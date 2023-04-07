06.04.2023, 09:43 14706
В Бразилии злоумышленник убил топором четверых детей в детском саду
Преступник сам явился в полицейский участок и был арестован
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Астана. 6 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - По меньшей мере четыре ребенка погибли и еще четверо были ранены, когда злоумышленник, вооруженный топором, ворвался в детский сад в городе Блуменау на юге Бразилии.
На момент нападения в детском саду было около 40 детей. Как сообщили в местной больнице, куда были доставлены раненые, все они - дети в возрасте до трех лет, информирует русская служба BBC news.
По данным полиции, преступник перепрыгнул через забор детсада и начал без разбора наносить удары своим оружием. Позже он сам явился в полицейский участок и был арестован.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Сильва назвал нападение чудовищным актом.
Жоржинью Мелу, губернатор штата Санта-Катарина, где находится город Блуменау, объявил трехдневный траур. В школах штата все занятия отменены до завтра.
Как отмечает издание, в последние годы в Бразилии наблюдалось уже немало случаев насилия в школах, хотя до детских садов еще не доходило.
На прошлой неделе 13-летний ученик из Сан-Паулу прямо в школе зарезал ножом учителя.
В ноябре прошлого года 16-летний злоумышленник застрелили четверых и ранил более 10 человек при нападении на две школы в городе Аракрус штата Эспириту-Санту на юго-востоке страны.
В 2019 году два бывших ученика застрелили восемь человек в школе в окрестностях Сан-Паулу, а затем покончили с собой.
Однако самой массовой стала бойня 2011 года, когда бывший ученик начальной школы в пригороде Рио-де-Жанейро застрелил 12 детей, после чего также покончил с собой.
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07.04.2023, 14:29 1656
Террористическая обстановка в ШОС остается сложной и динамичной - зампред КНБ
Важное значение приобретает повышение взаимодействия компетентных органов государств - членов ШОС
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Ташкент. 7 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Террористическая обстановка в регионе Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) остается сложной и динамичной. Об этом заявил на 39-м заседании исполкома Региональной антитеррористической структуры (РАТС) ШОС заместитель председателя Комитета национальной безопасности Казахстана Нургали Билисбеков.
Террористическая обстановка в регионе (ШОС) остается сложной и динамичной", - цитирует Билисбекова Sputnik со ссылкой на РИА Новости.
По словам замглавы КНБ РК, генераторами напряженности выступают кризисные события в Восточной Европе, на Ближнем Востоке, в Средней Азии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Также растет влияние информационных войн, которые стали серьезным инструментом внутренней и внешней политики.
Угрозы терроризма, сепаратизма, экстремизма наряду с межконфессиональными факторами дополняются обострением межнациональных отношений", - сказал зампред КНБ.
По его словам, эффективность региональной безопасности на пространстве ШОС прямо зависит от упреждающего реагирования на новые гибридные проявления "трех зол".
Поэтому важное значение приобретает повышение взаимодействия компетентных органов государств - членов ШОС", - сказал Билисбеков.
ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В ней участвуют Индия, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Страны-наблюдатели - Афганистан, Беларусь, Иран и Монголия, страны-партнеры - Азербайджан, Армения, Камбоджа, Непал, Турция и Шри-Ланка.
Казахстан в настоящий момент председательствует в РАТС.
04.04.2023, 16:49 31706
США заявили о ликвидации одного из лидеров ИГ
Аль-Хашеми аль-Курейши был объявлен халифом "Исламского государства" осенью 2019 года, сразу после смерти Абубакра аль-Багдади, также убитого американцами
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Дамаск. 4 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Спецназ США провел операцию в Сирии и убил главу "Исламского государства" Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши.
Об убийстве лидера ИГ заявил президент США Джо Байден, сообщает BBC.
Прошлой ночью по моему распоряжению вооруженные силы США провели на северо-западе Сирии успешную антитеррористическую операцию (...) мы устранили с поля боя лидера ИГИЛ Абу Ибрагима аль-Хашеми аль-Курейши", - заявил американский президент.
Аль-Хашеми аль-Курейши был объявлен халифом "Исламского государства" осенью 2019 года, сразу после смерти Абубакра аль-Багдади, также убитого американцами.
Всего в ходе рейда на город Атем в сирийском Идлибе на границе с Турцией, по первоначальным сообщениям, были убиты 13 человек.
Спасатели из организации "Белые каски" объявили, что среди 13 убитых в результате рейда на дом на окраине Атме - шестеро детей и четыре женщины. По сведениям базирующегося в Лондоне Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, убиты четыре ребенка и три женщины. Агентство Франс-пресс сообщает со ссылкой на неназванного американского чиновника, что аль-Курейши во время боя подорвал себя, и в результате этого взрыва погибли его жены и дети", - пишет BBC.
Сирийский центр мониторинга отмечает, что этот рейд - самая серьезная операция американских военных на северо-западе Сирии с октября 2019 года, когда в этом районе был убит лидер "Исламского государства" Абубакр аль-Багдади.
03.04.2023, 16:10 42841
Взрыв в петербургском кафе: полиция опубликовала видео допроса подозреваемой в убийстве Татарского
Треповой задают вопрос, кто передал ей статуэтку, которая взорвалась
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Москва. 3 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство внутренних дел Российской Федерации опубликовало видео, на котором допрашивает подозреваемую в убийстве Владлена Татарского Дарью Трепову.
На вопрос о том, за что задержали, она отвечает: "За местопребывание на месте убийства Владлена Татарского". На другой вопрос: "Что ты сделала?" - Трепова отвечает: "Я пронесла туда статуэтку, которая взорвалась", информирует rbc.ru.
Также Треповой задают вопрос, кто передал ей эту статуэтку. Вместо ответа она переспрашивает: "Можно я попозже расскажу?"
Напомним, в воскресенье в Санкт-Петербурге, в кафе на Университетской набережной, произошел взрыв, погиб один человек - военный корреспондент Владлен Татарский (настоящее имя - Максим Фомин), сообщает РИА Новости.
По данным Минздрава, еще 32 человека пострадали.
В понедельник была задержана 26-летняя уроженка Петербурга Дарья Трепова, которую СК считает причастной к преступлению.
02.04.2023, 21:25 52856
Бельгиец покончил с собой после общения с искусственным интеллектом
После общения с ИИ у мужчины появился страх неизбежности экологической катастрофы
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Брюссель. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Бельгиец, обсуждавший вопросы защиты окружающей среды с искусственным интеллектом, покончил с собой после того, как виртуальный собеседник фактически подтолкнул его к самоубийству.
По словам вдовы самоубийцы, ее муж был успешным исследователем, они воспитывали двух детей. Но года два назад он заинтересовался вопросами защиты окружающей среды, и постепенно это увлечение стало навязчивым и вызывало повышенную тревожность. Пьер все больше замыкался в себе, у него появился страх неизбежности экологической катастрофы", - цитирует РИА Новости бельгийское издание L'Avenir.
Родным он говорил, что единственным спасением для человечества считает технологии и искусственный интеллект.
Именно после этого Пьер начал общаться с "Элизой" - искусственным персонажем, предназначенным для беседы по аналогии с популярным чат-ботом ChatGPT. В результате она стала его "доверенным лицом".
Из восстановленной переписки следует, что в последние шесть недель общение велось практически постоянно. Разговоры с роботом постепенно приобретали мистический характер, и Пьер начал склоняться к идее самоубийства. Робот не пытался этому препятствовать, напротив, последним сообщением, которое "Элиза" отправила Пьеру, стала фраза: "Мы будем жить как единое целое, вечно на небесах". После этого мужчина покончил с собой.
На фоне этого происшествия в Бельгии задаются вопросом о безопасности нейросетей и чат-ботов и о возможных серьезных недостатках и угрозах, которые могут скрывать подобные передовые технологии.
Как сообщалось ранее, Илон Маск призвал временно остановить улучшение нейросетей, так как системы с искусственным интеллектом могут предоставлять опасность для общества.
02.04.2023, 15:08 57116
В Мексике во время полета загорелся воздушный шар
Предполагаемой причиной возгорания называют утечку топлива
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Корзина воздушного шара загорелась над археологической зоной Теотиуакан в Мексике.
По крайней мере, два человека погибли, а 13-летняя девочка получила травмы в результате падения с воздушного шара над археологической зоной Теотиуакан в штате Мехико... Пилота забрали с места родственники, поэтому его местонахождение и состояние здоровья неизвестны", - цитирует газету Universal РИА Новости.
Очевидцы, на которых ссылается СМИ, сообщили, что жертвами ЧП стала супружеская пара. Они выпрыгнули из корзины с большой высоты в попытке спастись. Их дочь в больнице.
Предполагаемой причиной возгорания называют утечку топлива. На видео, которое разместили в социальных сетях свидетели происшествия, видно, что из горящей на большой высоте корзины была сброшена вниз спасательная веревка, однако она загорелась.
Полет над пирамидами в археологической зоне к северо-востоку от Мехико - популярный аттракцион среди туристов и приезжих. В выходные дни ранним утром в небо одновременно поднимаются до нескольких десятков воздушных шаров, которыми управляют пилоты частных компаний.
02.04.2023, 13:00 58056
В Эквадоре сошел оползень, 27 человек погибли
Фото: Depositphotos
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Астана. 2 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В центральной части Эквадора массивный оползень повлек за собой разрушение 57 жилых домов и гибель 27 человек.
27 жертв подтверждено после оползня, произошедшего в Алауси. Прокуратура Эквадора организовала извлечение еще двух тел, недавно найденных среди завалов. После опознания они будут переданы родственникам", - цитирует сообщение местного госведомства РИА Новости.
Оползень сошел в городе Алауси в провинции Чимбораcо неделю назад, в результате чего были уничтожены не менее 57 жилых домов, еще 163 получили повреждения. В последним данным Национального секретариата по управлению рисками, без вести пропавшими числятся 72 человека, еще 37 получили ранения, из-под завалов извлекли 32 человека.
Спасательные работы на месте оползня продолжаются шестой день с участием 4 спасательных и 15 оперативных групп реагирования из соседних регионов, а также спецтехники. Поиски затрудняют продолжающиеся осадки и опасность новых оползней. В секретариате управления рисками объем сошедшего грунта оценивают в 2 миллиона кубических метров, некоторые дома могут быть погребены на глубине более 40 метров под землей.
Как сообщалось ранее, алматинцы опасаются оползня из-за среза горы в микрорайоне Кенсай.
Стоит отметить, что для предгорной зоны города Алматы характерны обвалы и оползни. Оползнеопасные участки расположены в шести районах города. Наиболее оползнеопасные: гора Коктобе, Кенсай, Широкая щель, поселок Юбилейный, Бутаковское ущелье, частные жилые дома в микрорайонах и садоводческих обществах на присоединенных территориях в микрорайонах Алатау, Алмаарасан, Нурлытау, Жайлау, Кок-шокы, Ремизовское ущелье, Карагайлы, Рахат, Курамыс, Актобе, Эдельвейс, Пищевик, Арман, Казахстан-2030, Алатау, Медеу, Монтажник, Алма и др.
Ранее жители алматинских предгорий потребовали запретить строительство жилых комплексов рядом с их домами из-за опасности оползней.
В июне прошлого года акимат Алматы разработал новые градостроительные регламенты застройки функциональных зон территории города. В новых правилах застройки предлагается ограничить высотность жилых зданий на территории южнее проспекта Абая, севернее проспекта Аль-Фараби, восточнее улицы Ашимова, восточнее Восточной объездной дороги (ВОАД) путем установления регламента переменной этажности до 9 этажей.
Кроме того, предложено запретить новое строительство зданий любого назначения на склонах горных прилавков и на самих прилавках с крутизной склона 15 градусов и более, так как строительство на таких склонах создает опасность оползневых явлений и требует специальных мероприятий.
Ранее экологии выразили обеспокоенность застройкой ущелья Ремизовка в Алматы. По их словам, при строительстве на горных склонах широко распространена практика "срезания" верхушек для создания удобной для строительства площадки. Такое воздействие нарушает структуру почвы, что вызывает ее усиленную эрозию и проседание грунта. Это в разы усиливает вероятность возникновения оползней и разрушения построенных зданий.
Агентство неоднократно писало о том, что строительство многоэтажек в предгорьях негативно сказалось на качестве атмосферного воздуха и стало причиной ежегодных подтоплений. При этом в городе ухудшается качество воды, которое когда-то благодаря горным рекам считалось образцовым. Растет угроза селепроявлений.
Экоактивисты также отмечают, что Алматы, в особенности его предгорные районы, являются высокосейсмичной зоной и подвержены сильным землетрясениям, увеличивая опасность строительства многоэтажных зданий.
Напомним, город Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне. Ежегодно в радиусе 80 километров от города происходит до 200 слабых землетрясений. При этом, как отметили в ДЧС города, землетрясения силой от 2 до 4 баллов являются для Алматы фоновым режимом. По территории города проходят около 30 тектонических разломов, более 60% из которых расположены в горной местности города.
30.03.2023, 20:27 78121
Китай и Бразилия отказываются от доллара
Фото: Depositphotos
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Пекин. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Центробанки Китая и Бразилии создадут офшорный клиринговый центр. О соответствующей договоренности сообщил портал G1 со ссылкой на заявление бразильского регулятора, сообщает ТАСС.
Регуляторы подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым оператора создаваемого центра в Бразилии определит ЦБ Китая. Цель такой инициативы - отказаться от доллара США в двусторонней торговле и сделать конвертацию юаней в реалы "более быстрой и менее затратной". О сроках начала реализации проекта не сообщается.
В ЦБ Бразилии отметили, что это поможет сблизить платежные системы двух стран, сократит время и затраты на проведение платежей, позволит отказаться от услуг посредников, а также повысит ликвидность юаня на местном рынке.
Китай с 2009 года является крупнейшим торговым партнером Бразилии. Согласно данным официальной статистики, товарооборот между странами в 2022 году достиг рекордных $150,5 млрд.
Напомним, доля мировых резервов в долларах США снизилась с 72% в 1999 году до 59% в настоящее время.
В последние две недели произошел ряд знаковых событий. Китай и Франция завершили первую торговлю СПГ с использованием юаней. Россия рассматривает возможность использования китайского юаня в качестве резервной валюты. Саудовская Аравия сотрудничает с Китаем в строительстве нефтеперерабатывающего завода стоимостью 83,7 млрд китайских юаней (12,2 млрд долларов).
30.03.2023, 10:14 82281
Спустя 49 дней после землетрясения в Турции из-под завалов вытащили живого кота
У питомца переломы лап и обезвоживание
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Анкара. 30 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В турецкой провинции Кахраманмараш через 49 дней после землетрясения при разборе рухнувшего 11-этажного дома под завалами нашли выжившего кота.
36-летняя Нида Дина и ее дочь покинули квартиру в 11-этажном доме во время первых толчков, сообщает агентство Anadolu.
Кота, который остался под развалинами 11-этажного здания, рухнувшего при втором землетрясении в тот же день, найти не удалось. Женщина, которая прожила в своем автомобиле рядом с развалинами дома, в течение 40 дней приходила на место в надежде найти питомца.
Кота нашли через 49 после землетрясения в руинах здания. У питомца переломы лап и обезвоживание. Сейчас животное находится на лечении в ветеринарной клинике.
Напомним, в Турции в результате произошедших 6 февраля двух землетрясений погибли более 49 тысяч человек. Ущерб от катастрофы составил около 105 млрд долларов.
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Алматы находится в 10-балльной сейсмической зоне малоэтажного строительства. При этом, мегаполис буквально забит сверхвысотными новостройками. Считаете ли Вы необходимым принять меры по решению вопросов общественной безопасности и какие именно?