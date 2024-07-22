Три человека погибли из-за массовой стрельбы на вечеринке в США

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Вашингтон. 21 июля. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере три человека погибли, еще семь пострадали в результате массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии, - По меньшей мере три человека погибли, еще семь пострадали в результате массовой стрельбы на вечеринке в Филадельфии, сообщает РИА Новости со ссылкой NBC News.





Инцидент произошел во время вечеринки, на которой присутствовали от 100 до 150 человек", - говорится в сообщении.





Один из погибших, 33-летний мужчина, умер на месте. Полиция считает, что именно он был целью нападения - в него стреляли с очень близкого расстояния. Еще один человек получил тяжелые ранения и скончался в больнице. Информации о третьей жертве пока нет.





Предполагается, что стрелявших было несколько. Полицейские обнаружили на месте стрельбы от 25 до 30 гильз и одну единицу огнестрельного оружия.





Ранее сообщалось, что во время выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании в бывшего президента США Дональда Трампа выстрелили. После этого политика увезли в больницу. Его пресс-секретарь Стивен Чунг заверил, что с экс-президентом все в порядке.