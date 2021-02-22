Ученые США предупредили о риске новой пандемии с 75%-ной смертностью

Нур-Султан. 21 февраля. Kazakhstan Today - Ученые предупредили об опасности вируса нипах, который способен вызвать новую пандемию с 75%-ной летальностью, передает Kazakhstan Today.

Заведующая кафедрой молекулярной и клеточной биохимии Университета Кентукки, доктор Ребекка Датч, сообщила изданию The Sun , что вирус нипах способен послужить причиной следующей пандемии. При этом смертность от последствий этой инфекции гораздо выше, чем от COVID-19: она колеблется между 45 и 75 процентами. Кроме того, мутации вируса могут сделать его более заразным для людей.

После заражения у человека начинается воспаление головного мозга, переходящее в отек. Все это сопровождается сильными судорогами и рвотой. Даже если человек выживает, часть функций он утрачивает навсегда.

Вирус нипах вызывает сильный отек мозга, судороги и рвоту, хотя, по данным Всемирной организации здравоохранения, он может протекать бессимптомно, вызывая серьезные респираторные проблемы и энцефалит. Кроме того, беспокойство исследователей вызывает и особо длительный инкубационный период нипаха - 45 дней. Все это время человек остается распространителем и может заражать других. Специалисты опасаются, что в ходе очередной мутации вирус нипах распространится в густонаселенных странах Юго-Восточной Азии, а оттуда и на весь мир.

Свиньи заразились этим заболеванием, поедая инфицированные плоды финиковых пальм. Вирус перешел на человека. После этого в Малайзии уничтожили и сожгли более миллиона домашних свиней, чтобы остановить распространение инфекции.

Всемирная организация здравоохранения включила вирус нипах в список 16 патогенов, которые могут вызвать новую пандемию.

Доктор Мелани Севилл, в свою очередь, предупредила, что миру нужно готовиться к "очень большой" пандемии, которая будет гораздо хуже нынешней.

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