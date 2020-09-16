Ученые нашли признаки жизни на Венере

Алматы. 15 сентября. Kazakhstan Today - Ученые Кардиффского университета (Великобритания) и Массачусетского технологического университета (США) обнаружили в атмосфере Венеры фосфин, который может иметь биологическое происхождение, передает Kazakhstan Today.

По информации РИА Новости , открытие было сделано с помощью телескопа Джеймса Кларка Максвелла на Гавайях и Атакамской большой антенной решетки миллиметрового диапазона в Чили. "Концентрация частиц фосфина составила 20 на миллиард", — сообщил источник, знакомый с исследованием.

Фосфин - это бесцветный очень ядовитый газ. На Земле его производят анаэробные, то есть не требующие наличия кислорода, микроорганизмы. В 2019 году поиск фосфина в атмосферах экзопланет (планет у других звезд) был предложен в качестве маркера возможной жизни на них.

В то же время, отметил источник, обнаружение фосфина не означает автоматически открытия жизни на Венере, поскольку газ может образовываться в результате неизвестных природных процессов. При этом пока ученые не смогли найти способов небиологического происхождения газа, отметил собеседник агентства.

Это не первое предположение о наличии жизни на Венере. В январе 2012 года в научном журнале "Астрономический вестник" главный научный сотрудник Института космических исследований РАН Леонид Ксанфомалити опубликовал статью, посвященную анализу снимков с советского посадочного модуля станции "Венера-13". На них он обнаружил несколько объектов, которые посчитал живыми насекомоподобными существами. Однако большинство коллег отнеслись к этому скептически.

Сейчас Россия и США рассматривают возможность создания космического аппарата для посадки на Венере "Венера-Д", который должен в числе прочего исследовать как поверхность, так и - с помощью отделяемого баллона - атмосферу планеты на наличие признаков жизни.

Глава Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джеймс Брайденстайн призвал сделать приоритетом исследование Венеры после обнаружения на этой планете фосфина - газа, который может иметь биологическое происхождение. Соответствующее заявление он разместил в понедельник на своей странице в Twitter, пишет ТАСС

Жизнь на Венере? Открытие фосфина, побочного продукта анаэробной биологии, является наиболее значительным развитием событий в деле нахождения свидетельств наличия жизни за пределами Земли", - убежден он. "Пришло время ставить в приоритет Венеру", - призвал глава NASA.

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