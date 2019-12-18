Турция направила в Ливию спецназ и военную технику

Алматы. 17 декабря. Kazakhstan Today - СМИ сообщили об отправке Турцией в Триполи спецназа, советников и военной техники, передает Kazakhstan Today.

Ранее об этом попросило правительство национального согласия Ливии, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на телеканал Al-Arabiya.

Перед этим президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара не считает командующего Ливийской национальной армией Халифу Хафтара законным лидером. Как отмечал командующий военным флотом Ливии адмирал Фарадж Махдауи, генерал Хафтар приказал топить турецкие корабли.

После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия фактически перестала функционировать как единое государство. В стране царит двоевластие. На востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Файезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Ливийской национальной армией во главе с маршалом Халифой Хафтаром, который с апреля этого года не прекращает попыток захватить Триполи.

Эрдоган и Саррадж в конце ноября подписали меморандумы о сотрудничестве в военной сфере и о взаимопонимании по морским зонам. Греция, Египет и заседающая на востоке Ливии палата представителей (парламент) назвали турецко-ливийские меморандумы незаконными и недействительными. Посол Ливии в Афинах в пятницу был объявлен персоной нон грата, ему дали три дня для того, чтобы покинуть Грецию.

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