Ушел из жизни знаменитый французский актер Ален Делон

Причиной ее отставки стало то, что в она отказалась предоставить Штатам подконтрольный республике остров

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Дакка. 11 августа. KAZAKHSTAN TODAY - Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, бежавшая из страны на фоне массовых протестов, заявила, что к ее отставке с поста причастны Соединенные Штаты, сообщает - Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, бежавшая из страны на фоне массовых протестов, заявила, что к ее отставке с поста причастны Соединенные Штаты, сообщает РБК со ссылкой на газету The Economic Times.





По мнению экс-премьера, причиной ее отставки стало то, что в прошлом она отказалась предоставить Соединенным Штатам подконтрольный республике остров Святого Мартина в Бенгальском заливе для строительства военной базы.





Я могла бы остаться у власти, отказавшись от суверенитета острова Святого Мартина и предоставив США контроль над Бенгальским заливом", - привел слова экс-премьера человек из ее окружения.





Шейх Хасина отметила, что добровольно ушла в отставку, чтобы избежать насилия и множества жертв.





Я умоляю народ моей страны: "Пожалуйста, не поддавайтесь манипуляциям радикалов", - добавила она.





Остров Святого Мартина - небольшой остров площадью около 8 кв. км в восточной части Бенгальского залива. Расположен примерно в 9 км от побережья Бангладеш.





Индийский портал Firstpost ранее писал, что США предлагали республике взять у нее в аренду остров Святого Мартина для строительства американской военно-воздушной и морской базы. Также, по данным издания, Вашингтон предлагал стране вступить в Quad (Четырехсторонний диалог по безопасности, включающий США, Индию, Японию и Австралию).





В Бангладеш с конца июля продолжаются протесты. Их участники требуют ликвидировать систему квот, которая резервирует до 30% госдолжностей для членов семей ветеранов, участвовавших в войне за независимость страны в 1971 году. Протестующие называли систему квот дискриминационной.