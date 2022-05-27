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Twitter заплатит 150 млн долларов за разглашение личных данных пользователей

26.05.2022, 18:50 2196
Twitter заплатит 150 млн долларов за разглашение личных данных пользователей
Фото: pexels.com
ВАШИНГТОН. 26 МАЯ - Тwitter выплатит 150 млн долларов за нарушение конфиденциальности данных пользователей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соцсеть также согласна внедрить программу соблюдения требований для устранения утечки данных в будущем. 
 
Защитить данные пользователей Twitter потребовало Министерство юстиции США совместно с Федеральной торговой комиссией. 
 

В жалобе, поданной сегодня в окружной суд США по Северному округу Калифорнии, правительство утверждает, что Twitter нарушил Закон FTC и приказ 2011 года, обманув пользователей относительно степени, в которой Twitter поддерживал и защищал безопасность и конфиденциальность непубличной контактной информации пользователей", - говорится в заявлении Минюста США и FTC. 

 
В частности, в жалобе утверждается, что с мая 2013 года по сентябрь 2019 года Twitter сообщал своим пользователям, что собирает их номера телефонов и адреса электронной почты в целях безопасности учетных записей, но не раскрыл, что он также будет использовать эту информацию, чтобы помочь компаниям отправлять целевую рекламу потребителям. 
 

Twitter получал данные от пользователей под предлогом использования их в целях безопасности, но затем также использовал эти данные для таргетирования рекламы на пользователей", - заявила председатель FTC Лина М. Хан. 

 
По ее словам, эта практика затронула более 140 миллионов пользователей Twitter, одновременно увеличив основной источник дохода соцсети. 
 
Twitter согласился урегулировать обвинения правительства, заплатив гражданский штраф в размере 150 миллионов долларов и внедрив меры по защите данных пользователей.
 

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Россия намерена отказаться от Болонской системы образования

25.05.2022, 15:03 7011
Россия намерена отказаться от Болонской системы образования
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 25 МАЯ - Министерство науки и высшего образования России подтвердило намерение выйти из Болонского процесса и отдать приоритет созданию собственной системы образования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

К Болонской системе надо относиться как к прожитому этапу. Будущее за нашей собственной уникальной системой образования, в основе которой должны лежать интересы национальной экономики и максимальное пространство возможностей для каждого студента", - заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, сообщает rbc.ru. 


Ранее с таким предложением выступил секретарь Совета безопасности Николай Патрушев, по словам которого российских студентов и преподавателей сейчас фактически выдавливают из западной научно-образовательной сферы. Он призвал вернуться к "своему, лучшему в мире опыту подготовки специалистов".
 

Такого же мнения придерживается руководитель фракции ЛДПР Леонид Слуцкий, назвавший присоединение к Болонской системе "неудачным экспериментом на российских детях и молодежи". Депутат выступил за возвращение к русской классической системе образования", - сообщает РИА Новости

 
Россия присоединилась к Болонскому процессу 19 сентября 2003 года. Болонская система предполагает двухуровневую систему образования: бакалавриат и магистратура. Российская система образования, кроме этих уровней, включает подготовку кадров по уровню специалитета с нормативным сроком освоения образовательных программ в течение пяти-шести лет. 
 

О снижении качества образования в России из-за Болонской системы в начале апреля предупреждал ректор Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий. По его словам, до 1990-х годов все было основано на уникальной фундаментальной системе образования, которая "соответствовала строю". Однако с приходом западных веяний качество образования существенно снизилось", - напоминает rbc.ru.

 

 

В результате стрельбы в начальной школе штата Техас погибло 22 человека

25.05.2022, 09:16 8551
ВАШИНГТОН. 25 МАЯ - В результате стрельбы, устроенной 18-летним злоумышленником в начальной школе Robb Elementary School города Ювалд в штате Техас, погибло 22 человека, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщает Deutsche Welle, 24 мая погибло 22 человека - 19 детей в возрасте от 5 до 11 лет и трое взрослых, среди которых сам нападавший, проинформировал губернатор штата Грег Абботт. Первоначально говорилось о 15 жертвах. 
 
По словам губернатора, подозреваемый в нападении является местным жителем.
 
Предположительно, он был убит прибывшим на вызов полицейским. Позже данные о смерти парня подтвердил представитель департамента общественной безопасности Техаса Эрик Эстрада. Сообщается, что злоумышленник действовал в одиночку. 
 
Молодой человек, прежде чем отправиться к начальной школе с оружием, выстрелил в свою бабушку. В данный момент она находится в больнице города Сан-Антонио. 
 
Также сообщается, что о произошедшем был проинформирован президент США Джо Байден. Он распорядился приспустить до 28 мая национальный флаг США на Белом доме, а также зданиях всех государственных, общественных и военных учреждений и военных судах США в память о жертвах этой трагедии.
 

О реальной угрозе создания Украиной ядерного оружия заявил Шойгу

24.05.2022, 17:10 11386
МОСКВА. 24 МАЯ - Министр обороны России Сергей Шойгу заявил об угрозе создания Украиной ядерного оружия, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Возникла реальная угроза создания Украиной ядерного оружия и средств его доставки", - заявил Шойгу сегодня в ходе заседания Совета министров обороны стран ОДКБ, сообщает РИА Новости.

 
Он также пообещал ОДКБ всестороннюю поддержку на фоне попыток Запада подорвать единство.
 

Западные страны ведут целенаправленную работу по подрыву союзнических отношений между государствами ОДКБ. Знаем, какое давление оказывается на наших союзников. В ход идут неприкрытые угрозы, шантаж, интриги. Все это требует от нас еще большей сплоченности, более активной и четкой координации действий. Россия продолжит оказывать необходимую помощь своим союзникам в нейтрализации возникающих угроз и отстаивании суверенитета", - заявил Шойгу на прошедшем по видеосвязи заседании.

 

Экс-президент Молдовы задержан по подозрению в госизмене

24.05.2022, 15:45 11996
КИШИНЕВ. 24 МАЯ - В Молдове задержан экс-президент Игорь Додон. Против него возбуждено уголовное дело как минимум по четырем статьям, в том числе по делу о госизмене, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Додона задержали на 72 часа в рамках уголовного дела, возбужденного по нескольким статьям, в том числе о государственной измене. Вместе с экс-президентом задержали также его шурина Петру Мериняну, который пытался уничтожить улики", - сообщает rbc.ru со ссылкой на Deschide.md.

 
В прокуратуре заявили, что Додона подозревают по трем статьям УК - 337 (Измена родине), 1812 (Признание финансирования политической партии преступной организацией), 343 (Пассивное коррумпирование) и 330.2 (Незаконное обогащение).
 

Уголовное дело на Додона завели 18 мая из-за видеозаписи, опубликованной экс-депутатом Юрием Реницэ еще в 2020 году. На кадрах от 2019-го бывший глава Демократической партии бизнесмен Владимир Плахотнюк и его заместитель Сергей Яралов передают президенту пакет, в котором, по словам Реницэ, находится крупная сумма. Додон с Плахотнюком обсуждают создание в парламенте коалиции, которая обладала бы конституционным большинством", - пишет сайт. 

 
Сразу после публикации видео прокуратура отказалась возбуждать дело, не выявив на обнародованных кадрах "элементов преступления", но в текущем мае апелляционная палата отменила это решение суда.
 
Додон отрицал, что получал деньги от Плахотнюка, и обвинил правоохранительные органы в попытке добиться его "бегства из страны" и отвлечь внимание от проблем Молдавии.
 

В США сценарий пандемии обезьяньей оспы создан год назад

23.05.2022, 09:21 18756
В США сценарий пандемии обезьяньей оспы создан год назад
Фото: Depositphotos
МОСКВА. 23 МАЯ - Американцы предсказали пандемию обезьяньей оспы год назад. По этим прогнозам, за несколько лет зараза унесет жизни 271 миллиона человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Оказывается, еще год назад, в марте 2021 года, была спрогнозирована новая пандемия. И именно оспы обезьян, которая должна унести в общей сложности жизни 271 миллиона человек. Так же, как до этого в октябре 2019 была полностью и в деталях смоделирована пандемия коронавируса - так называемое событие 201, из-за которого якобы умрут 65 миллионов, сообщает MK.RU.
 
Отмечается, что в марте 2021 года неправительственная и некоммерческая организация "Инициатива по ядерной угрозе" (NTI), которая вот уже 20 лет борется с ядерной угрозой, организовывает теоретические учения на тему, как снизить риски биологических катастроф с высокими последствиями. В них принимают участие 19 высокопоставленных руководителей и экспертов из Африки, Америки, Азии и Европы с многолетним опытом работы в области общественного здравоохранения, биотехнологической промышленности, международной безопасности и благотворительности, а также Мюнхенская конференция по безопасности. 
 
NTI - структура в США довольно известная, ее создали еще в 2001 году сенатор Сэм Нанн и филантроп Тед Тернер. Они занимаются разными проектами предотвращения любых катастроф, от ядерной до химической и биологической. В основном критикуют пробелы в национальных и международных законодательствах, дают советы правительствам, что и как следует делать в случае ЧП, впрочем, необязательные к исполнению.
 
В этот раз, чтобы привлечь внимание медиа, решили сочинить некий жуткий сценарий предстоящей в ближайшем будущем пандемии. Видимо, для тех, кто уже забыл, как это бывает. Взяли редчайшее заболевание, которым уж точно почти никто не болеет. Вот, скажем, оспа обезьян - кто вообще о ней знал до недавнего времени? 
 
Однако, по мнению сценаристов проекта, в мае 2022 года в придуманной стране Бринии (250 миллионов населения) ни с того ни с сего 1421 житель подхватил именно эту инфекцию. Четверо из них в июне того же года умерли. После коронавируса такая мелочь, естественно, никого не удивила и не испугала. Причину вспышки (заметим, вымышленной) никто выяснять не стал. А зря! Так как полгода спустя произошел новый всплеск оспы обезьян, им были захвачены уже 83 страны, скончались 1,3 миллиона человек. Тогда же выяснилось, что эту оспу нельзя предотвратить с помощью вакцин и она никак не лечится. "Секвенирование генома образцов пациентов показало, что штамм Brinia содержит мутации, которые делают его устойчивым к иммунопрофилактике". Тут только начали выяснять, откуда растут ноги. Как оказалось, вирус обезьяньей оспы был искусственный. Его незаконно разработали в лабораториях еще одной несуществующей страны Арника (население 75 тысяч человек), которая конфликтовала с Бринией. Во время национального праздника, когда ничего не подозревающие жители отправились в гости и путешествовать, вирус рассеяли на переполненных железнодорожных станциях и вокзалах, чтобы ускорить его распространение, говорится в статье.
 
Независимая арникская террористическая группировка - SPA украла этот крайне заразный патоген, воспользовавшись слабым надзором правительства Арники за своими научно-исследовательскими биологическими лабораториями. Мало того, экстремисты сделали так, чтобы вирусом чаще заражались не обезьяны, а люди.
 
В мае 2023 года, согласно тому же сценарию, 480 миллионов человек по всему миру уже будут инфицированы этой заразой, умрут 27 миллионов. В результате же пандемию удастся остановить на 271 миллионе смертей при 3,2 миллиарда зафиксированных случаях заболевания. То есть смертность составит более 8%, COVID-19 с его 2% умерших просто отдыхает.
 
В рамках процесса разработки сценария этой имитации, чтобы все выглядело достаточно правдоподобно, NTI провела виртуальную консультацию с авторитетными экспертами еще в декабре 2020 года. В марте 2021 года страшилку озвучили публично. А в мае 2022 года - едва ли не день в день с предсказанным - каким-то невероятным образом этот сценарий начал претворяться в жизнь.
 
MK.RU отмечает, что реальные случаи обезьяньей оспы были зафиксированы в США, Канаде, Австралии, Испании и Португалии. Кстати, первыми заболели два гражданина Великобритании (выдуманная страна из учений, как мы помним, называется Бриния), вернувшиеся из поездки в Нигерию. Слава Богу, в Англии проживает всего 67 миллионов человек, а вовсе не 250 миллионов, как в сценарии. Да и Нигерия с Соединенном Королевством не в самых плохих отношениях.
 
Совпадает многое - от самой инфекции до даты ее первых выявлений. Конечно, можно сказать, что и это случайность, если бы не еще одно странное обстоятельство - точно так же в октябре 2019 года заранее была разыграна пандемия COVID-19.
 
Участникам того мероприятия под названием "Событие 201", кстати, подарили милые мягкие сувениры в виде коронавируса. В ходе тех пандемических учений был смоделирован процесс распространения нового коронавируса, который передался от летучей мыши к человеку. Особенностью вируса стала избирательная смертность населения, в основном умирали пожилые и люди с ослабленным иммунитетом. За полтора года вирус уничтожил 65 миллионов человек по всему миру - в реальности за два года от COVID-19 официально погибли 6 миллионов, а переболели полмиллиарда жителей Земли. В отличие от "События 201", закончившегося хеппи-эндом со всеобщей вакцинацией, коллективный иммунитет от коронавируса, похоже, так до сих пор и не сформирован, а успешность применения вакцин остается предметом дискуссий. Билл Гейтс, чей совместный с супругой фонд, помимо Университета Джонса Хопкинса и Всемирного экономического форума, являлся главным спонсором "События 201", никак не комментировал эти совпадения.
 
Возможно, и совпадения учений NTI с зафиксированной оспой обезьян тоже случайны. Сами организаторы считают, что их деятельность несет в себе только благородные и просветительские цели. Особенно после перенесенной человечеством пандемии COVID-19. И что они выявляют существующие недостатки международной системы биозащиты и реагирования, чтобы их искоренять, так как отдельные государства не могут в одиночку справиться с подобными угрозами. "Правительствам следует повысить такую готовность путем разработки планов реагирования на пандемии на национальном уровне, основанных на согласованной системе "триггеров", которые побуждают к упреждающим действиям".
 
Участники выступили за создание единого источника финансирования с реальной исполнительной властью по его распоряжению.
 
Эти выводы в целом соответствуют пожеланиям ВОЗ о подписании в 2024 году всеобщего "пандемийного соглашения", которое поможет контролировать ситуацию биологической безопасности в будущем. Пока же ВОЗ, как подчеркнул один из выступающих, является эквивалентом пожарного во время вспышки, а не полицейского; организация лучше всего подходит для общественного здравоохранения и медицинского реагирования, а не для расследований в области безопасности. "В случаях когда вспышка вызвана преднамеренно, было бы уместно провести расследование по вопросам безопасности со стороны механизма Генерального секретаря ООН (UNSGM)". 
 
В марте 2021 года участники обсудили международные политические вызовы, которые в скором времени могут создать препятствия для эффективного расследования вспышек различных болезней.
 
Было предложено создать новую глобальную организацию по биобезопасности, миссия которой будет заключаться в снижении рисков катастрофических последствий из-за "непреднамеренного неправильного использования или преднамеренного злоупотребления биологическими науками и биотехнологиями".
 
Напомним, ранее случаи заболевания людей оспой обезьян зафиксировали в Великобритании, Испании, Португалии, Италии, Франции, США, Австралии, Бельгии, Германии и других странах.
 
Бельгия первой в мире ввела карантин для заболевших оспой обезьян. Инфицированные должны изолироваться на 21 день. Оспа обезьян имеет достаточно долгий инкубационный период, сообщает РИА Новости.

Внезапная" оспа обезьян: сводка по текущей ситуации.

 

Китай пригласил Казахстан стать участником диалога БРИКС+

23.05.2022, 08:15 19256
НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - Китай пригласил Казахстан стать участником диалога БРИКС+, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Сердечно приветствуем присоединение Казахстана, Саудовской Аравии, Аргентины, Египта, Индонезии, Нигерии, Сенегала, ОАЭ и Таиланда к диалогу БРИКС+", - написал в Twitter постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь.

 
Отмечается, что диалог БРИКС+ является жизненно важной платформой сотрудничества для развивающихся рынков и развивающихся стран.
 

Солидарность и сотрудничество стран с формирующимся рынком и развивающихся стран имеет большое значение для решения сегодняшних глобальных проблем", - отметил Чжан Цзюнь.

 
БРИКС - это группа из пяти государств: Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР. Организация была основана в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума. 
 

Высокий уровень заражения оспой обезьян среди гомосексуалистов объяснил вирусолог

21.05.2022, 14:06 27311
Высокий уровень заражения оспой обезьян среди гомосексуалистов объяснил вирусолог
Фото: unsplash.com
МОСКВА. 21 МАЯ - О причинах повышенного уровня передачи оспы обезьян среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин рассказал российский вирусолог, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По его словам, это объясняется высокой травмирующей нагрузкой на слизистые при половом контакте, цитирует газета "ВЗГЛЯД" слова ведущего научного сотрудника Института клинической экспериментальной медицины, экс-заведующего лабораторией особо опасных инфекций "Вектора" профессора вирусологии Александра Чепурнова. 
 

Этот вирус передается обоими способами: и воздушно-капельным, и при контакте с инфицированными жидкостями человека, например кровью, с кожными покровами и слизистой. А все потому, что и на кожных покровах, и на слизистых всегда есть микротрещины", - говорит Чепурнов.

 
По его словам, такой же путь передачи (через микротрещины) имел вирус Эбола. То есть, когда кровь или рвотные массы инфицированного попадали на незащищенные кожные покровы или слизистые здорового человека, вирус проникал в кровяное русло и разносился по организму. 
 

Повышенная заражаемость среди гомосексуальных и бисексуальных мужчин объясняется высокой травмирующей нагрузкой на слизистые при половом контакте. Поэтому это вполне логичное развитие событий, аналогичное тому, что происходит при распространении вируса иммунодефицита человека (ВИЧ) половым путем", - объясняет вирусолог. 

 
Ранее сообщалось, что оспа обезьян зафиксирована в девяти странах Европы.
 
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки инфекции. На заседании планируется обсудить пути передачи заболевания, его распространенность среди гомосексуалистов и бисексуалов, а также ситуацию с вакцинами.
 

Оспа обезьян зафиксирована в девяти странах Европы

21.05.2022, 12:41 27826
ЖЕНЕВА. 21 МАЯ - Всемирная организация здравоохранения сообщает о случаях заражения оспой обезьян в девяти странах Европы, передает KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на РИА Новости
О восьми из них сообщил директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге.
 

На сегодняшний день по меньшей мере восемь стран Европейского региона ВОЗ - Бельгия, Франция, Германия, Италия, Португалия, Испания, Швеция и Великобритания - сообщили о случаях заболевания оспой обезьян. За пределами стран, где, как известно, оспа обезьян эндемична, недавно подобные случаи также были зарегистрированы в Австралии, Канаде и США", - рассказал Клюге. 

 
Позже по одному случаю заболевания выявили в Нидерландах и Израиле. 
 

Клюге назвал указанные случаи нетипичными, поскольку только один заболевший посещал районы Западной или Центральной Африки, где оспа обезьян эндемична. Кроме того, большинство заражений приходятся на мужчин, которые имели однополые сексуальные контакты. По словам Клюге, географическое распределение заражений по Европе и за ее пределами говорит о том, что передача инфекции, возможно, продолжалась в течение некоторого времени", - пишет сайт.

 
По словам представителя ВОЗ, большинство зафиксированных заражений пока протекают в легкой форме, однако у маленьких детей, беременных женщин и людей с ослабленным иммунитетом болезнь может протекать более тяжело. 
 

Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и человеку. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Специалистами подчеркивается, что оспа обезьян не считается инфекцией, передаваемой половым путем, однако может распространяться при тесном контакте с инфицированным человеком", - сообщает РИА Новости. 

 
Начальные симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Она меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
 
Ранее ВОЗ созвал чрезвычайную встречу экспертов из-за вспышки оспы обезьян. 

Вирусолог объяснил высокий уровень заражения оспой обезьян среди гомосексуалистов.
 

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