа совершил 20-летний мужчина по имени Томас Мэтью Крукс, сообщило ФБР. Он жил в районе Бетел-Парк и был зарегистрирован как республиканец. Нет никаких признаков, что в покушение вовлечены другие государства, рассказал NBC собеседник среди американских чиновников. Стрелка застрелили снайперы секретной службы.
Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил покушение на жизнь бывшего президента США Дональда Трампа и пожелал ему скорейшего выздоровления.
13.07.2024, 10:45 42586
По меньшей мере 65 китов выбросились на побережье Шотландии
Эксперты назвали этот случай одним из самых массовых за последнее время
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Лондон. 13 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере 65 китов погибли при выбросе на побережье Великобритании. Волонтеры назвали данный случай одним из крупнейших массовых выбросов этих животных за последнее время.
По прибытии обнаружили, что на пляже находится около 77 животных, которые, очевидно, были выброшены на берег уже несколько часов назад. К сожалению, только 12 из них были живы", - цитирует заявление организации The British Divers Marine Life Rescue издание Reuters.
Сообщается, что киты могут выбрасываться на берег по целому ряду причин, например когда они сбиваются с пути или попадают в прилив. Киты имеют тесные социальные связи, и когда один член стаи попадает в затруднительное положение, другие следуют за ним, что и приводит к массовым выбросам на берег.
12.07.2024, 19:53 45491
Декларацию по итогам парламентского форума БРИКС направят в ООН и МПС
Это не рамочный, а очень подробный, содержательный документ
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Санкт-Петербург. 12 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Итоговая декларация Х парламентского форума БРИКС будет направлена в ООН, МПС и главам государств - участников саммита БРИКС в Казани, сообщает ТАСС.
В дальнейшем совместная декларация будет направлена в ООН для опубликования в качестве официального документа ООН. А также, как мы условились, - главам государств - участников саммита БРИКС в Казани", - сообщила председатель совета Федерации Валентина Матвиенко на пленарном заседании форума.
В ответ на реплику одного из участников пленарного заседания о том, что совместная декорация также будет доведена до сведения ассамблеи Межпарламентского союза (МПС) в Женеве в октябре 2024 года, Матвиенко поддержала это предложение и назвала его "очень хорошей идеей".
Глава Совфеда отметила, что при подготовке итогового документа парламентариями из всех государств - участников БРИКС была проведена кропотливая работа и его текст был полностью согласован.
В нем изложено наше общее видение роли парламента в решении вопросов справедливого глобального развития и безопасности, экономического, гуманитарного сотрудничества, а также ориентиры нашей работы на будущее", - сказала она и добавила, что о принятии совместной декларации планируется объявить 12 июля по завершении последнего пленарного заседания форума.
Вице-спикер Совфеда Константин Косачев подчеркнул в свою очередь, что это не рамочный, а очень подробный, содержательный документ.
С моей точки зрения, под этим документом без каких-либо сомнений и ограничений могла бы подписаться любая страна мира, потому что этот документ прописывает такие основополагающие понятия, как уважение к международному праву, безусловное равенство всех участников международного сотрудничества, отказ от вмешательства во внутренние дела, совместное противодействие новым вызовам и угрозам. Там очень много конкретики", - сказал сенатор.
Он сравнил эту декларацию с любым другим документом, которые принимаются на саммите НАТО или в Евросоюзе, отметив, что под ними "каждая страна мира совершенно точно подписаться не сможет, потому что те документы в пользу только той группы стран, которая их вырабатывает".
Кроме того, главы делегаций стран БРИКС, участвующие в парламентском форуме, подписали протокол к меморандуму о взаимопонимании о парламентском форуме БРИКС, который был принят в ходе девятого парламентского форума БРИКС в Йоханнесбурге. Как отметила Матвиенко, протокол был разработан в целях вовлечения новых участников в процесс межпарламентского взаимодействия.
05.07.2024, 17:48 68191
Лидер лейбористов Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании
Фото:instagram/keirstarmer
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Лондон. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Лидер Лейбористской партии Кир Стармер вступил в должность премьер-министра Великобритании, получив мандат на формирование кабмина от короля страны Карла III, сообщили в пресс-службе Букингемского дворца.
Король принял сегодня на аудиенции достопочтенного сэра Кейра Стармера, депутата парламента, и попросил его сформировать новую администрацию", - информирует gazeta.ru со ссылкой на газету The Times.
Напомним, выборы в парламент Великобритании состоялись 4 июля. Уверенную победу на них одержала Лейбористская партия. Лидер партии Стармер пообещал немедленно приступить к изменениям в Британии.
Ранее Карл III принял отставку британского премьера Сунака после выборов в парламент.
05.07.2024, 14:10 69991
Насильственный захват власти предотвращен в Кыргызстане
Фото: ГКНБ КР
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Бишкек. 5 июля. KAZAKHSTAN TODAY - В Кыргызстане пресечена деятельность деструктивной группы, которая планировала осуществить насильственный захват власти и дестабилизацию общественно-политической ситуации в стране путем организации массовых беспорядков, сопряженных с гибелью граждан, сообщает Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана.
В результате следственно-оперативных мероприятий задержаны и водворены в СИЗО пятеро граждан Кыргызстана.
Установлено, что данная группировка была сформирована из лиц, поддерживающих идеологию криминалитета, a также фанатично исповедующих религиозную идеологию", - сказано в сообщении ГКНБ КР.
В ходе проведенных обысков по месту жительства и используемых автотранспортных средств задержанных обнаружены и изъяты компоненты для самодельных взрывных устройств, огнестрельное оружие, боеприпасы, рации, бронежилеты, форменное обмундирование сотрудников правоохранительных органов, дроны, экстремистская литература, а также другие запрещенные предметы.
В настоящее время проводятся дальнейшие следственно-оперативные мероприятия.
Ранее Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана задержал в Бишкеке преступную группу из Азербайджана, подозреваемую в подготовке организации покушения на руководителей Кыргызстана.
В апреле в Кыргызстане задержан разыскиваемый за покушение к захвату власти экс-глава строительной компании.
03.07.2024, 17:52 78866
Главу Минобороны России избрали председателем совета министров обороны стран СНГ
Фото: Фот: function.mil.ru
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Минск. 3 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов избран председателем совета министров обороны стран Содружества Независимых Государств, сообщил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин на заседании органа в Минске.
Председателем совета министров обороны избран министр обороны Российской Федерации Белорусов Андрей Рэмович. Позвольте поздравить Андрея Рэмовича с избранием председателем нашего совета и передать ему слово для ведения заседания", - цитирует iz.ru Виктора Хренина.
Ранее стало известно, кто возглавит НАТО.
02.07.2024, 15:14 83821
Жапаров попросил Гутерриша поддержать кандидатуру Кыргызстана на членство в Совбезе ООН
Голосование по этому вопросу пройдет в 2026 году (в рамках заседания Генассамблеи ООН)
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Бишкек. 2 июля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Кыргызстана Садыр Жапаров попросил поддержки Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриша для вхождения Кыргызстана в непостоянные члены Совбеза организации.
Кыргызстан стремится стать непостоянным членом Совета Безопасности ООН, заявил президент Садыр Жапаров Генсеку организации Антониу Гутерришу, сообщает "Sputnik Кыргызстан".
Он отметил, что Филиппины - конкурент Кыргызстана - уже четырежды были непостоянными членами Совбеза и намерены попасть в него снова. Голосование по этому вопросу пройдет в 2026 году (в рамках заседания Генассамблеи ООН).
Мы питаем большую надежду, что нас поддержат", - сказал Жапаров.
По данным издания, Кыргызстан давно претендует на место непостоянного члена Совбеза в 2027-2028 годах. Еще в 2018 и 2020 годах об этом заявлял президент Сооронбай Жээнбеков. Тему неоднократно поднимал и Садыр Жапаров.
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