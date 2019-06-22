У здания парламента Грузии прошел многотысячный митинг, завершившийся разгоном демонстрантов

Тбилиси. 21 июня. Kazakhstan Today - Многотысячная акция в Тбилиси у здания парламента Грузии с четверга на пятницу закончилась разгоном демонстрантов. По данным грузинского Минздрава, пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. В больницы доставлены несколько десятков человек, передает Kazakhstan Today.

Полиция использовала против митингующих водометы, резиновые пули и слезоточивый газ. Как сообщают грузинские СМИ, задержано несколько десятков человек, пишет ТАСС

Демонстранты, ведомые оппозицией, начали собираться у здания парламента на проспекте Руставели около 19.00, требуя отставки главы МВД Грузии Георгия Гахарии и председателя парламента Ираклия Кобахидзе. Позднее они предприняли попытку штурма здания. В конечном итоге полиция применила спецсредства для разгона митинга.

Оппозиция обвинила в случившемся власти. Правительство, в свою очередь, обвиняет оппонентов в разжигании розни.

Причиной митинга стало обернувшееся скандалом участие депутата Госдумы Сергея Гаврилова и прочих делегатов из России в 26-й сессии Генассамблеи Международной ассамблеи православия (МАП). В четверг утром Гаврилов в качестве президента МАП открыл заседание сессии в здании парламента Грузии. Оппозиционные грузинские депутаты возмутились тем, что Гаврилов обратился к делегатам, сидя в кресле председателя парламента. Представители оппозиции в знак протеста пикетировали трибуну и кресло спикера парламента и не дали возможность продолжить работу Генассамблеи.

Позже было принято решение о завершении работы Генассамблеи и отъезде российской делегации. Представители правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" заявили, что не знали, что Гаврилов должен был открыть заседание, и считают, что была допущена ошибка службой протокола.

По призыву оппозиции люди стали стихийно собираться у здания парламента. Главным требованием митингующих была отставка главы МВД - ведомства, впустившего Гаврилова в Грузию, - и председателя парламента.

Ближе к полуночи начались небольшие стычки собравшихся с полицейскими, которые охраняли парадный вход в парламент. Позже перепалка приняла более масштабный характер, со стороны митингующих была попытка взять здание штурмом.

Спецназу пришлось несколько раз применить слезоточивый газ. В ход пошли и резиновые пули. В какой-то момент демонстранты отказались от затеи штурма парламента и успокоились.

С наступлением пятницы условное перемирие между демонстрантами и полицейскими завершилось. Митингующие вновь попытались прорвать кордон спецназа и войти в парламент, в ход снова пошли резиновые пули и слезоточивый газ.

В здании парламента в этот момент находились премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе и глава МВД. Были сделаны первые заявления. Бахтадзе обвинил в происходящем оппозиционную партию "Единое национальное движение", а Гахария призвал протестующих к спокойствию.

"В Грузии любая группа людей имеет право выразить свой протест. В этом случае я хочу повторить, что это был справедливый протест. Но в течение последних двух часов, за которыми мы наблюдаем, это насилие, это попытка того, чтобы агрессивная группа, "Национальное движение", вывела Грузию из тех правовых рамок, которые были созданы раз и навсегда в этой стране", - сказал Бахтадзе журналистам.

Позже руководство МВД приняло решение о разгоне митинга, в ход пошли водометы. Собравшихся у парламента удалось разогнать, однако на проспекте Руставели оставались отдельные группы людей, которые отказывались расходиться и кидали в спецназ различные предметы. В ход пошли даже камни. Полиции лишь к утру удалось полностью очистить проспект Руставели от демонстрантов.

Согласно информации Министерства здравоохранения, в результате беспорядков пострадали 52 человека, в том числе 38 полицейских. Хартия журналистской этики Грузии сообщила о пострадавших среди журналистов. По данным ведомства, ранения разной степени тяжести получили сотрудники телекомпаний "Рустави-2", "Пирвели" и Первого канала Общественного вещателя Грузии. Представители оппозиции заявили о непропорциональной силе, которая была применена полицией в адрес демонстрантов.

После разгона полиция приступила к задержанию людей. МВД пока не предоставляло официальной информации, однако грузинские СМИ, а также очевидцы сообщили о десятках задержанных.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства