В Брюсселе знаменитую статую переодели в национальную казахскую одежду

Фото: МИД РК

БРЮССЕЛЬ. 4 ИЮЛЯ - Один из главных символов Брюсселя, знаменитая статуя-фонтан "Маннекен-Пис", по инициативе Казахского культурного центра "Тiл-Казына" и при поддержке посольства Казахстана в Бельгии была одета в национальный казахский костюм и головной убор, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Это мероприятие было организовано в рамках празднования 30-летия независимости Казахстана и в преддверии Дня казахстанской столицы.

Знаменитую миниатюрную бронзовую статую в казахском шапане смогли посмотреть 3 июля с утра до вечера не только жители европейской столицы, но и многочисленные туристы со всего мира, которые специально приезжают в Брюссель увидеть легендарную скульптуру.

Маннекен-Пис", или "Писающий мальчик", - одна из главных достопримечательностей Брюсселя. Традиция переодевания бронзовой статуи появилась более трехсот лет назад. С тех пор "Маннекен-Пис" примерил более 1000 костюмов, подаренных главами иностранных государств, а также представителями различных международных организаций.

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