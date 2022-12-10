В Бишкеке открылся саммит ЕАЭС

Бишкек. 9 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В Бишкеке начался саммит Евразийского экономического союза с участием глав государств, входящих в организацию. Мероприятие открыл Садыр Жапаров. Он поприветствовал участников саммита.
По словам президента Кыргызстана, заседание проходит в условиях глобальной финансово-экономической турбулентности и постпандемийного кризиса. Наблюдается большая нагрузка на экономики государств - членов Евразийского экономического союза, сообщает Sputnik Кыргызстан.
"В этих непростых условиях чрезвычайно важно делать все зависящее от нас, как от глав государств, для взаимовыгодного торгово-экономического и инвестиционного партнерства между нашими странами. Наша общая твердая приверженность евразийской интеграции является прочной основой для развития и укрепления сотрудничества в рамках союза, формирования мостов между евразийским и другими региональными и глобальными рынками", - сказал Жапаров.