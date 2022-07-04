Турецкая партия "Родина" призвала правительство выйти из НАТО

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АНКАРА. 3 ИЮЛЯ - Турецкая партия Vatan ("Родина") намерена предложить правительству страны выйти из НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь партии Догу Перинчек, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Партия "Родина" не представлена в Великом национальном собрании (парламенте) Турции, активно выступает за тесную политику Турции с евразийским пространством, призывает Анкару признать Крым российским, сообщает ria.ru

Мы будем постоянно вносить предложения нашему правительству принять политику в соответствии с независимостью и целостностью Турции в отношении НАТО. Исправление возможно в течение следующего года. Мы думаем о Турции. Выход Турции из энергетического кризиса возможен за счет выхода из НАТО. Если мы выйдем из НАТО, цены на помидоры и баклажаны снизятся. Потому что у НАТО нет дизельного топлива, электричества и природного газа", - сказал Перинчек, сообщает газета Aydinlik.

Он подчеркнул, что политика против НАТО важна для экономического будущего Турции.

Президент Турции Тайип Эрдоган заявлял, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств, закрепленных соответствующими меморандумом в Мадриде.

Крым стал российским регионом после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".