Ученые США предупредили о риске новой пандемии с 75%-ной смертностью

Заведующая кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки, доктор Ребекка Датч, сообщила изданию The Sun, что вирус нипах способен послужить причиной следующей пандемии. При этом смертность от последствий этой инфекции гораздо выше, чем от COVID-19: она колеблется между 45 и 75 процентами. Кроме того, мутации вируса могут сделать его более заразным для людей.
После заражения у человека начинается воспаление головного мозга, переходящее в отек. Все это сопровождается сильными судорогами и рвотой. Даже если человек выживает, часть функций он утрачивает навсегда.
Вирус нипах вызывает сильный отек мозга, судороги и рвоту, хотя, по данным Всемирной организации здравоохранения, он может протекать бессимптомно, вызывая серьезные респираторные проблемы и энцефалит. Кроме того, беспокойство исследователей вызывает и особо длительный инкубационный период нипаха - 45 дней. Все это время человек остается распространителем и может заражать других. Специалисты опасаются, что в ходе очередной мутации вирус нипах распространится в густонаселенных странах Юго-Восточной Азии, а оттуда и на весь мир.
Свиньи заразились этим заболеванием, поедая инфицированные плоды финиковых пальм. Вирус перешел на человека. После этого в Малайзии уничтожили и сожгли более миллиона домашних свиней, чтобы остановить распространение инфекции.
Всемирная организация здравоохранения включила вирус нипах в список 16 патогенов, которые могут вызвать новую пандемию.
Доктор Мелани Севилл, в свою очередь, предупредила, что миру нужно готовиться к "очень большой" пандемии, которая будет гораздо хуже нынешней.
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