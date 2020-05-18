Турция разрешила казахстанцам въезжать в страну для прохождения лечения

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Анкара. 17 мая. Kazakhstan Today - Гражданам 31 страны, в том числе Казахстану, с 20 мая 2020 года будет разрешено пересекать границу Турции с целью прохождения лечения в медицинских учреждениях, передает Kazakhstan Today.

Решение разрешить въезд в страну для лечения в медучереждениях принято правительством Турции в рамках мер по упрощению карантина в связи с коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19), пишет агентство "Анадолу" .

В числе прочих разрешение действительно для граждан Ирака, Ливии, Азербайджана, Греции, России, Казахстана, Украины, Узбекистана, Грузии, Туркменистана, Молдовы, Кыргызстана, Джибути, Катара, Германии, Великобритании и Нидерландов.

Определен перечень услуг, которыми смогут воспользоваться больные: ортопедия, травматология, общая хирургия, детская хирургия, урология, глазные заболевания, кардиология, онкология, нейрохирургия, гематология, репродуктивная терапия, трансплантация органов и костного мозга.

Стоит подчеркнуть, что пересекать границу смогут лишь пациенты с отрицательным результатом теста на коронавирус.

Информация о всех иностранцах, желающих пройти лечение в Турции, будет вначале размещаться в Международной системе медицинского контроля и после получения предварительного подтверждения будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медучреждениях.

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