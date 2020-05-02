У премьер-министра России выявили коронавирус

Москва. 1 мая. Kazakhstan Today - Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин сообщил, что у него выявили коронавирус, передает Kazakhstan Today.

Только что стало известно, что тесты, которые я сдал на коронавирус, дали положительный результат. В этой связи и в соответствии с требованиями Роспотребнадзора я должен соблюдать самоизоляцию, выполнять предписания врачей", - сказал глава кабмина во время видеосвязи с президентом Владимиром Путиным.

Мишустин пояснил, что это необходимо сделать, чтобы обезопасить коллег. Он планирует находиться в активном контакте с коллегами по телефону и по видеосвязи.

Премьер предложил своего первого заместителя Андрея Белоусова в качестве кандидатуры исполняющего обязанности главы кабмина на период его болезни, сообщает ТАСС

Президент пожелал главе правительства скорейшего выздоровления.

Я хочу вам пожелать выздоровления, как можно быстрее поправляйтесь", - сказал Путин.

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