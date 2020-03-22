Турция приостановила авиасообщение c Казахстаном

Москва. 21 марта. Kazakhstan Today - Турция расширила число стран, с которыми она приостанавливает авиасообщение из-за пандемии коронавируса.



"К числу стран, с которыми приостанавливается авиасообщение, добавлены Казахстан, Кувейт, Бангладеш, Монголия, Украина, Косово, Марокко, Ливан, Иордания, Узбекистан, Оман, Словения, Молдавия, Джибути, Экваториальная Гвинея, Канада, Индия, Венгрия, Гватемала, Польша, Кения, Судан, Чад, Филиппины, Латвия, Перу, Шри-Ланка, Эквадор, Нигер, Тунис, Алжир, Кот-д'Ивуар, Финляндия, Ангола, Чехия, Доминиканская Республика, Камерун, Черногория, Колумбия, Северная Македония, Мавритания, Непал, Португалия и Панама", - цитирует Главное управление гражданской авиации РИА Новости.



Ранее Турция приостановила авиасообщение и ввела запрет на въезд из Австрии, Бельгии, Великобритании, Германии, Дании, Египта, Ирака, Ирана, Ирландии, Испании, Италии, КНР, Нидерландов, Норвегии, ОАЭ, Республики Корея, Саудовской Аравии, Франции, Швейцарии, Швеции.



По данным МИД РК, за рубежом находятся порядка 295 тыс. казахстанцев в 73 странах мира, 1285 граждан решили вернуться в Казахстан, не считая казахстанских туристов за рубежом. Сегодня дипломаты сообщили, что 463 казахстанца вернулись на родину из ОАЭ, из Тбилиси в Алматы вывезены 143 пассажира, из Москвы (Внуково) 35 пассажиров.



Напомним, вспышка коронавирусной инфекции началась в конце декабря с Китая, эпицентром стал город Ухань. После этого случаи заражения начали регистрироваться по всему миру. 11 марта ВОЗ объявила вспышку заболевания COVID-19 пандемией, к настоящему моменту число инфицированных в мире превысило 280 тысяч.



Из-за пандемии COVID-19 в Казахстане до 15 апреля введен режим чрезвычайного положения.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства