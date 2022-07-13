В Бишкеке предотвратили теракт

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БИШКЕК. 12 ИЮЛЯ - Двух иностранных террористов задержали в Бишкеке по подозрению в подготовке теракта, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Террористический акт планировалось совершить на Курбан айт, сообщает Sputnik Кыргызстан со ссылкой на пресс-службу ГКНБ республики.
В Бишкеке двое иностранцев готовили теракт на Айт-намаз 9 июля, сообщили в ГКНБ. По данным спецслужбы, они прибыли из Сирии, сняли квартиру возле центральной площади столицы и обследовали местность. Один из них - инструктор по изготовлению самодельных взрывных устройств. Также госкомитет заявил о задержании в Бишкеке нескольких пособников террористов (граждане Кыргызстана)", - сообщает агентство в Telegram.
В настоящее время задержанные находятся в СИЗО, ведется следствие.