26.05.2023, 15:52 5976
Украина собирала межвидовые штаммы птичьего гриппа - Минобороны РФ
Сотрудники биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области до начала спецоперации собирали штаммы вируса птичьего гриппа
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Москва. 26 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Украина собирала штаммы птичьего гриппа с летальностью до 40 процентов, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооруженных сил Российской Федерации генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
По словам Игоря Кириллова, сотрудники биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области до начала спецоперации собирали штаммы вируса птичьего гриппа, способные преодолевать межвидовой барьер, в том числе штамм H5N8 с летальностью до 40%, информирует РИА Новости.
Ранее Кириллов заявлял, что в ходе спецоперации получены документальные подтверждения фактов изучения путей миграции перелетных птиц, а также отбор и передача за рубеж биологического материала сотрудниками биосферного заповедника в Аскания-Нова Херсонской области.
Оперативной группой Минобороны России совместно с сотрудниками Федеральной службы безопасности и Россельхознадзора были подтверждены факты сбора и паспортизации штаммов вируса птичьего гриппа, обладающих высоким эпидемическим потенциалом и способных преодолевать межвидовой барьер, в частности, штамма H5N8, летальность которого при передаче человеку может достигать 40%", - сообщил он.
Кириллов напомнил, что летальность новой коронавирусной инфекции составляет около 1%.
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23.05.2023, 12:11 24651
Компания Meta оштрафована на 1,2 млрд евро за передачу личных данных
В ЕС считают, что компания отправляла данные пользователей в США, не учитывая риск подорвать их фундаментальные права и свободу
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Астана. 23 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Американская компания Meta оштрафована на рекордную сумму за передачу личных данных граждан Европейского союза в США.
Решение о наложении штрафа вынесли регуляторы Европейского союза. Это самый крупный штраф, который налагали на компании за нарушение законов о защите личных данных, сообщает "Хабар 24".
В ЕС считают, что компания отправляла данные пользователей за океан, не учитывая риск подорвать их фундаментальные права и свободу. Meta дали пять месяцев на то, чтобы прекратить передачу данных.
В американской компании заявили, что не согласны с решением регуляторов, назвав его необоснованным.
Meta сегодня владеет такими крупнейшими соцсетями, как Facebook и Instagram, а также популярным мессенджером WhatsApp.
19.05.2023, 20:32 44081
Китайская корпорация Jetsen Huashi Wangju купила права на показ "Фиксиков"
Премьерные показы пройдут в 2024 году
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Москва. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Корпорация Jetsen Huashi Wangju заключила соглашение на дистрибуцию и продвижение пятого сезона "Фиксиков" в Китае, сообщает РИА Новости.
Дубляж новых эпизодов начнется до конца года. Премьерные показы пройдут в 2024 году.
Планируется, что "Фиксики" будут в эфирах на собственных каналах корпорации (среди них Huashi TV), а также на других платформах, в том числе и на Tencent.
Премьера мультипликационного сериалах "Фиксики" состоялась в 2010 году. Шоу создали по мотивам повести Эдуарда Успенского "Гарантийные человечки". Главные герои - крошечные антропоморфные создания. Они живут в различных гаджетах и содержат технику в порядке.
19.05.2023, 12:59 47561
Глава КНР выступил с программной речью на саммите "Китай - Центральная Азия"
Саммит "Китай - Центральная Азия" позволил создать новую платформу и открыть новые горизонты для сотрудничества Китая с ЦА
Фото: news.cn
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Пекин. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин выступил с программной речью на саммите "Китай - Центральная Азия".
В течение столетий народы Китая и стран Центральной Азии вместе проложили Великий шелковый путь и веками были свидетелями его процветания, внося исторический вклад в обмен и бурное развитие мировых цивилизаций", - заявил глава КНР.
Он отметил, что саммит в Сиане, призванный продолжить тысячелетние традиции дружбы и открыть новые перспективы, имеет очень важное значение.
Отношения Китая и стран Центральной Азии базируются на глубоких исторических корнях, обусловлены реальной востребованностью и обладают прочным общественным фундаментом. В новую эпоху они полны энергичной жизненной силой", - сообщил Си Цзиньпин.
Председатель КНР подчеркнул, что мир нуждается в стабильной Центральной Азии.
Суверенитет, безопасность, независимость и территориальная целостность стран ЦА должны быть обеспечены, самостоятельно выбранные их народами пути развития должны уважаться, их усилия к миру, добрососедству и спокойствию должны быть поддержаны", - заявил Си Цзиньпин.
По словам главы КНР, саммит "Китай - Центральная Азия" позволил создать новую платформу и открыть новые горизонты для сотрудничества Китая с ЦА.
Пусть саммит станет уникальной возможностью для уплотнения взаимодействия по планированию, продвижению и развитию сотрудничества Китай - Центральная Азия", - добавил Си Цзиньпин.
Ранее Си Цзиньпин предложил ускорить строительство линии D газопровода Китай - Центральная Азия.
19.05.2023, 11:40 48626
Китай предоставит Центральной Азии помощь на $3,7 млрд
Китай создаст план по научно-техническому взаимодействию с Центральной Азией в сфере борьбы с бедностью
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Пекин. 19 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Китай предоставит Центральной Азии помощь на сумму $3,7 миллиарда, заявил председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин на саммите "Китай - Центральная Азия" в Сиане.
Китай предоставит странам Центральной Азии финансовую помощь и бесплатную поддержку на сумму 26 миллиардов юаней, чтобы помочь сотрудничеству Китая с центральноазиатскими странами, а также развитию стран Центральной Азии", - цитирует Си Цзиньпина РИА Новости со ссылкой на "Синьхуа".
Он добавил, что Китай создаст план по научно-техническому взаимодействию с Центральной Азией в сфере борьбы с бедностью, а также будет поощрять китайские компании, которые имеют бизнес в Центральной Азии, создавать в регионе больше рабочих мест.
Также, выступая с программной речью на саммите "Китай - Центральная Азия", Си Цзиньпин сообщил, что Китай построит больше центров традиционной медицины в странах Центральной Азии, информирует "Синьхуа".
Кроме того, заявил он, КНР приглашает страны Центральной Азии принять участие в программе "Культурный Шелковый путь".
Ранее глава КНР призвал Центральную Азию противостоять "цветным революциям".
18.05.2023, 10:29 56086
Саммит "Китай - Центральная Азия" принесет новые возможности для всех - послы стран-участниц
Посол Кыргызстана в Китае заявила, что саммит "Китай - Центральная Азия" имеет большое значение для совместного развития стран региона
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Пекин. 18 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Саммит "Китай - Центральная Азия" принесет новые возможности для всех стран, заявил посол Узбекистана в Китае Фарход Арзиев.
Глубоко символично, что саммит проходит в историческом и древнем городе Сиань. Именно отсюда брал свое начало Великий Шелковый путь. У всех ожидания от этого саммита большие. Принимаемые в рамках саммита важные соглашения послужат укреплению дружбы и расширению всестороннего сотрудничества", - отметил он.
В этом году отмечается 10-я годовщина выдвижения инициативы совместного строительства "Пояса и пути".
Фарход Арзиев заявил, что эта инициатива за исторически короткий период продемонстрировала свою жизнеспособность и играет важную роль в развитии регионального и международного сотрудничества, открывая новые и новые возможности для развития стран-участниц.
Сегодня роль "Пояса и пути" в содействии экономическому росту в региональном и международном масштабах становится еще более важной для восстановления мировой экономики. Уверен, что дальнейшая реализация совместного строительства "Пояса и пути" далее будет углублять взаимосвязь и сотрудничество между странами и вносить вклад в обеспечение мира, стабильности и процветания во всем мире", - сказал он.
Фарход Арзиев отметил, что Узбекистан поддерживает и принимает активное участие в реализации инициативы "Пояс и путь".
Он считает, что реализация проектов в рамках инициативы позволит странам-участницам наращивать объемы товарооборота, выстраивать новые цепочки производств и поставок, диверсифицировать маршруты грузоперевозок.
Одним из приоритетных для Узбекистана направлений сотрудничества с Китаем в рамках инициативы является реализация транспортно-коммуникационных проектов. В этом ключе одним из стратегически важных проектов является строительство железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан, реализация которого позволит сократить сроки доставки грузов между странами Центральной Азии и Китая в несколько раз и разгрузить грузопоток по действующим маршрутам", - подчеркнул посол.
По его словам, этот проект не только принесет пользу трем странам, но также будет иметь большое значение для соединения Евразии и обеспечения безопасной и бесперебойной цепочки поставок.
Посол заявил, что другие важные направления участия Узбекистана в рамках "Пояса и пути" затрагивают вопросы торгово-инвестиционного сотрудничества, взаимодействия в сфере туризма, здравоохранения, культурно-гуманитарных обменов, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
В свою очередь посол Кыргызстана в Китае Актилек Мусаева заявила, что саммит "Китай - Центральная Азия" имеет большое значение для совместного развития стран региона.
Центральная Азия является нашим общим домом. Все государства-участники формата "Китай - Центральная Азия" - близкие соседи. Успехи или проблемы одной страны - это процветание или барьер на пути к развитию всего региона. В этом плане важно объединить усилия для совместного развития и раскрытия в полной мере совокупного потенциала региона", - сообщила Актилек Мусаева.
Назвав Великий шелковый путь мостом дружбы, взаимного притяжения, познания и культурного обогащения на протяжении многих веков, она заявила, что Кыргызстан и Китай связывают исторические узы добрососедства и сотрудничества.
Актилек Мусаева отметила, что Кыргызстан является одной из первых стран, которые поддержали инициативу "Пояс и путь", и придает важное значение развитию двустороннего сотрудничества с Китаем в рамках инициативы.
Наиболее перспективными направлениями двустороннего сотрудничества являются такие области, как торгово-экономическая область, инфраструктура, транспорт, энергетика, перерабатывающая промышленность, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность и туризм. Кроме того, Кыргызстан заинтересован в укреплении сотрудничества с Китаем в сферах цифровой экономики и электронной коммерции", - добавила она.
Актилек Мусаева полагает, что скорейшая практическая реализация проекта строительства железной дороги Китай - Кыргызстан - Узбекистан должна стать значимым шагом к полноценному раскрытию транзитного потенциала региона Центральной Азии и важным звеном в продвижении совместного строительства "Пояса и пути", отмечает "Синьхуа".
Напомним, саммит "Китай - Центральная Азия" проходит в городе Сиане провинции Шэньси на северо-западе Китая.
17.05.2023, 12:34 64041
Сотрудничество Китая и стран Центральной Азии не направлено против третьей стороны - МИД КНР
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Сотрудничество между Китаем и государствами Центральной Азии не направлено против какой-либо третьей стороны и не ставит своей целью конкурировать с другими механизмами, заявил заместитель директора департамента Восточной Европы и Центральной Азии МИД КНР Юй Цзюнь.
Китай готов поддержать все меры, способствующие стабильности, развитию и общему процветанию региона, заявил он на брифинге для прессы, состоявшемся в городе Сиане (административный центр провинции Шэньси, Северо-Западный Китай) в преддверии саммита "Китай - Центральная Азия", сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Китай готов работать со странами Центрально-Азиатского региона над дальнейшим укреплением механизма Китай - Центральная Азия, подчеркнул он.
Напомним, 18-19 мая в китайском Сиане пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии и Китая. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что по итогам встречи будет подписан важный политический документ.
17.05.2023, 12:10 64721
В Сиане начал работу пресс-центр саммита "Китай - Центральная Азия"
В пресс-центре состоялся первый брифинг саммита
Фото: russian.news.cn
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Пекин. 17 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В преддверии саммита "Китай - Центральная Азия", который пройдет с 18 по 19 мая в городе Сиане провинции Шэньси на северо-западе Китая, начал работу пресс-центр саммита.
В нем был создан зал традиционной китайской медицины, где врачи из Сианьской больницы традиционной китайской медицины по лечению болезней мозга продемонстрировали такие услуги, как массаж и лечение медицинскими банками, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
Также в пресс-центре состоялся первый брифинг саммита, передает корреспондент Kazakhstan Today.
Руководители департаментов по делам Евразии МИД КНР, международных обменов и сотрудничества при Министерстве культуры и туризма КНР, а также отдела международных связей Китайского комитета по содействию международной торговле рассказали журналистам о предстоящих мероприятиях.
Как подчеркнули спикеры, саммит станет первой и яркой страницей китайской дипломатии с начала этого года, которая внесет ощутимый вклад в стабилизацию ситуации в регионе и мире.
В ходе брифинга стало известно, что форум пройдет под председательством главы КНР Си Цзиньпина. Он выступит с программной речью, в ходе которой выдвинет ряд важных инициатив.
Состоятся двусторонние встречи лидеров Китая и стран ЦА. Причем президенты Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана будут находиться с государственным визитом. Состоятся церемонии подписания политических документов, которые позволят поднять сотрудничество на новый уровень. Лидеры государств совместно посадят дерево дружбы.
Напомним, в Сиане пройдет саммит лидеров стран Центральной Азии и Китая. Официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь заявил, что по итогам встречи будет подписан важный политический документ.
16.05.2023, 14:59 72246
Китай и страны Центральной Азии демонстрируют высокий уровень торговли - министр коммерции КНР
К концу прошлого года объем прямых инвестиций Китая в пять стран Центральной Азии достиг почти 15 млрд долларов
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Пекин. 16 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Торговый оборот между Китаем и пятью странами Центральной Азии, а именно Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном, сохраняет устойчивые темпы роста, заявил министр коммерции КНР Ван Вэньтао.
За первые два месяца этого года объем торговли между Китаем и пятью странами Центральной Азии вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, проинформировал Ван Вэньтао.
По его словам, объем товарооборота между Китаем и этими пятью странами по итогам прошлого года достиг 70,2 млрд долларов США, что является историческим рекордом. В 2022 году китайский импорт сельскохозяйственной, энергетической и минеральной продукции из этих стран возрос более чем на 50 процентов, а рост экспорта механической и электронной продукции КНР в эти страны составил 42 процента.
К концу прошлого года объем прямых инвестиций Китая в пять стран Центральной Азии достиг почти 15 млрд долларов. Кроме того, был запущен ряд проектов сотрудничества в таких областях, как разведка, добыча и переработка нефти и газа, взаимосвязанность и цифровые технологии.
Ван Вэньтао подчеркнул, что Китай готов работать с этими пятью странами для продвижения новых моделей торговли и инвестиций, внедрения инноваций как стимула развития, обеспечения безопасности и стабильности промышленно-сбытовых цепочек в регионе, поддержки системы многосторонней торговли и превращения межрегиональной приграничной торговли в новый двигатель роста.
Министры пяти стран Центральной Азии со своей стороны выразили готовность объединить усилия с Китаем для укрепления сотрудничества в сферах торговли и инвестиций, цифровой экономики, "зеленого" развития и транзитных перевозок.
В ходе встречи главы торговых ведомств шести стран договорились о подписании ряда итоговых документов на саммите Китая и стран Центральной Азии и о начале кампании электронной торговли для ознакомления китайских потребителей с центральноазиатской продукцией, сообщает информационное агентство "Синьхуа".
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