В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС

Теперь Турция требует, чтобы все груженые танкеры, следующие транзитом через Босфор, предоставляли гарантийное письмо от своего страховщика

Анкара. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Простой танкеров с казахстанской нефтью становится все дольше, и нет никаких признаков, что турецкие власти готовы изменить политику страховых гарантий, сообщает издание - Простой танкеров с казахстанской нефтью становится все дольше, и нет никаких признаков, что турецкие власти готовы изменить политику страховых гарантий, сообщает издание The Maritime Executive





Теперь Турция требует, чтобы все груженые танкеры, следующие транзитом через Босфор, предоставляли гарантийное письмо от своего страховщика. Данная мера служит ответом на новые санкции G7, которые запрещают западным страховщикам страховать поставки российской нефти (если только нефть не была продана менее чем за 60 долларов за баррель).





Поскольку санкции ограничивают доступ к страхованию, Турция хочет убедиться, что все проходящие через нее танкеры должным образом застрахованы на протяжении всего транзита.





Отмечается, что Министерство финансов США ведет переговоры со своими турецкими коллегами, чтобы прекратить простой танкеров.





Мы объяснили, что поставки из Казахстана вообще не подпадают под ограничение цен. Нет никаких причин, по которым они должны подвергаться каким-либо процедурам ", - заявила министр финансов Джанет Йеллен агентству Bloomberg.





Между тем, по данным Bloomberg, российский судовладелец "Совкомфлот", который полностью застрахован российским P&I club, предоставил запрошенную страховую гарантию по крайней мере для одного судна, успешно прошедшего Босфор.