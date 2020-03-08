Узбекистан намерен вступить в ЕАЭС в качестве наблюдателя

Ташкент. 7 марта. Kazakhstan Today - Узбекистан намерен вступить в Евразийский экономический союз в качестве наблюдателя. Об этом было сказано на заседании кабинета министров Республики Узбекистан, посвященном обсуждению вопроса о внесении в палаты олий мажлиса заключения и предложений по итогам аналитической и комплексной оценки сотрудничества с ЕАЭС, передает Kazakhstan Today.

В ходе заседания отмечалась взаимосвязь интеграционных процессов Узбекистана во Всемирную торговую организацию и ЕАЭС. По результатам комплексного изучения воздействия сотрудничества с Евразийским экономическим союзом на национальную экономику Узбекистана намечены меры, которые предстоит реализовать соответствующим министерствам и ведомствам, одобрено предложение о сотрудничестве с ЕАЭС в качестве государства-наблюдателя, сообщает Национальное информационное агентство Узбекистана.





В целях подробного изучения и глубокого анализа сотрудничества Узбекистана с ЕАЭС рабочей группой в составе представителей кабмина, соответствующих министерств и ведомств в плане экономической интеграции проведена работа по изучению 16 крупных отраслей экономики страны.

На заседании были рассмотрены исследования ведущих независимых консалтинговых компаний и научно-исследовательских учреждений по этому вопросу, предложения и заключения зарубежных и местных специалистов.

Отмечается, что в рамках сотрудничества Узбекистана и ЕАЭС были изучены заключения экспертов по крупным отраслям экономики и промышленной политики, упорядочению таможенной тарификации и внешней торговой политики, трудовой миграции, стандартизации и ветеринарии, санитарному и фитосанитарному контролю и другие вопросы.

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