Ушел из жизни ведущий и руководитель КВН Александр Масляков

Он скончался в воскресенье на 83-м году жизни

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Москва. 9 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Ведущий и руководитель КВН Александр Масляков умер 8 сентября, ему было 82 года.





Он вел КВН с 1964 года, но после того, как во второй раз заболел коронавирусом, перестал вести телепередачу, сообщает РБК





Шоумен и актер Дмитрий Нагиев рассказал о последнем разговоре с Масляковым. В 2022 году он временно заменял Маслякова в шоу, пока тот болел. Актер отметил, что со смертью ведущего телевизионной передачи КВН Александра Маслякова ушла эпоха.





Вот именно сегодня, с уходом Маслякова, можно сказать в полной мере, что ушла эпоха. Это отдельно стоящий столп был", - сказал Нагиев.





Он сообщил, что общался с телеведущим до последних дней. "Последний раз я разговаривал с ним два месяца назад. Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел", - уточнил Нагиев.





Генеральный директор "Первого канала" Константин Эрнст назвал Маслякова творцом истории российского телевидения, а его смерть - горькой и невосполнимой утратой для "Первого канала" и для всей страны.



